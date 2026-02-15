大掃除都有後遺症？姿勢不對膝關節疼痛嚴重 醫教4原則避免受傷
春節將近，許多人趁著年前居家大掃除，迎接新年。然而，復健科門診卻常在年前、年後出現一波「大掃除後遺症」，包括下背痛、肩頸痠痛、四肢關節疼痛，甚至急性拉傷或關節發炎。
台灣部立嘉義醫院復健科醫師羅嘉元指出，大掃除看似日常家務，實際上屬高強度、長時間重複性身體活動，若姿勢不良或一次勞動過度，很容易造成肌肉骨骼傷害，尤其是平時運動量不足、已有退化性關節炎或舊傷的族群，更要特別小心。
羅嘉元表示，臨床最常見狀況包括：
彎腰搬重物導致下背拉傷
長時間擦拭高處引發肩頸或肩關節疼痛
反覆擰抹布、刷洗動作造成手腕與手肘不適
部分人因長時間蹲跪整理低處及地板清潔，也會出現膝關節疼痛加劇的情形。
羅嘉元建議大家大掃除以參考以下四大原則：
1. 掃除前先暖身
過年期間天氣較冷，掃除前可先簡單活動肩頸、腰部與四肢關節，有助降低拉傷風險。
2. 分段分次清潔避免一次做太久
清潔過程避免長時間維持同一姿勢，建議每30至40分鐘休息。
3. 正確搬運姿勢、必要時工具輔助
搬重物時應蹲下用腿出力、物品靠近身體，避免站著彎腰將物品抬起，以免腰部負擔過大導致腰背部肌肉拉傷；擦拭高處或窗戶可使用長柄工具，減少肩頸負擔。
4. 有舊傷或不適需請他人協助
已有腰痠背痛、膝關節退化或肩關節問題，應量力而為，必要時請家人協助，全家人完成掃除增進家人感情。
羅嘉元提醒，過年是團圓與休息的時刻，不該因為大掃除而讓身體受傷。只要掌握正確觀念與適度休息，就能安心完成大掃除，健康迎接新的一年。若在大掃除後出現明顯疼痛、活動受限、麻木或無力情形，切勿忍耐或自行服藥，應盡早就醫評估，避免變成長期慢性疼痛。
