痔瘡｜為什麼會生痔瘡？一文看清成因、治療和預防方法

痔瘡被稱為現代人的「文明病」，尤其是上班族，長時間久坐、缺乏運動，再加上壓力大、飲食不均，很容易讓肛門附近的血管腫脹發炎，久而久之就成了痔瘡。



在香港、台灣，痔瘡是非常常見的困擾之一，雖然不是什麼大病，但發作起來可一點也不好受。

痔瘡是什麼？常見形成痔瘡的原因

痔瘡（Hemorrhoids）是肛門裡面本來就有的血管組織，但當骨盆腔受到壓力太大，比如久坐、便秘，就可能讓這些血管腫脹、變形，變成大家俗稱的痔瘡。依位置不同，分成內痔、外痔和混合痔，有些人會覺得癢、有異物感，有些則會出血或疼痛，嚴重甚至脫出肛門外。

現代人其實高達9成都有痔瘡，不過輕微的痔瘡平時並不會造成危害，可以與之共處。除非變嚴重，才會使病人產生疼痛、灼熱感、瘙癢、出血以及解便不全等困擾。

為何痔瘡會從可以共處變得難以承受？常見會形成痔瘡的原因可分為以下4種：

1. 壓力增加：長時間坐著、站著或用力排便可能增加肛門區域的壓力，使血管脹大。

2. 便秘和腹瀉：過硬的大便可以導致用力排便，而腹瀉可能會加劇肛門區域的刺激。

3. 遺傳因素：家族中有痔瘡病史的人可能更容易患病。

4. 妊娠：懷孕期間由於子宮增大壓迫骨盆區域，可能會增加痔瘡的風險。



痔瘡可以分成3種類

痔瘡可以分為內痔、外痔、混合痔，以肛門的皮膚與直腸黏膜（齒狀線）為分界，痔瘡若長在齒狀線以內的為內痔，在以外為外痔，內外痔都有的情況稱為混合痔。

痔瘡最明顯的症狀：解便疼痛、帶血

大部分的人在察覺到自己可能有痔瘡時，第一個發現的症狀通常是解便會痛，或是排便出血，不過除了這兩個症狀，還有其他可能的症狀要注意：

- 肛門處有腫大異物感

- 肛門處有搔癢感、灼熱感

- 直腸、肛門會觸痛或持續性疼痛

- 可能有塊狀物從肛門脫出

- 排便時出現鮮紅色的血

- 若經常性出血可能會導致貧血



該如何判斷痔瘡的嚴重程度，以及適用的治療方式？可以透過下面的分級簡單了解。

內痔中的嚴重程度可分為：

第一級：排便時出現少量出血，或伴隨搔癢感與分泌物，痔瘡不脫出肛門。

第二級：除出血外，排便時痔瘡會脫出肛門，但便後會自動縮回。

第三級：痔瘡持續增大，排便脫出肛門後，必須用手將其推回肛門。

第四級：痔瘡長時間脫出，且無法用手推回。



痔瘡該怎麼治療與預防？

當你發現自己有痔瘡症狀時，可以到醫院的「大腸直腸科」就診，醫生會透過視診、肛門指診、肛門鏡、乙狀結腸鏡或直腸鏡等方式來做診斷。治療方法主要分為非手術療法與手術療法兩大類別。

非手術療法：適用於第一級、第二級

- 飲食改善：以攝取高纖食物或水果為主，搭配多喝水補充水分，讓糞便蓬鬆變軟，使排便順利，減輕對痔瘡的刺激。

- 溫水坐浴：可促進肛門周圍的血液循環、減少疼痛感。以臉盆或容器裝水，使整個臀部泡入水中，水溫約40度，每次浸泡10分鐘，每日約3-4次。

- 服用藥物：可使用藥膏、塞劑及口服消炎止痛藥，減輕肛門不適。

- 橡皮圈結紮法：以口徑極小的強力橡皮圈綁在痔瘡痔核根部，達到阻斷血液的效果，使痔核缺血壞死後脫落，通常可在門診直接進行，約幾十秒的時間即可完成，痔核約在手術後7到10天會自動脫落，也可使用在第三級痔瘡。



手術療法：適用第三級、第四級，或合併有其他肛門疾病

手術療法可簡單分為傳統痔瘡切除術、微創痔瘡手術。適用於第三級、第四級較嚴重的病人、做過多次非手術療法仍沒用的病人、合併其他肛門疾病，像是潰瘍、肛裂、瘺管、增生瘜肉者。

預防痔瘡再發生該怎麼做？

- 控制體重

- 養成良好的排便習慣

- 解便後要將肛門清潔乾淨

- 勿提重物、久蹲、久坐

- 適當的做收縮和放鬆的提肛動作



雖然做完手術後痔瘡復發率低，但保養還是非常重要，記得要維持好的生活習慣，攝取足夠的水分和纖維質，多運動，養成良好排便習慣，避免刺激性食物及過度清潔和用力擦拭肛門，才能提高治療成效，徹底解決痔瘡的煩惱。

