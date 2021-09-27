血瘀體質｜黑眼圈易長斑常有痛症 多食山渣玫瑰黑糖助疏肝解鬱

即使每天睡夠八小時，又用盡不同貴價護膚品，仍然無法改善黑眼圈問題？身體又經常出現不同痛症，包括偏頭痛、胃痛、關節痛等，部分女性甚至每個月都有月經不調、痛經、閉經等症狀。當身體同時出現以上情況，很有可能是受「血瘀體質」所影響。

即使每天睡夠八小時，又用盡不同貴價護膚品，仍然無法改善黑眼圈問題？（圖片: Freepik）

長期血瘀者經常周身痛 氣血不順造就熊貓眼

人體內的各個臟腑、器官、組織都需要以血液來提供營養及能量，而氣則推動血液於體內運行。當身體出現持續的氣滯，就影響到血液運行；當血液運行遲緩不暢，就會形成瘀血，進一步阻礙血液流通，長遠形成「血瘀體質」。血瘀體質最大的特點是體内血液運行不暢或內出血不能消散，中醫認為，「瘀則不通，不通則痛」，當瘀血在體內堵塞，臟腑經脈絡功能會受影響，使身體某地方出現各種痛症。若久久未得到妥善的調理及生活的改變，有機會引發心血管疾病的發生，如腦供血不足、瘀斑、中風偏癱、動脈粥樣硬化、高血壓、心臟病、腦梗塞等疾病。

由於體內某些地方長期供血不足，容易出現色素沉澱。「血瘀體質」人士的面色會比較暗沉、嘴唇和舌頭會發紫、易有黑眼圈，同時皮膚會失去光澤、膚質粗糙乾燥，甚至容易長斑、長暗瘡、脫髮。除了這些表面特徵，血瘀人士體內經常出現各種疼痛，疼痛的位置比較固定，而且疼痛持續時間長，大多以刺痛為主，比如偏頭痛、胃痛、痛經、關節痛等。對女士而言，血瘀者會常出現月經失調、血塊多、痛經等婦科問題。



對女士而言，血瘀者會常出現月經失調、血塊多、痛經等婦科問題。（圖片: Freepik）

體溫過低易凝血 「爆肝」影響氣血運行

除了受先天稟賦所影響，氣侯、生活及飲食習慣等因素，會使臟腑功能失調，體內氣血運行不暢順或體內出血不能消散，亦是構成「血瘀體質」的主因。先從氣候說起，中醫有云：「血得溫則行，得寒則凝」，意思是外在環境的氣溫轉變，會影響體內溫度，繼而影響血液循環的速度。人體的氣、血、津液需利用氣的溫煦來運行，所以血液於熱的情況下會運行得比較流暢，反則會於寒冷時呈凝結狀態。因此，當天氣寒冷、長期處於冷氣地方，會容易導致氣血循環不通，氣血、津液因而凝滯，形成血瘀體質。

「血瘀體質」受氣虛及體溫所影響而分為兩種（圖片: 醫師Easy）

都市人生活壓力大，且大多有熬夜的習慣。中醫認為肝有疏散宣泄、儲藏血液、調節血液的功能，而熬夜則會傷肝。若肝功能受到損害，其疏泄功能就不能正常發揮，會導致瘀血內停；同時又會影響情緒，使人容易抑鬱或急躁，使肝鬱氣滯的情況會變得更嚴重，形成惡性循環，長遠造成血瘀體質。同時，由於工作繁忙，大部分人平日未有培養運動習慣，長期缺乏運動鍛練，氣血運行會較遲緩，當體內出現瘀血時就會更難疏通。

中醫認為肝有疏散宣泄、儲藏血液、調節血液的功能，而熬夜則會傷肝。（圖片: Freepik）

日常飲食方面，平日進食過多肥膩、重口味的食物，且飲水量不足，會使血液變得黏稠，直接影響體內氣血運行不暢順。而嗜食生冷食物、冰涼飲品，亦會令體內寒氣加重，當血遇寒就會出現血瘀、脈絡堵塞的情況，長年累積就會形成血瘀體質。另外，手術過後造成的大量失血或大病初癒，都會使體質變得虛弱。當元氣大傷後，血液運行會變得緩慢，若身體未有適當的時間作調理，亦有機會形成血瘀體質。

培養良好生活習慣 上班族要避免久坐不動

要長遠改善血瘀體質，使血液運行得更暢順，可以先從培養健康生活習慣做起。血瘀者宜有規律的日常起居作息，避免熬夜傷肝。上班族要增加運動量，除了每星期應有至少三次的有氧運動，在辦公室亦應適時拉筋和走動，避免久坐不動，引致氣血運作不順。同時，血瘀人士應多注意保暖，即使夏天亦不應長吹冷氣。有痛經的女士更要著重腹部的保暖，減少穿著露臍裝，有需要時可準備披肩或外套，方便進出冷氣地方。

除了熬夜會傷肝，長期高壓、易怒、抑鬱的情緒亦會傷及肝脾，影響氣血運行。日常要保持樂觀的想法，積極面對人生的不如意事情或挫折，多與朋友家人傾訴及聚會；不但可以幫助去除肝鬱氣，良好的人際關係更可以紓解情緒，減輕血瘀情況。

多與朋友家人傾訴及聚會；不但可以幫助去除肝鬱氣，良好的人際關係更可以紓解情緒，減輕血瘀情況。（圖片: Freepik）

飲酒可以促進血液循環？ 六款疏肝、活血湯水茶療推薦

飲食方面，血瘀體質者應多進食幫助氣血運行，具有活血化瘀、疏肝解鬱功效的食物；如：山楂、黑豆、醋、玫瑰花、黑木耳、黑糖、海鮮等。少量喝酒，能夠促進血液循環。同時要避免吃油膩、寒涼冰凍、具刺激性及帶有收澀作用的食物，如烏梅、苦瓜、柿子、李子、石榴、花生、蛋黃、蝦子、芝士等。

芝士帶有收澀作用，血瘀人士應少食。（圖片: Freepik）

血瘀體質人士肝氣不順暢，繼而阻礙氣血正常運行；醫師Easy特意搜羅6款有助疏肝、補肝的養生茶療及湯水；無論在辦公室，還是家中都能輕鬆補身。

血瘀人士日常可多飲用有行氣活血功效的花茶。從中醫角度來看，玫瑰性甘微苦、溫、無毒，入肝脾二經；行氣解鬱之餘、活血化瘀；有效改善黑眼圈、色斑等問題。Ozen 生活館出品的「玫瑰烏龍茶三角茶包」，有利肺脾、益肝膽；為生活忙碌的女士們，提供簡易快捷的養生茶療。

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