【蒜蓉牛油煮蜆食譜】入廚新手必學　15分鐘煮出香噴噴宴客料理

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清酒煮蜆是我去居酒屋必點的菜式，但相信大家都知道，蜆不獨可以配清酒，即使換上白酒都同樣滋味，再加點蒜蓉和牛油，更是無懈可擊的組合。去中價西餐廳點一道蒜蓉牛油煮蜆，至少都要$80以上，其實自己煮成本不但較低，烹調時間更只需15分鐘，看起來還十分得體！

攝影、攝錄：高啟光、繆鈞堤

剪接：李賢華

之前煮花甲蒸水蛋時，用上李家鼎介紹的吐沙方法，把60度的熱水淋在蜆上。而今次則想用一般人常用的的鹽水吐沙法，從而比較何者較佳。或許是浸鹽水時間不夠長（大約浸了30分鐘），所以部分蜆還是有沙；也基於鼎爺的方法所需時間較短，比較過後還是傾向浸熱水吐沙。

不論是蒜蓉、牛油、洋葱和白酒都是香噴噴的食材，將它們煮在一起，可想而知成品有多香！一揭蓋時已口水直流，之後更一啖汁也不想放過。個人認為這道菜是宴請朋友時大受歡迎的菜式，輕易給人一種高級的感覺，跟蒜蓉包同吃亦可以；至於有時獨自在家製作蒜蓉牛油煮蜆的話，拌意粉又可當一餐。

蒜蓉牛油煮蜆食譜

健康小貼士：

蜆含豐富鐵質，具補血的效用，有助維持新陳代謝。 在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，在《本草綱目》中亦有記載。

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食譜 蒜蓉牛油煮蜆（煲） 
材料 蜆1斤、洋葱半個、牛油25克、蒜蓉1茶匙、白酒100毫升、雞湯250毫升
做法 1. 用一個大盆倒入清水和蜆，靜置30分鐘以上讓蜆吐沙。
2. 洋葱切碎備用。
3. 燒滾一鍋水，放入蜆，烚至全部開口，盛起備用。
4. 燒熱鑊下牛油，以小火爆香洋葱至軟身，再加入蒜蓉，其間一直攪拌避免黐底。
5. 加入大半白酒與雞湯，轉中火煮滾，將蜆放到鍋中，加蓋煮3分鐘。
6. 最後倒入剩餘的白酒，即成。

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