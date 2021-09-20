陰虛體質｜心浮氣躁常失眠便秘　13款生津湯水助滋陰補腎

平日容易因為小事而心浮氣躁？不一定是因為脾氣差！如果伴隨失眠、口乾舌燥、便秘、怕熱等徵狀，很大機會是因為體內陰陽失調、陽氣過盛所導致。想避免受體質影響而與人發生口角，甚至影響社交關係？醫師Easy將為大家深入淺出分析陰虛體質人士的生活注意事項，更會推薦13款滋陰食療助改善症狀。

平日容易因為小事而心浮氣躁？不一定是因為脾氣差！(圖片來源: Freepik）

陽氣過盛致上火 嚴重陰虛者或影響情緒

人體內的「陰」泛指體內的津液，如眼淚、血液、唾液、內分泌及油脂分泌等所有與水有關的體液。而「陰虛」指的就是體內陰津不足與虛衰的一種病理現象。當滋潤身體的「津液」有不足或虧虛，身體的陰陽比例就會失衡。當「陽」大於「陰」，就會導致陰虛、內熱，出現不同健康問題，長遠形成「陰虛體質」，並影響身體機能。

從外觀上分辨，陰虛體質人士一般是體形偏瘦、面色潮紅，皮膚、嘴唇會較為乾燥。由於體內長期處於缺水狀態，因此會經常感到眼睛乾澀、口乾舌燥；排洩物亦會比較乾硬，容易引發便秘問題。

陰虛人士排洩物會比較乾硬，容易引發便秘問題。(圖片來源: Freepik）

同時因為津液不足，身體運行受影響；所以無法有效散熱，導致體內出現積熱。故陰虛者比常人怕熱、不耐暑、日常喜冷飲、容易口渴。而陰虛者大多性情比較急燥，情緒起伏大，睡眠質素亦會因多夢、失眠等問題而大受影響。

陰虛主要劃分三個嚴重程度，須以滋養陰液去改善病徵；症狀較輕人士可以通過日常養生去調理，而情況嚴重者則建議尋求中醫專業意見。

陰虛主要劃分三個嚴重程度，須以滋養陰液去改善病徵 (圖片來源: 醫師Easy）

香港人工作忙碌壓力大，平日用腦過多會損耗心神，不少上班族甚至工作至通宵達旦，再加上飲食習慣不健康，愛食煎炸、刺激性大、易上火的餐點，如火鍋、燒肉、零食等；種種不良的生活習慣容易引發陰虛。而女性又會較男性更易出現陰虛徵狀，主要由於部分女士在經期失血過多又未有適當調養身體，因而虧損體液，使陰虛情況持續加劇，到更年期情況會更加嚴重。

飲食習慣不健康，愛食煎炸、刺激性大、易上火的餐點，如火鍋、燒肉、零食等，容易引發陰虛 (圖片來源: Freepik）

中醫診症的基礎是「臟腑辨証」，指的是以五臟六腑的生理功能、病理表現及相互關係作為依據，對疾病進行分類歸納，最後作出診斷。當辨證出某種病症於身體哪個臟腑出現，就能準確地對症下藥。而陰虛主要會出現在心、脾、腎、肺這四臟，對身體有著不同的病理影響。

腎陰虛：指腎氣不足，常見徵狀包括口乾舌燥、臉色暗啞、失眠多夢等。

肺陰虛：患者會較常出現咳嗽無痰、午後潮熱、晚間盜汗等徵狀。

心陰虛：心臟主管血脈正常運行。若心陰不足，使心臟失去滋養，容易出現心悸、甲狀腺機能亢進等症狀。

脾陰虛：當陰虛出現在脾胃時，患者會容易出現腸胃問題，例如食慾不振、胃痛、便秘等。



從根本改善陰虛體質 睡眠、運動、心境同樣重要

要有效改善陰虛體質，必須在清熱滋陰的原則下，從日常生活作息、飲食等開始調理身體。中醫認為「陰氣盛則寐 (入眠) ，陽氣盛則寤 (醒來) 」，子時 (晚上11時至1時) 是陽氣最弱、陰氣最盛之時；在這個時段睡覺最能養陰，睡眠品質也最佳，平日應避免過份熬夜。

同時，陰虛人士易急躁，建議多加注意生活壓力；宜尋找適合自己的放鬆方式、紓緩壓力。日常生活放慢腳步，盡量保持心境平和，以利於培值體內的陰氣。

晚上11時至1時是陽氣最弱、陰氣最盛之時；在這個時段睡覺最能養陰，睡眠品質也最佳。 (圖片來源: Freepik）

腎陰是人體陰液根本，過度縱慾會使腎氣虛衰；故陰虛者須節制房事，惜陰保精，避免體內陰氣過量流失。

即使生活忙碌，陰虛體質者亦應安排每星期進行至少三次的中低強度運動，例如行山、慢跑、瑜珈等，強度過高的鍛練反而會適得其反；運動時亦不應挑選日間氣溫太高或悶熱之時，盡量於晚間或室內比較涼爽時進行。由於陰虛人士普遍怕熱，為防止體內持續累積熱氣，應盡量避免長期處於曝曬或悶熱的環境，注意環境通風。

