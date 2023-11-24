金馬獎2023最佳男女主角預測《鬼家人》雙男入圍「他」成影帝大熱

誰是你心目中的影帝影后？第60屆金馬獎（Golden Horse Awards, GHA）即將於11月25日在臺北國父紀念館舉行。本屆入圍名單集結許多優秀作品，包含了以2003年SARS事件為背景的《疫起》、票房飆破3億臺幣的《關於我和鬼變成家人的那件事》、近期的話題人氣電影《周處除三害》等等，各大強片讓人非常期待獎落誰家。



【圖輯】林保怡、余香凝都有份！點圖放大看第60屆台灣金馬獎入圍名單👇👇👇

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在眾多項目之中，和演員相關的獎項每年都格外受到大家關注，尤其今年全數由臺灣演員入圍的最佳男主角，更被大家認為是「死亡之組」。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出本屆最佳男主角、女主角等獎項中得獎呼聲最高的入圍者，究竟誰在網路討論中，誰是大家心目中的影帝影后呢？一起來看看吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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最佳男主角

NO. 5 王柏傑

入圍作品／角色：《疫起》／夏正



19歲就以第一部電影作品《九降風》奪下臺北電影獎最佳新演員的王柏傑，接連出演過《十月圍城》、《少年Pi的奇幻漂流》、《軍中樂園》等知名電影，可以說是才華洋溢的早慧演員，經過多年歷練後他的演技也更加純熟，在這次入圍金馬影帝的作品《疫起》中，王柏傑飾演的胸腔科主治醫師夏正，讓人看見了不一樣的深度。

為了演好外科醫師角色，王柏傑不僅親自練習縫合技術以拍手術鏡頭，同時也在開拍前到醫院實習、訪談，為角色做足了準備；在《疫起》中面對因疾病而展露出的種種寫實人性，王柏傑也以細膩的演技呈現出複雜深層的情感，「王柏傑從自私再到大愛的衝突更顯人性」。

NO. 4 阮經天

入圍作品／角色：《周處除三害》／陳桂林



在2010年曾以《艋舺》成為金馬影帝的阮經天，今年再度以《周處除三害》入圍金馬最佳男主角。在這部由香港導演黃精甫執導的犯罪片中，阮經天飾演猖狂自負「陳桂林」，在角頭大哥告別式上尋仇的他，發現自己只是排名第3的通緝犯，於是下定決心要找出前2名通緝犯，來一場現代版的「周處除三害」。

許多人對阮經天最深刻的印象都還停留在十幾年前的臺灣偶像劇中，而《周處除三害》裡充滿江湖氣息的黑幫角色，不管是火爆的動作場面，還是真實深刻的人生體悟，都讓大家看見了不一樣的阮經天，「小天的表演無懈可擊」、「阮經天真的很適合大銀幕劇」。

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NO. 3 許光漢

入圍作品／角色：《關於我和鬼變成家人的那件事》／吳明翰



在本屆金馬獎最佳男主角中，許光漢和林柏宏以《關於我和鬼變成家人的那件事》雙雙入圍影帝候選，引發不少話題。先前就曾入圍過金鐘最佳男主角、男配角獎的許光漢，也曾得到金曲最佳新人獎提名，這次的金馬獎讓他晉升入圍過三金的「大滿貫」藝人之一，演技也受到各界肯定。

許光漢在《鬼家人》中飾演超級直男吳明翰，和毛毛（林柏宏 飾）一角有著許多精彩的對手戲，從一開始只會叫毛毛「死Gay」，到最後願意溫柔理解的過程感動不少人，直腸子又衝動的性格就如同大家生活周遭會出現的「臭異男」，讓這個角色更加栩栩如生，「冥婚真的會旺」、「雙影帝啊！光漢＋柏宏」。

NO. 2 吳慷仁

入圍作品／角色：《富都青年》／阿邦



由王禮霖執導、金馬影后李心潔監製的馬來西亞電影《富都青年》，講述一對無家可歸、沒有身分證的勞工兄弟在龍蛇雜處的破舊城區中生存的故事。在片中吳慷仁飾演有著聽力障礙的哥哥「阿邦」，和弟弟「阿迪」（陳澤耀 飾）兩人深刻的兄弟情誼感動許多觀眾。

身為聾啞角色，吳慷仁在片中的所有言語表達都是使用手語，除了深刻詮釋出社會底層人士的面貌外，也細心地考量到角色特性而刻意不學習完整的專業手語，「畢竟角色不是手語學校出身。」無聲勝有聲的精湛演技，被許多人認為是影帝熱門候選，「吳慷仁好會演」、「演什麼像什麼」、「演技真的沒話說」。

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NO. 1 林柏宏

入圍作品／角色：《關於我和鬼變成家人的那件事》／毛邦羽



《關於我和鬼變成家人的那件事》可以說是2023年最叫好叫座的台灣片，以臺灣的「冥婚」習俗為題材，意外展開的人鬼羈絆深深吸引著觀眾。在當中由林柏宏飾演的鬼魂角色「毛毛」（毛邦羽），活潑的性格和真性情擄獲許多人的心。

