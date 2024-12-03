Sandbox VR香港虛擬實境體驗！魷魚遊戲/Deadwood打喪屍 獨家優惠

香港好去處｜虛擬實境體驗｜Netflix神劇《魷魚遊戲》曾一度風摩全球，勾起不少人想親自參加這種「死亡遊戲」的渴望。Sandbox VR虛擬實境體驗館就能幫你化想像為現實，帶來一場緊張刺激、如幻似真的遊戲體驗！此外，Sandbox VR還有全新的打喪屍遊戲《Deadwood PHOBIA》，考驗反應兼合作能力，最適合約埋三五知己大玩特玩！門票現時更有獨家優惠，詳情即睇下文！



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Sandbox VR香港｜化身遊戲角色 360度沉浸式體驗

Sandbox VR虛擬實境體驗館帶你進入驚險刺激的冒險之旅！玩家只需要戴上VR眼鏡，就能在虛擬世界之中化身成為遊戲角色，於寬敞的場地空間內自由活動，配合其360度都能看得見的視覺，瞬間仿如置身在另一個時空之中，感受「身陷險境」的刺激感！

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Sandbox VR香港｜還原Netflix神劇《魷魚遊戲》 與巨型殺人女孩鬥智鬥力

Sandbox VR提供多款VR遊戲，當中最為矚目的，便不得不提《魷魚遊戲：虛擬對決》（Squid Game）。Sandbox VR將Netflix神劇《魷魚遊戲》完美還原，玩家需要挑戰在劇集中出現過的經典小遊戲，例如「一二三紅綠燈」，那個讓人記憶猶新、充滿壓迫感的巨型殺人小女孩亦將再度現身，而玩家需要在其監視下，於限時內衝線！

此遊戲除了考驗玩家的反應之外，參與者還需要一個強大的心臟，皆因當小女孩喊出「紅燈」的時候，你就必須靜止不動，稍有不慎隨時被「殺死」！此外，《魷魚遊戲：虛擬對決》也加入了不少原創的新遊戲，讓你和好友合作過關，保證充滿新鮮感！

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Sandbox VR香港｜承襲《Deadwood Valley》恐怖精髓 與隊友協力打喪屍

此外，Sandbox VR最具標誌性的喪屍系列《Deadwood Phobia》，其最新的第三集也能在這裡體驗到，承襲前作《Deadwood Valley》的恐怖精髓！玩家除了可在遊戲中被喪屍「嚇親飽」之外，還需要與隊友合作完成任務，不只單純的驚嚇元素，而且考驗你隨機應變和溝通能力，非常有挑戰性！

另外值得一提的是，《Deadwood Phobia》是由PlayStation名作《刺客信條》的主設計師Michael Hampden親自執導，而其他團隊成員也曾參與製作《Cyberpunk 2077》、《巫師》等經典遊戲，無論是故事情節的豐富程度，還是玩味性都值得期待！

Sandbox VR香港｜以身體作遊戲控制器 非一般VR平台可比擬

Sandbox VR使用專有的虛擬實境技術，以獲得專利的運動追蹤系統捕捉玩家整個身體的運動，並與高品質的觸覺回饋技術相結合，甚至可將自己的身體作為遊戲控制器，只需步入虛擬世界，即可參與在周圍逐漸呈現的動感世界中，讓玩家感受前所未有的真實感和完全的沉浸式體驗，是家庭VR或其他建基於位置的VR平台無可比擬。

所有Sandbox VR體驗均由香港和溫哥華的內部AAA級遊戲工作室開發，並由專門設計提供社交體驗團體遊戲的資深人士領導。最多六人的團隊可以一起自由探索虛擬世界，同時必須相互協助才能取得成功。

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Sandbox VR香港｜重溫合作片段 可下載於社交平台分享

Sandbox VR還會提供玩家玩遊戲時的片段，讓大家重溫自己和朋友在遊戲內的情況，甚至可以下載相關影片，上載到社交平台，與大家分享趣怪回憶！無論是一班好友、一家大小，還是公司團建活動，都相當適合！

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Sandbox VR香港｜詳細內容及獨家優惠

門票現時推出獨家優惠，於2024年12月27日至29日、2025年1月3日至5日期間，在Sandbox 銅鑼灣店購買指定門票，可享優惠！

優惠價：$1,580／6位｜人均$264｜原價$2,370

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活動指定日期：2024年12月27日至29日, 2025年1月3日至5日

場次時間 (魷魚遊戲 : 虛擬對決)：上午 11:00 (每節時長40-45分鐘)

場次時間 (Deadwood Phobia)：上午 11:40 (每節時長40-45分鐘)

銅鑼灣店：銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心二期23樓

電話 : 3751 7922

營業時間：10:00-22:00

＊每個體驗參與人數最多6人，不足6人，門票費用不變。



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