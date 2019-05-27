【紫薯食譜】紫薯糕養顏高纖簡單做！無添加大菜、寒天或魚膠

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紫薯糕，由紫薯露啟發演變而成，不需用魚膠粉，也不用大菜、寒天或蒟蒻等使食物凝固的食材，也可以做到糕身挺拔。

攝錄：詹郭敏、岑卓熙

攝影︰詹郭敏、尹嘉蔚

剪接：詹郭敏

想想粟米糕椰汁馬豆糕的做法，將同一原理放在紫薯糕上果然奏效。紫薯是四季的食材，而且高纖飽肚，花青素豐富助抗衰老，是女士們減肥瘦身期及養顏的好伙伴。

紫薯糕

之前炮製過紫薯西米露，夢幻的紫色好比童話故事裡的魔法食物，由液態幻化成固態，秘密是粟粉水，注入紫薯露後開慢火煮，不停攪拌至稠身像漿糊，但要保留可流動的狀態，隨即倒入糕模內冷卻，糕身開始慢慢凝固，放入雪櫃冷藏約1小時，脫模後感覺像馬蹄糕，切件享用，質感柔順滑溜，味道清甜怡人，消暑一流。

紫薯糕食譜

健康小貼士：

紫薯有豐富的花青素，抗氧化效果佳，可以抗衰老，改善膚質，調理內分泌，另外它的纖維含量高，能促進腸胃蠕動，改善消化系統。

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紫薯西米露食譜

食譜

紫薯糕（煮）
材料 紫薯450克、豆奶350毫升、糖6茶匙、粟粉50克、水40毫升
做法 1.粟粉加水拌勻備用。紫薯以大火蒸約20分鐘至熟，去皮切塊。
2.放紫薯入攪拌機，加入豆奶攪成紫薯露。
3.將紫薯露倒入鍋，加糖煮溶後加粟粉水，用慢火煮拌至稠身。
4.倒紫薯露入模具內，待涼後冷藏約1小時完成。
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