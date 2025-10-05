腰痛｜護腰長期戴變依賴恐致肌肉萎縮　「這兩時間」切記要脫下

現代人長時間久坐、姿勢不良，加上日常生活中頻繁彎腰搬重物，這些習慣容易導致下背部痠痛不適，腰痛也成為許多市民的常見困擾。為緩解不適、減輕腰部負擔，許多人會選擇靠護腰來幫忙「撐腰」，給腰部更多支撐。



不過，護腰效果並非「戴上就有效」，其保護作用關鍵在於是否正確選購與適當使用，並搭配日常保健，才能避免產生「靠腰依賴症」；此外，醫師也呼籲，「睡覺」及「做訓練核心肌群的運動」時，無需戴護腰。

護腰能對腰椎及腰部軟組織 提供支撐和保護

台灣食藥署說明，護腰屬於第一等級醫療器材，只要正確選購與適當使用護腰，確實能在短期內幫助穩定腰部、緩解疼痛，特別是在急性腰痛發作、術後恢復期，或長時間搬提重物時，護腰就像是腰部的「靠山」。

但是，護腰效果並非「戴上就有效」，其保護作用關鍵在於是否正確選購與適當使用，並搭配日常保健，才能避免產生「靠腰依賴症」。

什麼情況下需要使用護腰？

常見需要使用護腰的情況，例如：

脊椎退化

小面關節症候群

椎間盤突出或脊源性疼痛

肌肉拉傷



台灣台北榮總復健科主治醫師林威廷指出，護腰使用應「因時制宜」，他建議短期使用，如果真的長期需依賴護腰，可能導致核心肌群功能下降，除非是無法手術的高齡長者為了提升生活品質，才建議長期使用護腰。

林威廷也說明，長時間勞務工作者因工作繁重，在工作時配戴護腰很合理，同時也要學習搬重物時用髖關節，而非一直彎腰。

他也強調，市民不要連睡覺都戴護腰，「靠腰依賴症」會造成肌肉失能，應該要運動訓練核心肌群；此外，在做訓練核心肌群的運動時也不用戴護腰。

如何挑選適合自己的護腰？

購買及使用護腰時，可以參考以下小撇步：挑選時以鬆緊度不影響呼吸且感覺舒適為原則、護腰能對腰椎及腰部軟組織提供支撐和保護。

林威廷建議，手術和嚴重突出應選擇硬式腰背支架，壓迫性骨折應選擇胸腰椎支架，一般下背痛、肌肉拉傷和輕度退化則選軟式腰帶。至於穿戴鬆緊度該怎麼調整則是以不影響呼吸且感覺舒適為原則，穿戴者可以半隻手掌插進護腰，但是無法整隻手進去，這樣便是適合的鬆緊度。

