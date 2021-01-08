【早餐】牛奶＋雞蛋都冇益？專家揭5大假營養早餐損腸胃免疫力

有句話說「早餐要吃得像皇帝！」才有體力與精神迎戰新的一天，但現代人壓力大，每天都掙扎到最後一秒鐘才肯起床，在緊迫的時間管理下，早餐吃得隨便，甚至選擇了錯誤的搭配，不僅未攝取到足夠營養，專家認為，還會對腸胃及免疫力造成損害。健康專欄《藥師方健》列出5大「假營養早餐」看你是否吃錯了。

內地搜狐號《藥師方健》列出5種最常見的「不營養早餐」組合，你愛吃的上榜了嗎？👇👇👇

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1. 果汁＋麵包：愈吃愈肥

早上起床手忙腳亂，許多家長來不及準備早餐，為求方便習慣買些麵包、餅乾、蛋糕再搭配一杯果汁，希望能為孩子提供能量，但這些食物皆含高糖分，尤其是果汁，容易讓孩子蛀牙，還會因吃進過多糖分而發胖。

2. 豆漿＋油炸鬼（油條）：小心高熱量

別以為這堪稱早餐界的「黃金搭檔」很營養，有數據顯示，油炸鬼的脂肪含量高達17.6%，經過反覆高溫油炸超吸油，且營養成分遭到破壞，甚至在油炸過程中產生致癌物。

3. 牛奶＋麥片：營養太單一

市售常見的牛奶大多為調味乳，不僅蛋白質含量沒達標，還會添加糖及額外調味劑，增添身體負擔。此外，麥片相較之下營養成分較單一，同樣會出現「碳水化合物」攝取不足的情況。

市售常見的牛奶大多為調味乳，不僅蛋白質含量沒達標，還會添加糖及額外調味劑，增添身體負擔。（Unsplash/ ROBIN WORRALL）

4. 粥＋饅頭：營養不足

粥的營養成分為水和碳水化合物，較為單一化，其他營養素如維他命、膳食纖維、蛋白質含量較低，因此建議吃粥配饅頭時，也要額外攝取蔬菜、蛋、肉類等，才會兼具營養又飽足。

5. 牛奶＋雞蛋：碳水化合物不足

這是一種常見的早餐搭配！雖說為身體提供鈣質與蛋白質，但缺乏能提供人體熱能的碳水化合物的攝取，一旦如此會使孩子整個上午都無精打采。建議喝牛奶、吃雞蛋的同時，需搭配一定的優質碳水化合物。

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