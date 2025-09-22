校園天地｜參訪重慶大廈多元文化館及九龍清真寺　倡多元共融教育

近日，我與來自多所中學、小學及幼稚園的校長一同參訪了由基督教勵行會營運的「重慶大廈多元文化館 (Diversity Hub)」，並走訪九龍清真寺，深入體驗香港的多元文化面貌。是次交流不僅拓寬了我們的教育視野，更讓我們深刻體會到「和而不同」的社會價值，期望能將所見所聞融入教育，培養學生的國際視野與包容精神。（內容由香港道教聯合會青松中學校長蔡子良提供）



（圖片由香港道教聯合會青松中學提供）

多元文化館內陳列了豐富的歷史資料，系統性地呈現重慶大廈作為香港少數族裔聚居地的發展歷史。這座大廈不僅是本港獨特的文化地標，更見證了不同族裔如何在此扎根和共融。館內亦介紹了多位對香港發展貢獻卓著的人物，例如麼地爵士（Sir Hormusjee Naorojee Mody）巨資捐助成立香港大學，奠定本港高等教育基石；以及米泰華拉先生（Dorabjee Naorojee Mithaiwala）創辦九龍小輪（天星小輪前身），推動維港兩岸交通發展。這些故事讓我們反思：香港的繁榮，正是由不同文化背景的人共同創建。展館內透過服飾、家居擺設、傳統食品等，生動展示南亞、中東、非洲等非華裔族群的文化特色。在文化館主持人帶領下，我們難得踏足重慶大廈的不同樓層，實地探訪各式小店。從販賣印度香料的雜貨鋪，到供應清真食品的餐廳，每一處都充滿異國風情。店主們熱情分享他們的日常用品與飲食文化，例如如何調製香料奶茶、介紹用作牙刷的木枝等，讓我們從生活細節中理解文化差異。

行程的高潮是參訪毗鄰的九龍清真寺。清真寺領袖更親自為我們講解伊斯蘭教的信仰核心，並示範禮拜儀式。我們了解到清真寺不僅是宗教場所，更是穆斯林社群學習、互助的中心。

香港作為國際都會，匯聚了來自全球的文化與人才。這次參訪讓我們更堅信，教育應幫助學生認識這份多元資產。例如，學校可透過跨學科活動，引導學生探索少數族裔的歷史貢獻；或與社區組織合作，安排實地考察，讓學生親身接觸不同文化。此行讓我們深刻體會，香港的活力正源於其文化多樣性。作為教育工作者，我們有責任引導下一代尊重差異、擁抱多元，讓「和而不同」的精神薪火相傳。未來，我們將積極推動相關校本活動，並鼓勵師生走進社區，以開放之心擁抱世界。

（圖片由香港道教聯合會青松中學提供）

