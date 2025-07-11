Sandbox VR香港虛擬實境｜魷魚遊戲/未來香港/打喪屍！獨家8折起

香港好去處｜虛擬實境體驗｜Netflix神劇《魷魚遊戲》第三季完結，覺得意猶未盡，不如到虛擬實境體驗館Sandbox VR親身體驗VR版的《魷魚遊戲》啦！Sandbox除了《魷魚遊戲》外，還有多款不同主題的遊戲，包括《海魔的詛咒》、《鋼鐵星空2088》及《屍森大宅》，啱晒與三五知己一同挑戰！門票現時更有獨家優惠8折起，最平人均$273就玩得，詳情即睇下文！



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Sandbox VR香港｜化身遊戲角色 360度沉浸式體驗

Sandbox VR虛擬實境體驗館帶你進入驚險刺激的冒險之旅！玩家只需要戴上VR眼鏡，就能在虛擬世界之中化身成為遊戲角色，於寬敞的場地空間內自由活動，配合其360度都能看得見的視覺，瞬間仿如置身在另一個時空之中，感受「身陷險境」的刺激感！

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Sandbox VR香港｜《魷魚遊戲》｜還原Netflix神劇 與巨型殺人女孩鬥智鬥力

Sandbox VR提供多款VR遊戲，當中最為矚目的，便不得不提《魷魚遊戲：虛擬對決》（Squid Game）。Sandbox VR將Netflix神劇《魷魚遊戲》完美還原，玩家需要挑戰在劇集中出現過的經典小遊戲，例如「紅綠燈」，那個讓人記憶猶新、充滿壓迫感的巨型殺人小女孩亦將再度現身，而玩家需要在其監視下，於限時內衝線！

此遊戲除了考驗玩家的反應之外，參與者還需要一個強大的心臟，皆因當小女孩喊出「紅燈」的時候，你就必須靜止不動，稍有不慎隨時被「殺死」！此外，《魷魚遊戲：虛擬對決》也加入了不少原創的新遊戲，讓你和好友合作過關，保證充滿新鮮感！

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Sandbox VR香港｜《魷魚遊戲》｜受第二季啟發 推新遊戲「Repeat Racers」

此外，受到《魷魚遊戲》第二季遊戲的啟發，Sandbox VR在 「魷魚遊戲：虛擬對決」中亦增加了一款與Netflix 合作開發的新迷你遊戲「Repeat Racers」，玩家不但可在遊戲中體驗到《魷魚遊戲》第二季的刺激元素，還需要透過解謎和向其他參賽玩家發起挑戰，這次除了考驗身手，還要考驗你的記憶力！

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Sandbox VR香港｜《海魔的詛咒》｜化身海盜尋寶 怪物撲上身有重量

化身成為海盜，一邊打怪物，一邊尋寶你又試過未？《海魔的詛咒》（Curse of Davy Jones）由香港團隊Glo Station製作，遊戲畫面採用超真實景（Hyper Reality）塑造，畫質細緻之餘，還充滿臨場感。

值得一提，玩家穿在身上的裝備，有足足40個感應器，可捕捉玩家更細微的動作，以及由頭到腳都能感受到遊戲內傳來的衝擊，例如被怪物打中相應部位便會震動；若然被怪物撲上身，更會感受到重壓，非常迫真！

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Sandbox VR香港｜《鋼鐵星空2088》｜未來香港背景 協力對抗外星人

除了《海魔的詛咒》，《鋼鐵星空2088》（Amber Sky 2088）亦是香港玩家必玩的遊戲。遊戲以2088年的未來香港作為背景，玩家將會坐上最後一座太空電梯飛上太空，在城市、宇宙中遊走，踏入熟悉又陌生的各地肯定玩得更加投入！大家除了要攜手協力對抗外星人之外，還要將唯一可以拯救地球的神秘包裹護送到指定地方，感受身負重任的使命感，喜歡科幻元素的朋友切勿錯過！

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Sandbox VR香港｜《屍森大宅》｜走入陰森大宅 廣東話配音超有代入感

