糖尿病｜糖尿病患易多吃喝、多尿、體重下降？醫拆解三多一少原因

糖尿病病患一定會出現吃多、喝多、尿多、體重減輕等「三多一少 」現象嗎？



台灣新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，許多民眾被診斷為糖尿病的時候，完全沒有出現三多一少症狀，反而許多病友罹患糖尿病之後還是一直胖。一般來說，糖尿病友平常若有接受治療、規律服藥，只要血糖控制穩定，不至於發生體重減輕等問題。除非控制差，才會出現「三多一少」。

▼「三多一少」2大原因（按圖了解👇👇👇）

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蔡明劼說明，並非每位糖尿病患都會出現三多一少現象，而是到了「血糖很高」才會出現。以糖尿病診斷標準來說，如果空腹8小時血糖在126mg/dl 以上，檢測2次就可確診為糖尿病；但是血糖檢驗為126的人，幾乎不會出現任何症狀，完全可以正常生活，這也是許多民眾直到做健檢才意外發現自己有糖尿病。

一般來說出現「吃多、喝多、尿多、體重減輕」，血糖都已經高達200、300mg/dl，甚至更高。這表示糖尿病已經出現一段時間而不自知，或是明知道罹患糖尿病卻不願意接受治療，導致病情惡化。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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「三多一少」2大原因

1. 高血糖利尿而導致脫水

正常情況下，腎臟的腎小管會將流失的糖分再吸收回體內，所以尿液中不應該出現糖分。但糖尿病病人血糖過高，流失的糖分也過多，以至於腎小管無法全部再吸收；而高濃度的糖分會提高滲透壓，產生「滲透性利尿」，於是大量的水分隨著糖分排出體外而有尿多症狀，而身體會因為脫水體重下降。

▼5招改變生活型態防糖尿病（點擊下圖看清！👇👇👇）

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2. 身體無法妥善利用葡萄糖當作能量

糖尿病病人的血糖過高，表示身體無法完整利用葡萄糖當作能量，而此原因與胰島素有關。胰島素就像是鑰匙，能讓葡萄糖進入細胞被代謝，但糖尿病病人缺乏胰島素或者胰島素作用不佳，葡萄糖不能順利進入細胞，身體無法獲得足夠能量，因此慢慢消瘦。

蔡明劼補充，因高血糖導致利尿，病患會非常口渴，必須一直補充水分。若又再喝含糖飲料，反而會進一步讓血糖更高、導致利尿更嚴重，進入惡性循環。此外，因細胞始終得不到足夠能量，身體會感到飢餓，所以會不停地吃；最後身體因為脫水、又得不到足夠能量，導致體重下降。

▼哪些食物可以穩定血糖？（按圖了解 👇👇👇）

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蔡明劼強調，這種瘦法並不是值得高興的事情，反而是危險徵兆，隨時有可能會因高血糖危急症而住院，如酮酸中毒等，或因脫水導致電解質不平衡，造成昏迷甚至死亡。

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