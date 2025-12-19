脖子太粗超過這數值是警號　8種健康疾病風險埋身｜附量頸圍方法

日常照鏡子時，你是不是總盯着臉上的皺紋和痘痘？別只盯着臉，脖子的變化可能才是身體的「求救信號」。



醫生提醒：脖子變粗絕非小事，它背後隱藏的健康危機，可能比你想得更嚴重，照鏡子時務必多看一眼。

頸部變粗增加疾病風險（01製圖）

脖子一粗，多種疾病風險增加👇👇👇

脖子變粗可能暗藏多種疾病風險，比如心血管疾病、甲狀腺疾病、脂肪肝等。

1. 心血管疾病

北京大學人民醫院心血管內科主任醫師張海澄2025年9月接受健康時報採訪時表示，「在心內科醫生看來，脖子粗的人心血管風險較高。」

脖子粗通常代表頸部脂肪堆積較多，這些多餘脂肪會干擾頸部血管功能，導致血管壁增厚、管腔變窄，血流受阻，從而誘發心腦血管疾病。①

2. 血脂增高

北京大學人民醫院心血管內科主任醫師張海澄2022年在CCTV生活圈刊文提醒，如果頸圍變粗，要注意是不是血脂增高。因為血脂高的話，容易導致全身脂肪蓄積，從而顯得脖子也變粗。建議抽血檢查血脂是否有異常情況。②

3. 或是脂肪肝

張海澄醫生介紹，脖子變粗可能是因為脂肪蓄積的原因，而肝臟作為脂肪最容易蓄積的器官，要警惕是否存在脂肪肝。②

4. 警惕糖尿病

一般來說，血糖的代謝失控，和肥胖有直接關係。而一個人即使腰圍符合標準、整體看起來不胖，但如果脖子過粗，也容易出現血糖升高、胰島素抵抗增強等一系列代謝紊亂情況。

5. 甲狀腺疾病

如果發現脖子循序漸進、日積月累地變粗，要考慮是不是甲狀腺疾病導致，或是頸部局部其他相關頸部疾病導致頸圍變粗。

6. 睡眠呼吸暫停

武漢市中心醫院慢病管理中心主任醫師丁勝2025年9月接受健康時報採訪時指出，頸部脂肪過多還會引起上呼吸道狹窄。研究顯示，頸圍與睡眠呼吸暫停之間存在直接關聯，因此，呼吸科醫生診病時常會測量頸圍以輔助評估睡眠呼吸暫停綜合症的風險。①

7. 心肺耐力下降

頸圍變粗還要注意心肺耐力是否下降，例如本身爬三五層樓都沒問題，而現在可能爬兩層就覺得力氣不夠用、憋氣了。

8. 頸肩部疾病

過多的脂肪還會對頸椎造成額外的壓力，導致頸椎病、肩周炎等骨骼健康問題。尤其是對於長期伏案工作的人群，脖子粗可能加重頸椎負擔，導致疼痛。

記住！脖子別超過這個尺寸

那麼，應該如何準確測量頸圍呢？採取坐位或站位，不要仰頭也不要俯視，眼睛保持平視，使用軟尺，從喉結下方到低頭時手能摸到頸椎最突出的地方，圍一圈進行測量。

中國人民解放軍總醫院體檢中心主任鄭延松2024年在石家莊保健局微信公眾號刊文提醒，中國成人頸圍的最佳臨界值是：

男性頸圍<38厘米

女性頸圍<35厘米



如果頸圍超過這個數值，就要引起重視。即便體重正常，也應及時做相關疾病的篩查。③

要注意的是，當頸圍變大時，只是提醒人們有可能患有某些疾病或容易患上某些疾病，需多加注意並進行預防。診斷疾病需要去醫院看專科醫生，才能確診。

6招保持健康頸圍，降低疾病風險👇👇👇

有人可能會問：有沒有縮小頸圍的方法？要想控制頸圍，關鍵在於儘早改變生活方式，以達到全身減重的目標。

1. 控制飲食熱量

多選魚、蝦、雞等白肉或瘦紅肉，富含蛋白質且脂肪較低；增加蔬菜、菌菇、水果和粗糧等高纖維食物攝入，能增強飽腹感且熱量低；每餐最好吃七分飽。

2. 多喝健康飲品

每天足量飲水，餐前喝水可提升飽腹感並促進代謝。推薦飲水以白開水為主，避免果汁和含糖飲料。此外，推薦適量飲用豆漿、檸檬水、牛奶以及不含糖的茶水和咖啡等健康飲品。

3. 保證充足睡眠

睡眠不足會導致壓力激素皮質醇水平升高，促進食慾，增加腹部和上半身的脂肪堆積。建議每晚保證7～8小時的高質量睡眠，23點前入睡，避免熬夜。

4. 日常堅持運動

推薦採取有氧無氧交替訓練法。短時間有氧後緊接着進行短時間無氧，再回到有氧訓練，從而可有效消耗脂肪。

快走、慢跑、游泳、騎自行車等都屬於有氧運動

百米衝刺、深蹲、舉重、俯卧撐等屬於無氧運動



5. 做好壓力管理

可通過冥想、瑜伽、深呼吸、興趣愛好等方式有效管理壓力，避免壓力激素導致脂肪異常分佈。

6. 保持良好姿勢

‌無論是站立還是行走，都應保持抬頭挺胸的姿態，雙眼平視前方，避免低頭弓背。對於長時間伏案工作的人，建議1～2小時要適當後仰頸椎，或向天空眺望片刻，以緩解頸部壓力。

