聖誕好去處2025｜香港10個活動！必打卡大型氣球巡遊／AIA嘉年華

聖誕好去處2025｜聖誕節除了食大餐、睇燈飾外，更有不同主題樂園、嘉年華、音樂會、商場活動、聖誕限定工作坊等節日好去處！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10大香港聖誕好去處推薦，必去AIA嘉年華、打卡大型氣球巡遊，到商場欣賞大型裝置！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

大型活動篇

聖誕好去處【1】Merry Balloon Hong Kong——打卡大型氣球巡遊！

香港冬日IP角色慶典「Merry Balloon Hong Kong」將於2025年11月24日至2026年1月4日期間舉行，除了有LuLu豬、Ｍ&M等近20個本地同國際人氣IP角色參與大型氣球巡遊，西九文化區更會舉行巨型夢幻充氣樂園，絕對是冬日必到的打卡熱點！

Merry Balloon Hong Kong

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

地點：西九文化區及指定地點



聖誕好去處【2】香港迪士尼樂園——史上最大型花車巡遊+夜間匯演

香港迪士尼樂園濃厚的節日氣氛加上20周年慶典的派對感，迎來一場最雪亮的奇妙派對！園區將在不同角落裝上打卡聖誕裝置及燈飾，將舉行最大型的全新「迪士尼好友巡遊派對」，有近11組迪士尼朋友矚目登場，更有最盛大夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」及全新周年限定「迪士尼好友Live：城堡派對」，讓你可以度過一個奇妙聖誕！

香港迪士尼樂園

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

地點：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



聖誕好去處【3】AIA友邦嘉年華——攤位遊戲贏公仔！

AIA友邦嘉年華將於2025年12月22日到2026年3月1日重返中環海濱，可以盡情體驗刺激的機動遊戲、暢玩合家歡的攤位遊戲、品嚐美味小食，還有無數的打卡裝置！除了既定遊戲及活動外，在聖誕及新年期間更有特色主題打卡位及慶祝活動等你參加！

AIA友邦嘉年華

日期：2025年12月22日到2026年3月1日

地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間



商場活動篇

聖誕好去處【4】東薈城名店倉——SPARK★TACULAR CHRISTMAS

東薈城名店倉將首度聯乘美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan，呈獻「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」聖誕活動！場內將分為7大互動區域，可以與2.5米高的BIG HUGS聖誕老人打卡合照、參與聖誕老人Free Hugs抱抱大會、「星星相印拱門」展及「星語長廊」等夢幻裝置！

東薈城名店倉｜SPARK★TACULAR CHRISTMAS

日期：2025年11月13日至2026年1月4日

地點：東薈城名店倉地面鄰近MLB、二樓中庭廣場及二樓天橋



聖誕好去處【5】新港城中心——mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記

新港城中心將聯乘mofusand推出「MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」主題企劃，設置4大主題打卡區及2大主題體驗區，包括3米高巨型毛茸mofusand、7.5米高mofusand聖誕樹、室內冰雪樂園等，更有以貓貓為主題的聖誕市集及工作坊！

新港城中心｜mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記

日期：2025年11月8日至2026年1月1日

地點：新港城中心L2天幕廣場



聖誕好去處【6】太古廣場——聖誕夢幻啟程

太古廣場和星街小區將化身為鬧市的夢幻目的地，呈獻「聖誕夢幻啟程」聖誕活動！商場將會化身為夢幻車站，設有沉浸式聖誕列車之旅及奇幻打卡裝置、「奇妙禮盒」車站禮品店、聖誕老人列車、多個聖誕工作坊等，更有機會欣賞到現場的節慶表演！

太古廣場｜聖誕夢幻啟程

日期：2025年11月14日至2026年1月2日

地點：太古廣場LG1層Garden Court



聖誕好去處【7】太古城中心——Sweetmas糖果兵團甜蜜體驗

太古城中心將呈獻 「Sweetmas糖果兵團甜蜜體驗」 巨大化糖果樂園！場內除了有高達8米的紅白花紋士的糖從巨型糖盒中躍出，還設有四大互動打卡區，包括：聖誕布甸禮盒屋、粟米糖迷宮、曲奇快趣挑戰、快閃甜甜店，更可以暢玩 「甜心四圍尋」尋寶遊戲，換領限量版禮品！

太古城中心｜Sweetmas糖果兵團甜蜜體驗

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

地點：太古城中心二樓中庭及中橋



聖誕好去處【8】新都城中心——Dumbo聖誕飛翔狂想曲

新都城中心將於今個聖誕聯乘迪士尼經典動畫《小飛象》呈獻「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」！3,000呎的Dumbo主題聖誕嘉年華內將設有6米高充氣「星空小飛象」裝置、星願馬戲門廊、小飛象馬戲大舞台、閃爍星光聖誕樹等打卡裝置，更有4個小飛象主題攤位遊戲，挑戰攤位遊戲更有機會贏得會場限定小飛象主題精品！

新都城中心｜Dumbo聖誕飛翔狂想曲

日期：2025年11月1日至2026年1月1日

地點：新都城中心2期L1天幕廣場



聖誕好去處【9】華懋集團商場——Chill織熊聖誕派對

華懋集團旗下荃灣如心廣場、沙田好運中心、將軍澳翩滙坊將連同5大商場—希爾頓中心、順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎・倫敦・紐約戲院購物中心攜手呈獻首個「Chill織熊聖誕派對」！聖誕派對將有8米高的巨型Chill織熊、AI人生四格拍攝體驗、聖誕Chill住織工作坊、聖誕老人見面會等裝置及活動，憑消費更可以換領限定精品！

華懋集團商場｜Chill織熊聖誕派對

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

地點：如心廣場、好運中心、翩滙坊、順福糧倉、粉嶺名都商場、希爾頓中心、上水名都商場，以及巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心



聖誕好去處【10】置富Malls——MERRY EAT~MAS為食聖誕

置富Malls旗下四大商場將聯同本地人氣品牌Plastic Thing呈獻「MERRY EAT~MAS為食聖誕」！馬鞍山廣場的「為食Fatty聖誕甜蜜樂園」將設置高達6米的聖誕派對蛋糕；+WOO嘉湖的「聖誕爆『脆』曲奇Party屋」將設置高達3米的巨型「曲奇夾夾機」；置富都會「Fatty夢幻聖誕烘焙屋」高達4米的巨型焗爐；還有置富第一城「Fatty暖心聖誕甜品屋」的3個迷你打卡位！憑消費更可換領期間限定Plastic Thing 為食Fatty精品！

置富Malls｜MERRY EAT~MAS為食聖誕

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略