「喪屍故事」可說是玩VR Game必玩的題材，《屍森大宅》（Deadwood Mansion）以荒廢大宅作為背景，玩家需要在大宅內射殺喪屍群，即使是開門、走進轉角處等平常不過的小動作，都隨時會有喪屍突襲！此外，玩家還需要在限時內完成任務和逃出大宅，驚險刺激之餘，還考驗團隊合作的能力！

值得一提，遊戲同樣以超真實景（Hyper Reality）技術處理畫面，呈現更加細膩的畫質，再配合特有的廣東話配音，讓你更有代入感，仿如喪屍危機就在日常生活之中爆發！

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Sandbox VR香港｜以身體作遊戲控制器 非一般VR平台可比擬

Sandbox VR使用專有的虛擬實境技術，以獲得專利的運動追蹤系統捕捉玩家整個身體的運動，並與高品質的觸覺回饋技術相結合，甚至可將自己的身體作為遊戲控制器，只需步入虛擬世界，即可參與在周圍逐漸呈現的動感世界中，讓玩家感受前所未有的真實感和完全的沉浸式體驗，是家庭VR或其他建基於位置的VR平台無可比擬。

所有Sandbox VR體驗均由香港和溫哥華的內部AAA級遊戲工作室開發，並由專門設計提供社交體驗團體遊戲的資深人士領導。最多六人的團隊可以一起自由探索虛擬世界，同時必須相互協助才能取得成功。

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Sandbox VR香港｜重溫合作片段 可下載於社交平台分享

Sandbox VR還會提供玩家玩遊戲時的片段，讓大家重溫自己和朋友在遊戲內的情況，甚至可以下載相關影片，上載到社交平台，與大家分享趣怪回憶！無論是一班好友、一家大小，還是公司團建活動，都相當適合！

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Sandbox VR香港｜獨家優惠8折起＋指定遊戲送高級武器

Sandbox VR四大遊戲現有獨家優惠8折起，當中最平人均只需$273！此外，遊戲《鋼鐵星空2088》（Amber Sky 2088）及《屍森大宅》（Deadwood Mansion）每組更可獨家獲贈高級武器（價值$75）一把！

1. 魷魚遊戲 : 虛擬對決（Squid Game Virtuals） 沉浸式體驗遊戲

平日時段：

2人｜$690 （原價$730）｜人均$345

3人｜$1,035 （原價$1,095）｜人均$345

6人｜$1,966.5 （原價$2,190）｜人均$327.75



假期時段：

2人｜$770 （原價$790）｜人均$385

3人｜$1,155 （原價$1,185）｜人均$385

6人｜$2,194.5 （原價$2,370）｜人均$365.75



2. 海魔的詛咒（Curse of Davy Jones）／鋼鐵星空2088（Amber Sky 2088）／屍森大宅（Deadwood Mansion）

平日時段：

2人｜$580 （原價$690）｜人均$290

3人｜$870 （原價$1,035）｜人均$290

6人｜$1,652 （原價$2,070）｜人均$275.3



假期時段：

2人｜$660 （原價$740）｜人均$330

3人｜$990 （原價$1,110）｜人均$330

6人｜$1,881 （原價$2,220）｜人均$313.5



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Sandbox VR香港｜注意事項

＊場次確實時間及日期，煩請與Sandbox VR銅鑼灣店／尖沙咀店聯絡及預約

＊優惠適用於銅鑼灣店／尖沙咀店

＊每個體驗參與人數最多為6人，並需與其他參與組別一同進行遊戲體驗。

＊請提前15分鐘到達，以確保擁有完整的體驗，未能提前進行準備可能會縮短遊戲體驗或被自動取消。

Sandbox VR香港｜地址

銅鑼灣店：銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心二期23樓

電話 : 3751 7922

營業時間：10:00-22:00



尖沙咀店: 香港尖沙咀金馬倫道5號太興廣場4樓

電話 : 2311 9995

營業時間：13:00-22:00



更多Sandbox VR分店：

澳門店: 澳門路氹連貫公路澳門倫敦人購物中心2樓2213A及2215號舖



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