陽虛體質｜女性手腳冰冷易感冒因氣血不足　8項生活小習慣助驅寒

香港氣候潮濕悶熱，無論商場，還是辦公室都會長開冷氣，有助保持清涼乾爽。但長時間處於溫度過低的室內環境工作和生活，陽氣就會逐漸損耗；加上都市人習慣在外用膳時喝杯冰凍飲料透心涼一下，不過身體內寒氣太盛就有可能傷及肺、胃、脾、腎，造成怕冷、胃寒、手腳冰冷等一系列症狀。醫師Easy教大家建立8項生活小習慣助驅寒，更會推薦7款益血食療增補陽氣。

從臉色、體型辨別陽虛體質 寒氣太盛易感冒、腹瀉

根據中醫的陰陽學說，身體有著陰陽對立統一的關係，當體內陰陽達至平衡，身體就會強壯健康。「陽氣」具有溫潤肢體和臟腑的作用，其興衰主要受先天遺傳、後天生活習慣、病史及年齡所影響。而「陽虛」指的就是體內陽氣不足與虛衰的一種病理現象。當支撐身體運作的「陽氣」有不足或虧虛，身體的陰陽比例就會失衡。當「陰」大於「陽」，其「涼、靜」的特性就會主宰身體，出現不同健康問題，長遠會使身體功能減退。

陽虛者會比常人更怕冷，不論季節都經常手腳冰冷。（圖片：ShutterStock）

從外觀上區分，陽虛體質人士的臉色偏白、唇色較淡、肌肉鬆軟且體型較為浮腫；經常感到疲倦、精神不振，不耐體力勞動，亦都容易患上感冒。陽虛有機會是由氣虛人士體內積聚過量寒氣而引發；臨床表現驟眼看似相同，但兩者最明顯的差別是陽虛體質者大多受寒邪影響，會比常人更怕冷、不論季節都經常手腳冰冷，腰腹背亦容易「沾寒沾凍」。喜愛熱食熱飲，身體受寒時會出現腹瀉、大便軟爛等腸胃問題。

女士白帶會色清量多，月經期間可能會有痛經或延遲的情況，嚴重者更會引發官寒，大大減低受孕機會；而男士則有可能出現滑精、陽痿的狀況。

８項生活小習慣 長遠改善陽虛體質

８項生活小習慣 長遠改善陽虛體質

1. 培養良好睡眠習慣：

都市人工作忙碌，平日生活容易早晚顛倒，但因為每晚９點到凌晨３點的時段是人體陽氣儲存的時間，所以長期熬夜會容易損耗陽氣。中醫建議盡量於每晚１１點前入睡，早上９點前起床，建立有規律且健康的睡眠習慣，有效補足陽氣。



2. 建立早起運動的習慣：

所謂「動則生陽，靜則生陰」，適量又不太劇烈的運動可以增強陽氣；而早起則有利於陽氣的升發，因此對於陽虛人士，早起做運動能幫助氣血運行、補足精力，減低全日的疲倦感，長遠可助陰陽平衡。



3. 日常多接觸陽光：

中醫認為人體「背為陽，腹為陰」，而陽光有著溫煦人體的作用。陽虛者多曬背和四肢，有助陽氣補給；手腳冰冷者亦可靠曬太陽暖和四肢。夏天早上九點左右是進行日光浴的最佳時機，大約15-20分鐘即可，而秋冬則可以待中午時段，等太陽暖一點再曬。



多接觸陽光，有助陽氣補給。（圖片：ShutterStock）

4. 每天午休20分鐘：

建議中午時可以午休20分鐘左右，閉目養神或小睡一覺均可。現代人生活壓力繁重，適量休息不但可以補充體力，更有利於陽氣聚集。



5. 每餐只食八分飽：

由於在消化過程中會消耗氣血能量，吃得過飽會加重腸胃負擔，同時會影響每餐的營養吸收，因此八分飽是最好的狀態。



6. 空調房注意保暖：

炎炎夏日，不論辦公室、家居都長期開著空調，如女士仍穿著露臍裝、短裙，男士穿著短褲，便容易導致陽氣受損。因此，陽虛人士於冷氣室內可以披肩、毛巾蓋住膝蓋，注意保暖，尤其是腹部、腰背及四肢。



7. 少吃冷飲寒食：

如果日常喜冷飲、冰品、涼茶，就容易將大量寒氣帶入體內，及後會消耗陽氣。故陽虛的人須少食生冷、苦寒、黏膩食物，如螃蟹、海帶、苦瓜、冬瓜、西瓜、香蕉、綠豆、綠茶、冷凍飲料等。



陽虛的人須少食生冷食物，如魚生等。（圖片：Freepik）

8. 多進食甘溫補脾陽的食物：補陽氣的食物包括各種香料、紅肉、堅果及各式蔬菜，包括辣椒、花椒、胡椒、薑蔥蒜、韭菜、洋蔥、秋葵、南瓜、牛肉和羊肉等。進食多寡要視乎陽虛的程度，過量進補亦會容易上火。



舒緩手腳發冷症狀 推介7款食療驅寒補血

考慮到香港人生活忙碌，未必能每餐自行烹調進補，亦可以透過日常簡單的滋補湯水、茶飲去調理身體。醫師Easy向大家推介7款驅寒補血的食療，幫助改善各種因陽虛而引發的健康問題。

御壹工房的燉湯系列性質溫和，無添加味精、防腐劑及人造色素，適合不同體質人士，足料養生又方便，加熱三分鐘即可飲用。「湯包套裝Ａ」包含五款湯水，有助活血行氣，陽虛人士飲用後更可以祛風止痛、滋陰潤肺、除燥清熱，長遠改善陽虛體質。

湯包套裝A：



1. 海底椰銀耳竹絲雞湯

2. 姬松茸嚮螺片燉竹絲雞湯

3. 鮑魚花膠螺片燉雞湯

4. 花膠元貝海底椰燉豬展湯

5. 天麻川芎白芷魚頭湯



茶飲方面，男士可用花旗參泡茶，可以有助補氣行氣而不燥；針對女士貧血、甲狀腺低下及四肢冰冷，可以自製紅棗桂圓生薑茶，有促進血液運行、袪寒的功效。

薑有活血、驅寒的功效，尤其適合女性日常飲用。養生一族推出的「黑糖檸檬薑」，純手工製作，不含防腐劑及添加劑，具有補血補氣、去濕驅寒的功效，有助改善手腳冰冷及經痛。不論在家中或辦公室，都能方便地即沖即飲。

不喜歡薑味的女生亦可選擇養生一族出品的「氣血茶」，內含法國玫瑰、紅棗、桂圓、百合、黑枸杞等食材，性質溫和且有疏肝解鬱的功效，亦能使陽氣通達四肢，改善手腳冰冷的情況，有助補中益氣、養血安神、理氣解郁、調經止痛。

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Reference：醫師Easy,醫道惠民醫館