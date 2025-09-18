校園天地｜繁花錦繡創意無限　官立中學聯校中式圍裙設計比賽落幕

由官立嘉道理爵士中學（西九龍）及香港知專設計學院合辦的首屆「官立中學聯校中式圍裙設計比賽」，於六月二十八日假香港知專設計學院圓滿舉行。當日活動雲集十多位官立中學校長、五十多名師生及家長出席，盛況空前，共同見證這場融合傳統文化與現代設計的創意盛宴。（內容由官立嘉道理爵士中學（西九龍）提供）



重量級嘉賓蒞臨 共襄盛舉

活動由官立嘉道理爵士中學（西九龍）李東青校長致辭揭開序幕，李校長感謝各參與院校及香港知專設計學院對培育香港未來設計人才的鼎力支持。多位嘉賓及官立中學校長到場支持。

「繁花錦繡·華裳廚心」 傳統與現代交織

是次比賽由官立嘉道理爵士中學（西九龍）與香港知專設計學院攜手策劃，旨在提升學生對服裝設計的興趣，結合學術與實踐經驗並深化對中國傳統文化的理解。比賽期間，香港知專設計學院的講師團隊為學生提供指導，教授設計和縫紉技巧。大會最終頒發冠、亞、季軍獎項，分別由官立嘉道理爵士中學（西九龍）、粉嶺官立中學及筲箕灣官立中學奪得。此外，何東中學更獲得由國際紡織學會香港有限公司贊助及設立的創意獎。

展望未來 擴展規模

官立嘉道理爵士中學（西九龍）李東青校長表示，比賽不僅是展示學生才華的平台，也是培育未來設計專才的重要契機。香港知專設計學院時裝及形象設計學系系主任許嘉文先生認為，此次比賽成功示範了跨學術機構合作的價值，為本地教育及設計界注入新活力。官立嘉道理爵士中學（西九龍）潘淑婉老師表示我們將致力於擴展比賽規模，邀請更多學校參與，讓更多學生有機會接觸設計教育，進一步發掘創意思維及多元技能。

