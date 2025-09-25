校園天地︱盲盒義工團不一樣的體驗學生赴日本農村　寓服務於學習

談到日本，許多人首先想到的往往是觀光和購物。然而，香港仔工業學校（下稱香工）為培養學生的同理心與責任感，於暑假前夕安排一群學生組成「盲盒義工團」，前往日本德島積極參與當地的志願服務活動。為期八天七夜的行程中，學生不僅協助當地農務工作，還化身香港飲食文化大使，向當地居民推介涼茶等本土特色。辛勤的農務體驗也讓學生體會不一樣的「日本之旅」，從中學會施比受更有福。（內容由香港仔工業學校提供）



同行老師亦以身作則，陪伴學生一同參與義工服務。（圖片由香港仔工業學校提供）

在一般的遊學團中，學校會提前告知學生和家長行程地點，香工「盲盒義工團」卻一反其道，宣傳海報只印著「海外義工服務體驗團」，激發學生的好奇心。「我們希望學生明白，這次旅程的重點是義工服務。」全方位學習主任李偉平老師指出：「這次行程旨在鼓勵同學們放下手機，通過海外的義工服務，創造難忘的中學回憶。」此外，全程伙食、家務均由學生自己一手包辦，讓他們學習如何照顧團隊與自己。

行程中，學生們的農務工作佔據了一半的時間。他們到訪不同的農地，協助當地居民照顧農田與農作物，進行雜枝清理和施肥。除了農務，學生還到訪當地村民家中，花了一個下午幫忙搬家。「看見村民對舊傢具小心呵護的模樣，學生搬運時也不自覺小心起來。」李老師補充，「這樣的體驗，讓他們在課堂上學到的尊重，變得更加深刻，實踐將心比己的精神。」

每天學生都要自己煮飯，學習互相照顧。（圖片由香港仔工業學校提供）

行程中特意安排學生到社區中心，與當地居民分享香港特色，除準備一些「香港限定」的零食外，還即場準備椰汁西米露和涼茶，讓居民品嚐；更把2006年才列入國家級非物質文化遺產的涼茶推介給當地居民，儼如化身「飲食文化大使」，在分享過程中加深對中華文化的認同。

一眾師生合力為當地村民搬家。（圖片由香港仔工業學校提供）

沈明輝校長指出，學校寄宿教育計劃致力培養學生生活上的自理習慣，這次學習團是讓學生實踐的好時機：「透過這次『盲盒義工團』，學生更能明白到互助互愛的精神其實由日常生活做起，增強個人、社會及公民責任感，加強自己國民、乃至全球公民的認同；同時，在過程中也讓學生感受自身的價值，增強自信心。」

沈明輝校長（左五）指出，學校近年致力規劃不同類型的義工服務，讓學生透過服務學習促進全人發展。（圖片由香港仔工業學校提供）