每星期進行至少三次的中低強度運動，例如行山、慢跑、瑜珈等 (圖片來源: Freepik）

清淡飲食助滋補津液 推介多款生津湯水、茶飲清熱降火

飲食方面，原來坊間一直有謬誤；認為體熱可以依靠冷飲去解決，然而生冷食物屬於外來的涼氣，並不能從根本上中和體內過盛的熱氣，反而會使身體外冷內熱，抵抗力下降。如用涼過度，甚至會引發陽虛症狀，使健康問題變得更複雜、更難以解決。

陰虛體質人士應多補充水份，並以清淡、甘涼、滋潤的食療作調理；包括雪耳、沙參、百合、石斛、花旗參、玉竹、淮山、蜂蜜、乳製品、大白菜、冬瓜、豆腐、梨、西瓜等。減少進食煎炸、燥熱、重口味的食物，如羊肉、韭菜、茴香、辣椒、蔥、蒜、酒、咖啡、濃茶及荔枝等。食物的烹調方式亦應避免以煎、炒、炸等容易上火的形式，盡量以蒸、煮、燉、燜等較為平和的方法。

陰虛體質人士應多補充水份，並以清淡、甘涼、滋潤的食療作調理 (圖片來源: Freepik）

醫師Easy明白香港人生活節奏急促，日常生活又多煩心事，未必有心神能自行配搭中藥材進補，故推介幾款日常簡單的滋補湯包、茶飲，助陰虛人士生津養陰，以食療調理身體。

御壹工房的燉湯系列性質溫和，無添加味精、防腐劑及人造色素，適合不同體質人士，足料養生又方便，加熱三分鐘即可飲用。「湯包套裝Ｃ」包含五款湯水，有助安神養血，陰虛人士飲用後更可以滋陰補腎、清理肝熱，長遠改善陰虛體質。

湯包套裝Ｃ：

1. 姬松茸響螺片燉竹絲雞湯

2. 猴頭菇雪梨蓮子百合川貝燉豬展湯

3. 鮑魚花膠螺片燉雞湯

4. 鱷魚靈芝燉老雞湯

5. 杏汁豬肚豬肺湯



➤御壹工房 |

而Moonwell出品的「養生食療套裝」，可從六款老火湯水中，挑選三包即食燉湯。當中以西洋菜陳腎豬橫脷湯、姬松茸猴頭菇茶樹菇雞湯、章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯最適合陰虛人士飲用。以上湯水具有下火清熱和潤肺之效，同時有助女性緩解經期疼痛及預防月經不調。

Moonwell 養生食療套裝 (任選三款)

1. 西洋菜陳腎豬橫脷湯

2. 胡椒豬肚豬展湯

3. 木瓜雪耳豬展湯

4. 姬松茸猴頭菇茶樹菇雞湯

5. 杏汁白肺湯

6. 章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯



➤Ｍoonwell®️湯包 | $175 (6折 原價 $294)。

如喜歡自己烹調養生湯水，可選擇中港藥業推出的5款湯包優惠套裝，提供多款事先配搭好食材的湯包，任君選擇 (六選五、可重覆)。湯包內備有不同功效的中藥材，包括美國花旗參、霍山石斛、麥冬、無花果、蓮子等材料，只要適當地加入瘦肉、烏雞，就可煲出養陰生津、消虛火的老火湯水。

中港藥業－5款湯包優惠套裝（６選５）

1. 清熱滋陰生津湯

2. 降血脂通血管湯

3. 驅頭風止頭痛湯

4. 解暑潤肺去濕湯

5. 消暑健脾去濕湯

6. 清熱潤肺止咳湯



➤中港藥業公司｜＜5款湯包優惠套裝＞ $300。

上班一族沒有時間煲湯，亦可以選擇以茶療進補，但留意茶葉特性，避用飲用苦清降火的茶葉。陰虛體質的人士可選擇黃茶、白茶等清爽的茶類，例如福鼎壽眉、白牡丹等；亦可自行調製清心飲料「枸杞茶」，不時飲用有助改善脾胃氣虛、失眠多夢等症狀；提供皮膚吸收氧份能力，令面色紅潤及美白；亦可保護視力，特別適合經常使用電子產品人士。Earth Harvest的「有機生機杞子」，優質天然且獲得有機認證；不含二氧化硫，安全健康。

➤Fresh Organic｜＜Earth Harvest 有機生機杞子＞ $88。

養生一族最新出品的「桑葚膏」，由桑葚、山渣、雪梨、黑糖等材料製成。只要將1至2匙的桑葚膏加入250亳升的熱水，便能泡製出味甘清潤，具有潤肺清燥、生津養血的桑葚茶飲；特別適合陰虛體質的女士在月事後作適當的調補。

➤養生一族｜＜桑葚膏(600g)＞ $158。

除了以上推介的產品，01Mall 內還有更多精選優惠養生湯包可供大家選購，切勿錯過！