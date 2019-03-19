【春天湯水食譜】土茯苓淮山牛蒡湯　健脾袪濕舒緩濕疹痕癢

春天潮濕的天氣易誘發皮膚痕癢及敏感，患有濕疹問題的患者，要忍手不抓患處卻又要捱痕癢感，那難當的滋味真是有苦自知。不過，不問中醫而亂吃亂喝清熱解毒及涼性的食物，以為可以減皮膚不適，卻換來適得其反！ 請教了傑醫師，他推薦一款平和湯水舒緩皮膚痕癢，並可健脾胃、袪濕和強筋骨。 攝影：尹嘉蔚

香港人平日工作壓力大，休息及睡眠不足，引致脾胃弱、濕氣重，所誘發的濕疹也會依此傾向而生。如果依清熱解毒的思維，不問中醫診斷自己體質，亂吃涼性的食物，例如馬蹄、綠豆，若然本身脾胃弱，又吃太多涼性的食品，反而會引起反效果。平和的食物對身體比較溫和，傑醫師推薦土茯苓淮山牛蒡湯，可平和地健脾胃、袪濕，輔助減輕濕疹皮膚痕癢，強調此湯水只能幫助緩濕疹痕癢不適並非治病，要深入了解自己的體質而引起的濕疹問題，請向中醫及醫生問症查詢。

土茯苓淮山牛蒡湯食譜

第一次買新鮮的土茯苓煲湯，可在街市中一些菜檔中找到。新鮮土茯苓的外形岩巉，外皮呈淡棕色，沒有強烈的氣味，在沙田街市大概賣三十多元一斤，而一斤的尺寸，粗壯如男士的前臂，外型較細者似薑一樣，兩者的重量也頗墜手，檔主貼心主動幫忙將鮮土茯苓裁成薄片，方便煲湯。噆真土茯苓的味道寡而無味，質感如樹皮般粗糙，煲湯時與牛蒡般有股藥味湧起，慢慢又減散了比較舒服，完成後的湯水味道回甘，不放鹽已經好夠味，喝此湯後身體感暖和，好像也改善了疲憊感，頗是舒心。

新鮮土茯苓比乾貨功效更顯著，用來煲湯相當有益，健脾胃，強筋骨，袪風濕，利關節。

按圖了解食材的療效︰

+ 5 + 4 + 3

陳俊傑中​醫師對「土茯苓淮山牛蒡湯​」的食用建議︰

土茯苓淮山牛蒡湯，健脾胃、袪濕，非根治濕疹病，但有助減輕濕疹皮膚痕癢，舒緩不適。 此湯一星期飲1-2次。如有疑問，請向中醫師諮詢。

食譜 土茯苓淮山牛蒡湯（煲） 材料 鮮土茯苓約70克、鮮淮山1/2條、鮮牛蒡1/2條、扁豆38克、黃豆38克、水3升 做法 1.將鮮土茯苓（已切薄片）、扁豆及黃豆洗淨。 2.將鮮淮山去皮切件，鮮牛蒡刮走外層污泥洗淨後切件。 3.煲滾水後，放入所有材料。 4.水再滾起後，轉慢火煲1.5小時完成。

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