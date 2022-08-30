高比遺孀Vanessa控告洛杉磯政府流出高比遺照勝訴　獲賠逾億港元

2020年前洛杉磯湖人球星高比拜仁（Kobe Bryant）、他的女兒Gianna與另外7人因直升機失事離世，當時有消防員拍攝發生意外地點及遺骸照片並流出，高比遺孀Vanessa早前控告洛杉磯縣政府與其員工流出意外圖片的行為無視並侵犯其私隱，陪審團在周三裁定Vanessa勝訴，獲賠償1500萬美元（約1.17億港元）。



高比拜仁與次女Gianna 2020年乘搭直升機前往一個他名下組織的少年籃球比賽時，因直升機失事離世，當時有人拍下意外地點與遺骸的照片並與其他人分享。

Vanessa作供時指，「當得知那些照片流出時，我想衝到街上大叫。」他直言，「我不希望我與我的女兒再次看到他們的遺骸，這些照片本身就不應該被拍下來，對我來說，要接受這個意外和失去親人已經非常痛苦。」

經過4個半小時商討，9名陪審員一致同意流出的照片侵犯了Vanessa與另一名遇難者家屬私隱，並造成情緒困擾，洛杉磯縣政府需作出各1500萬美元的賠償。宣布裁決後，Vanessa在社交媒體上載了她與高比拜仁和Gianna的合照，並指「這是為你們而做的！我愛你們！為高比和Gigi付回公道！」

在陪審團判決後，Vanessa在社交媒體上貼上與高比、Gigi的合照。（Instagram）

案件之後另有一段小插曲，陪審團原判決書指洛杉磯當局需向Vanessa賠償1600萬美元，向Chris Chester賠償1500萬美元，後來一名陪審員發現當中有誤。

陪審團的原意是洛杉磯政府應賠償兩人金額相等的1500萬美元。之後Vanessa已同意金額的修訂，並準備將部分金額捐給高比拜仁生前建立的慈善組織。