身痕打乞嚏未必因為轉季？您可能患有過敏症！一文揪出致敏真兇

每到轉季天氣劇變，身體通常會反映不同信號，例如皮膚經常又痕又乾，抑或不斷打乞嚏流鼻水，不少人認為是天氣改變引起的短暫不良反應，其實亦有機會是潛在過敏症的徵狀而未曾察覺。過敏在香港是最多人患上的長期病之一，除了帶來有一些皮膚表徵問題以及體內不適之外，嚴重時更會誘發不同的身體併發症，故此不可忽略對健康的威脅性。到底如何知道自己有沒有過敏，則要先從過敏的成因說起。



過敏的反應卻令人體產生不必要的不適甚至陷入健康上的危險

過敏是身體免疫系統對原本無害的外在物當成有害的病原，引發人體免疫反應。而這些過敏的反應卻令人體產生不必要的不適甚至陷入健康上的危險，輕則如皮膚痕癢紅腫，流鼻水等，重則可能發生皮膚發炎、休克甚至致命。

食物常見的致敏原分別有魚類、甲殼類海產、牛奶、雞蛋、果仁花生、小麥等等

常見致感原

食物過敏、皮膚過敏、鼻敏感、濕疹、蕁麻疹（風癩）等都是由過敏引發的常見疾病之一。食物常見的致敏原分別有魚類、甲殼類海產、牛奶、雞蛋、果仁花生、小麥等等。而吸入抑或外在接觸物質常見的致敏原分別有灰塵、塵蟎、真菌、動物毛屑、化學物質如化妝品等等。除此之外，一些外在及內在因素變化亦有機會引起過敏反應，例如天氣及季節變化、生活習慣、壓力及情緒等等。

如何得知自己有沒有過敏？ 由於引發過敏的致敏原實在太多，沒辦法單靠自己的觀察去得知是否有過敏症。最可靠的方法就是進行受專業認可的過敏測試。現時香港醫療機構都有提供的不同類型的過敏測試，過程並不繁複，最快更可以即日知結果。 過敏測試主要約分為免疫球蛋白E (IgE) 過敏血液測試、皮膚點刺、以及皮膚斑貼測試。

過敏測試種類

過敏測試種類 找出致敏原真兇

免疫球蛋白E (IgE) 過敏血液測試



免疫球蛋白E (IgE) 過敏血液測試是透過抽血檢查血清中的免疫球蛋白IgE而找出致敏原，過程只需抽出極少量血液，除了大部份年齡人士，特別是患有嚴重皮膚問題或小童也適用。ApexHealth 傲士健康以香港為基地，由科學和醫學專家團隊組成，提供國際級高標準的身體檢查和基因檢測服務， 其ALEX2®最新第4代免疫球蛋白E (IgE) 過敏測試是目前市面上最大的分子過敏測試平台，能檢測超過290+種分子過敏原，只需少於2mL 指尖血就可以進行測試，更榮獲CE-IVD 歐盟認證，提供全面且專業的過敏狀況。

皮膚點刺測試



皮膚點刺測試是相對上較快有結果的簡單過敏測試，原理是將非常少量的致敏原刺進皮膚，去了解過敏的成因，適合大部份年齡層人士，連幼兒也可以使用。麥迪體檢於2010年成立，旗下麥迪過敏(香港過敏測試中心) 是一間專門提供專業過敏測試服務和預防過敏產品的中心，其皮膚點刺快速測試可以測試18種常見食物及環境致敏源，不需另外再進行抽血程序，30分鐘即可知結果，快速又安全。

皮膚斑貼測試



皮膚斑貼測試是針對接觸性皮膚敏感的過敏測試，透過於皮膚貼上測試貼與致敏原直接接觸一段時間來確認結果。另外，麥迪體檢亦提供了不同階段的皮膚斑貼測試，分別有全面皮膚斑貼測試、基本皮膚斑貼測試以及兒童皮膚斑貼測試，均獲獲ISO 13485 及 ISO 9001 國際認證，專業且可靠。

麥迪體檢 全面皮膚斑貼測試 (接觸性致敏原) $5,800

麥迪體檢 基本皮膚斑貼測試 (接觸性致敏原) $3,800

麥迪體檢 兒童皮膚斑貼測試 (接觸性致敏原) $2,800

特定主題過敏測試



qPCR 腸道菌群核酸檢測

qPCR 腸道菌群核酸檢測主要原理是利用實時螢光定量PCR技術，針對特定腸道細菌菌種 (gut microbiota) 進行定量 DNA 檢測，經過數據分析後就能評估腸道健康狀況和各種亞健康問題的風險。生物醫學科技控股有限公司的廠房擁有超過五十年的製藥經驗，由一群專科醫生﹑教授﹑生物醫學科學家及醫學院博士共同組成的「生物醫學科技」團隊，推出一站式服務，包括高科技及專業的醫學測試， 其qPCR 腸道菌群核酸檢測的過敏和濕敏測試組合，能透過了解過敏和濕敏皮炎相關的細菌組合，減低患上過敏相關疾病的風險。

生物醫學科技 qPCR 腸道菌群核酸檢測-過敏和濕敏測試組合 $1,080

如何選擇合適的過敏測試中心?

如何選擇合適的過敏測試中心?



想要合適的過敏測試中心，可考慮以下三大因素：

1. 具備全面的過敏測試供顧客選擇，有詳盡說明測試的內容了解測試是否配合自身需要。

2. 選擇具專業認可的過敏測試，以確保測試結果的準確性。

3. 選擇具有經驗的顧問的醫療機構，可根據報告為檢測者詳細講解致敏原方面的問題。

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