在《鬼家人》中，林柏宏將同性戀角色毛毛詮釋得維妙維肖，不管是氣質、神韻、動作或者說話方式，舉手投足都讓人倍感親切，經典臺詞「不敢相信」更一度成為流行語，細緻入微的演技也打破了同溫層，讓大家更願意去了解不同性別光譜的族群，「演出真的太精彩讓觀眾太驚喜」、「演得很好，很傳神，印象還留在腦海裡」。

金馬獎「最佳男主角」入圍者網路聲量排行。（DailyView網路溫度計／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

最佳女主角

NO. 5 胡伶

入圍作品／角色：《菠蘿，鳳梨》／母親



電影《菠蘿，鳳梨》以中國的「高考」（普通高等學校招生全國統一考試）為故事背景，在這場高中生為了進入一流大學拚盡全力的考場鬥爭中，每個人都活得十分緊繃，在華人社會的升學主義中，高中生的求學壓力更是龐大得讓人喘不過氣。

中國演員胡伶在《菠蘿，鳳梨》中飾演一名高中生的母親，因為女兒的高考費盡心思、焦慮不已的她，極具張力的演技完美詮釋出為了女兒成績不擇手段的母親形象，是許多人心中的熱門影后人選，「胡伶近乎完美扛起了這個陰鬱的角色，甚至可說是扛起了整部電影」。

NO. 4 鍾雪瑩

入圍作品／角色：《填詞L》／羅詩穎



在所有入圍作品中，電影《填詞L》是相對輕鬆的小品作品。由香港演員鍾雪瑩飾演的主角羅詩穎立志要成為一名填詞人，在追夢的過程中遇到了重重阻礙，努力往目標靠近的模樣非常激勵人心，在夢想和現實之間的拉扯及掙扎，更是引人共鳴。

片中鍾雪瑩演繹出一個懷抱著夢想的女孩從學生時代一路走來的心路歷程，貫穿整部電影的追夢旅程讓人回想起內心深處的想望，扮演著靈魂人物的她，在片中表現也受到肯定，「充滿熱情、夢想的高中生，為了完成自己的目標，堅持不放棄的態度與精神是觀眾會喜歡的」。

NO. 3 余香凝

入圍作品／角色：《白日之下》／凌曉琪



電影《白日之下》改編自香港的真實事件，在一所殘疾人士療養院中，有著虐待、性侵、非法經營等見不得光的情狀。為了揭發這些晦暗的真相，由香港演員余香凝飾演的記者凌曉琪假扮成病友的孫女深入療養院，希望能揭露這些不法秘辛，隱藏在機構中的種種黑心內幕令人髮指。

除了療養機構的非法經營問題外，電影也探討了親情及長照議題，過程中凌曉琪對於不公之事的悲憤，以及為了揭發弊端所遭遇到的衝突、挫折和沮喪，都被余香凝淋漓盡致地詮釋出來，「非常精彩寫實」、「情緒掌握得好好，不煽情，演得出色」。

NO. 2 林品彤

入圍作品／角色：《小曉》／小曉



今年12歲的演員林品彤，為金馬獎有史以來最年輕的影后入圍者。在電影《美國女孩》中飾演二女兒梁芳安一角而開啟知名度的她，也曾以該角色入圍第24屆臺北電影獎最佳新演員；今年林品彤在《小曉》中首度挑戰電影主角，飾演過動兒「小曉」，收放自如的演技驚豔眾人。

《小曉》的主角小曉除了患有過動症外，還曾目睹過母親外遇、遭受校園霸凌、被好友背叛，種種創傷經歷讓她變得封閉而尖銳，片中小曉和母親、老師的糾葛令人揪心，小曉和母親緊張的親子關係以及相互理解的過程也感動許多人，林品彤將過動兒形象生動呈現的精湛演技，更是備受矚目，「見證了一位天才小演員的誕生」、「把一位過動女孩的行為和困境詮釋得很到位」。

NO. 1 陸小芬

入圍作品／角色：《本日公休》／阿蕊



息影20多年的演員陸小芬，曾於1983年以《看海的日子》拿下金馬最佳女主角獎座。在淡出大銀幕多年後，67歲的陸小芬憑藉著《本日公休》中的理髮廳阿姨「阿蕊」一角強勢復出，再度問鼎金馬影后。

在《本日公休》的小小理髮廳中，匯集了人生的悲歡離合，以及各式各樣的生活小事。老闆阿蕊某天接到一通電話，決定出發去為年邁又因病無法出門的老顧客上門理髮。電影中陸小芬完美詮釋出讓人感到萬分親切的「臺灣歐巴桑」形象，樸實、細膩而溫柔的演技讓許多觀眾為之動容，「陸小芬把阿蕊詮釋地淋漓透徹，每一個眼神、說話口氣都是細膩，渾身氣場，真想把金馬影后直接給她」、「影后20年沒演戲，一出手便知有沒有」。

金馬獎「最佳女主角」入圍者網路聲量排行。（DailyView網路溫度計／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月21日至2023年11月20日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『金馬獎最佳男主角』、『金馬獎最佳女主角』相關文本進行分析，針對討論『金馬獎最佳男主角』、『金馬獎最佳女主角』相關文本進行分析，針對討論『金馬獎最佳男主角』、『金馬獎最佳女主角』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】