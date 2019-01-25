【新年食譜】素鮑片鮮菇扒菜膽　賀年過節簡單小菜零失敗得體上桌

撰文：尹嘉蔚
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新年菜有鮑魚當然矜貴，不過「食平啲啲」或茹素，用仿鮑片代之也不遜色。
簡單的賀年菜食譜，不足20分鐘快捷簡便。
攝錄、攝影：李賢華、高啓光
剪接：李賢華
每逢過節，負責掌廚的「煮人」總忙到團團轉，一桌盛宴由買料、備料、烹調至執拾清潔，是個偉大又浩瀚的工程，燜燉煮焗蒸炒炸，中間來幾道簡易、美味兼下飯的小菜，不失為輕鬆的選擇。當中可考慮菇菌扒菜膽的菜式，大方又得體。
素鮑片鮮菇扒菜膽是簡單方便的新年小菜，入廚新手也可應付自如。
菜膽可以按個人喜好選擇小棠菜、芥蘭及娃娃菜等。將蔬菜灼熟，青青綠綠，便可以擺盤。菇菌選擇肥厚的鮮冬菇、乾身花菇，形似鮑魚片的百靈菇及杏鮑菇，或用其他菇菌皆可，但不建議用金針菇，因為太易「出水」及太軟腍，容易讓賣相降質。利用素蠔油（茹素）或蠔油煮醬汁提升菜蔬鮮味也至為夾味。
素鮑片鮮菇扒菜膽食譜
健康小貼士：
小棠菜含有葉黃素、胡蘿蔔素、多種維他命、礦物質和豐富的膳食纖維。葉黃素及胡蘿蔔素具抗氧化功效，維他命A、C可預防皮膚老化，膳食纖維能促進腸壁蠕動，預防便秘等。
菇菌是低熱量、高膳食纖維及高蛋白質的食材，茹素者可從中補充蛋白質，但痛風症患者需注意食用份量。
南乳粗齋食譜
|食譜
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素鮑片鮮菇扒菜膽（燜）
|材料
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鮮冬菇8隻、鹽少許、麻油少許、小棠菜8棵、薑片數塊、糖1茶匙、鹽1/4、水100毫升、素蠔油1-2湯匙、麻油1茶匙、胡椒粉少許、百靈菇200克（罐裝）、粟粉水適量
|做法
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1.將鮮冬菇汆水1-2分鐘後撈起，加少許鹽及麻油，放入小棠菜灼熟撈起，可擺盤。
|2.熱鍋下油，加薑片爆香，加入鮮冬菇、糖、鹽、水。
|3.水煮開後，加入素蠔油、麻油及胡椒粉拌勻，放入百靈菇，蓋住中火燜5分鐘
|4.開蓋後加適量粟粉水拌勻，用大火收汁埋芡，放於小棠菜上，淋汁，完成。