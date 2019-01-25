【新年食譜】素鮑片鮮菇扒菜膽　賀年過節簡單小菜零失敗得體上桌

新年菜有鮑魚當然矜貴，不過「食平啲啲」或茹素，用仿鮑片代之也不遜色。 簡單的賀年菜食譜，不足20分鐘快捷簡便。 攝錄、攝影：李賢華、高啓光 剪接：李賢華

每逢過節，負責掌廚的「煮人」總忙到團團轉，一桌盛宴由買料、備料、烹調至執拾清潔，是個偉大又浩瀚的工程，燜燉煮焗蒸炒炸，中間來幾道簡易、美味兼下飯的小菜，不失為輕鬆的選擇。當中可考慮菇菌扒菜膽的菜式，大方又得體。

素鮑片鮮菇扒菜膽是簡單方便的新年小菜，入廚新手也可應付自如。

菜膽可以按個人喜好選擇小棠菜、芥蘭及娃娃菜等。將蔬菜灼熟，青青綠綠，便可以擺盤。菇菌選擇肥厚的鮮冬菇、乾身花菇，形似鮑魚片的百靈菇及杏鮑菇，或用其他菇菌皆可，但不建議用金針菇，因為太易「出水」及太軟腍，容易讓賣相降質。利用素蠔油（茹素）或蠔油煮醬汁提升菜蔬鮮味也至為夾味。

素鮑片鮮菇扒菜膽食譜

健康小貼士：

小棠菜含有葉黃素、胡蘿蔔素、多種維他命、礦物質和豐富的膳食纖維。葉黃素及胡蘿蔔素具抗氧化功效，維他命A、C可預防皮膚老化，膳食纖維能促進腸壁蠕動，預防便秘等。 菇菌是低熱量、高膳食纖維及高蛋白質的食材，茹素者可從中補充蛋白質，但痛風症患者需注意食用份量。

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