諾如病毒懶人包6大症狀6招預防　一文看清傳染方式/病人飲食/治療

諾羅病毒（諾如病毒）是什麼？諾羅病毒症狀？諾羅病毒會傳染嗎？諾羅病毒多久會好？感染後可以吃什麼？《Hello醫師》為您一次解析！



諾羅病毒是什麼？諾羅病毒症狀？

諾羅病毒（Norovirus）是一群可感染人類，並引起病毒型腸胃炎的單鏈核醣核酸（RNA）病毒，過去稱為類諾瓦克病毒Norwalk-like virus（NLVs）。

諾如病毒（hello醫師提供）

諾羅病毒症狀包括：

噁心、嘔吐

腹瀉、腹絞痛

發燒

寒顫、倦怠

頭痛

肌肉酸痛



通常幼童嘔吐症狀較明顯，上述症狀一般會持續1~10天，之後便逐漸痊癒。在​​台灣每年通報腹瀉群聚案件中，約4成為諾羅病毒。

相關文章：諾如病毒｜傳染力強！家有患者要注意 5重點避免交叉感染

+ 12

諾羅病毒的病毒性腸胃炎會傳染嗎？傳染途徑？

諾羅病毒傳染力極強，在體外可以存活長達3週，在水中可以存活更久，僅需極少量病毒約10~100個病毒粒子即可造成感染，其特點包括：

1. 耐受溫度達63度：諾羅病毒在80度高溫下，30秒才會失去活性

2. 無法被酒精、乾洗手殺死：諾羅病毒屬無套膜病毒，無法透過酒精殺死

3. 無法長期免疫：諾羅病毒的外殼蛋白具有高變異性，曾感染者也無法獲得長期免疫



諾羅病毒5大傳染途徑

1. 生食海貝類及牡蠣等海鮮

2. 吃到患者準備或料理的食物

3. 吃到患者吃過的食物

4. 接觸到患者的嘔吐物、排泄物的飛沫

5. 觸摸帶有病毒的物體後，觸摸自己的嘴



諾羅病毒、輪狀病毒症狀差異

諾羅病毒：

症狀：以嘔吐為主，其次為腹瀉

持續時間：2~3天

易感染群體：所有年齡層均可能感染

疫苗接種：無疫苗預防



輪狀病毒：

症狀：以腹瀉為主，也常見發燒

持續時間：4~5天

易感染群體：好發0~3歲嬰幼兒

疫苗接種：已有口服疫苗



諾羅病毒症狀多久會好？

諾羅病毒所引起的病毒型腸胃炎，通常來得快、去得也快，症狀一般持續約2~3天，若是嬰幼兒、老人和免疫功能不足者，症狀則可能持續1~10天。

相關文章：腸胃炎｜別急於止痾止嘔！4步驟照顧孩子 一原因別喝運動飲料

+ 13

諾羅病毒潛伏期多久？傳染力多強？

諾羅病毒潛伏期一般為24~48小時。

諾羅病毒患者康復後，至少3天內都具有傳染性，少數免疫不全的患者甚至在康復後2週，糞便仍存有病毒具有傳染性。

諾羅病毒患者可以吃什麼？不可以吃什麼？

諾羅病毒患者早期須多喝水或藉口服電解質補充液（可在藥店購買），來緩解脫水，防止病情進一步惡化。

待症狀緩解後，即可透過少量多餐及清淡飲食來補充營養；恢復過程中若出現噁心感，則可先稍作休息。

諾羅病毒患者可以吃什麼？

稀飯

白飯

吐司（不含牛奶）

饅頭

蘋果泥



有脫水現象者，建議避免喝運動飲料，改喝藥局販售的電解質補充液，因為其滲透壓更適合發生急性腸胃炎的病人。

諾羅病毒患者不可以吃什麼？

牛奶

蛋類

汽水

果汁

濃湯

油膩、辛辣、重口味食物

高纖維食物



諾羅病毒嬰幼兒吃什麼？

喝母奶的嬰兒：可餵食母奶。

喝奶粉的嬰兒：沖泡奶粉時需稀釋成2/3奶或半奶，若還會拉肚子，則換止瀉奶粉（無乳糖成分）；約1週後，視病情恢復狀況，逐漸換回嬰兒奶粉。



