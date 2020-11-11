水果愈甜，升糖指數愈高？6款低GI水果推介—糖尿病人士安心食用

很多人都以為水果愈甜，升糖指數愈高。隨著社會日趨注重健康，尤其是糖尿病人士，因為害怕水果多糖，而不敢吃清甜的生果。其實，水果的甜度與升糖指數毫無關係！只要明白兩者分別，便不怕攝取過多的糖份。

什麼是升糖指數？

升糖指數（GI） 是用來量度碳水化合物轉化成葡萄糖後對血糖的影響程度。碳水化合物有不同的結構，轉化成葡萄糖的速度亦有不同。當身體吸收葡萄糖時，血糖就會升，刺激身體製造更多胰島素，把多餘的葡萄糖轉化為脂肪儲存。換句話說，低升糖指數的食物是比較健康。

血糖水平與升糖指數的關係。（圖片：diabetes-hk.org）

水果愈甜，升糖指數愈高？

水果的甜度來自於不同級結構的碳水化合物，亦可理解為「糖」。不同的碳水化合物有各自的甜度。此外，水果升糖指數的高低很大程度受纖維量所影響。膳食纖維可以減慢糖份的吸收，避免分泌更多胰島素而轉化糖份為脂肪儲存。纖維愈高，升糖指數愈低。因此，就算升糖指數低的水果也可以很甜。

（圖片：szjeno09190/Pixabay）

哪些水果適合糖尿病人士、長者？

如水果的升糖指數低於55或以下，則低GI；而56-69是屬於中GI；70以上的就是高GI。

● 莓類

一般的莓，例如：藍莓、士多啤梨，都是低升糖指數的水果。糖尿病人士因要通過尿液排走多餘的糖份，容易脫水。莓的含水量較高，對於糖尿病人士最適合不過。而老人家不愛喝水，怕關節痛時仍要行去廁所，所以莓類水果也十分適合他們。

● 葡萄柚

升糖指數：25 、糖份 (克)：7 隨著年齡增長，患上糖尿病二期的風險亦增高。葡萄柚可以減少身體分泌胰島素和葡萄糖失耐症，減低患上糖尿病二期的風險。豐富的維他命、食物纖維和礦物質有助減低血壓和帶走壞膽固醇，減低血脂水平和心臟病的風險。 如有服用一些藥物，如：降血壓、降血脂、抗心律不整、糖尿病藥物；建議至少與藥物間隔8小時以上方何食用，甚至避免治療期間食用葡萄柚，以減低對藥物的影響。詳情請再向醫生查詢。

● 梨

升糖指數：38、糖份 (克)：9.80 含有豐富的維他命Ａ和維他命C，有抗氧化功能。亦含有鋅、鉀、鐵和鈣，都是糖尿病人士和長者需要多吸收的礦物質。另外，梨十分軟熟，方便長者進食。

● 橙

升糖指數：40、糖份 (克)：9.35 老人家的腸胃通常比較遲緩，橙含有豐富的膳食纖維，有助刺激他們的腸臟蠕動，減少便秘。再者，橙內含維他命C，可以提升糖尿病人士和長者的免疫系統，並可幫助傷口癒合。

● 香蕉

升糖指數：52 、糖份 (克)：12 有豐富的鉀、食物纖維、維他命B和維他命C。鉀有助調節體液平衡，舒緩糖尿病人士和長者都有的水腫問題，並有助調節心跳、肌肉控制和神經系統。

● 奇異果

升糖指數：53 、糖份(克)：9 高纖、高維他命C、高水分都是奇異果的好處。當中的葉酸亦可有助細胞修復和減低中風危機。另外，糖尿病人士、長者均容易患上骨質疏鬆；所以對鈣的需求十分大。奇異果每個含有約30 mg鈣，已是每日建議食量的30% ，十分適合他們。

糖尿病人士進食前要注意，始終水果都含有糖分。建議糖尿病人士將吃水果和進餐的時間分開，至少相隔一至兩小時，以免兩者加起來會大幅影響血糖水平。

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