相關文章：傳染病｜不只流感、腸病毒！提防10大幼兒疾病 嚴重可致重症命危

+ 33

諾羅病毒如何確診？診斷方法解說

諾羅病毒診斷方法可分為3種：

1. 醫生依症狀診斷

醫生通常會透過檢查病人的症狀、體徵來診斷，如果符合，病人周圍也有其他人出現類似症狀，便可能感染諾羅病毒。

2. 諾羅病毒快篩試劑

市面上也有諾羅病毒快篩試劑，優點是操作便利，但檢測靈敏度較低（約67.2%），易造成偽陰性，目前巿售諾羅病毒快篩試劑主要提供於臨床或群聚疫調時初步快速篩檢，但仍無法取代實驗室的檢測工作。

3. 實驗室檢驗糞便樣本

採集病患糞便樣本送到實驗室檢測；諾羅病毒可在感染後7天內被檢測出，症狀出現2天內檢測結果最準確，但由於檢驗時間耗時較久，臨床上很少這樣處理。

諾羅病毒治療方式

諾羅病毒目前沒有治療的抗病毒特效藥物，也沒有疫苗能預防；因此，治療以支持性療法為主，醫生會依據病人的症狀，開立止痛退燒藥、整腸藥、止吐藥及止瀉藥等藥物。

針對老年人、孕婦或兒童等免疫功能低下族群，諾羅病毒可能會導致嚴重的脫水和併發症，可能須藥物治療與打點滴，且在病程中需特別注意水分和電解質補充液的補充。

諾羅病毒患者腹絞痛怎麼辦？

諾羅病毒感染可能會導致腹部絞痛，可透過以下方法緩解疼痛：

1. 注意水分攝取：待嘔吐症狀緩解後，分次補充水分、電解質補充液。

2. 熱敷腹部：使用熱水袋或熱毛巾敷在腹部。

3. 躺下休息：穿著寬鬆衣物，自行調整最舒服的姿勢。

4. 臥床年長者宜側躺：避免被嘔吐物嗆到，導致吸入性肺炎、窒息。

5. 避免自行服藥：因止吐、止瀉劑可能導致病毒滯留消化道難以排出，反而更難痊癒，應遵循醫生囑咐。

6. 紀錄嘔吐狀況：顏色、數量與次數：吐出黃色是膽汁；黑色則是胃出血（血與胃酸結合變黑色）；大量吐出鮮血，通常情況更嚴重。

7. 記錄腹瀉狀況：記錄腹瀉顏色、數量與次數，或是否有拉水或出血現象；若是排出鮮紅色血便，則可能是大、小腸出血。



若嘗試以上方法，仍未能緩解疼痛及不適，應儘快就醫進行評估和治療。

諾羅病毒如何預防？

酒精或乾式洗手液無法殺死諾羅病毒，相較之下，肥皂、沐浴乳及洗碗精因含有界面活性劑，能與病毒的脂質融合，導致病毒喪失活性，更有助消滅病毒。

1. 勤洗手：如廁後、進食或準備食物前務必洗手，並避免接觸感染者，若接觸，則務必在結束後清潔雙手。

2. 生熟食器具分開：避免熟食感染病毒。

3. 煮熟食物：諾羅病毒在80度高溫下，烹煮長達30秒才會失去活性。

4. 忌生食：避免食用生冷的海鮮和生肉等易存有病毒之食物。

5. 消毒環境、衣物：被嘔吐物或排泄物弄髒的床單、衣物和週遭環境，可用100cc漂白水加1公升清水清理，並徹底擦乾；清理時，建議戴口罩及手套。

6. 患者接觸過的物品和台面：馬桶、門把等物品表面應用20cc漂白水（次氯酸鈉）加1公升清水擦拭，亦可用次氯酸水、二氧化氯等含氯消毒劑替代。



延伸閲讀：

克隆氏症4大症狀！會遺傳嗎？死亡率、6大檢查項目一次看

冬天狂腹瀉嘔吐？諾羅病毒症狀、感染途徑及5大感染注意事項

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：諾羅病毒症狀？會傳染嗎？諾羅病毒多久會好？可以吃什麼？】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

