腦中風一般人眼中認為只是長者才會有的疾病，然而都市人的飲食以及生活習慣的不當，使得腦中風的個案於近年已越趨年輕化。而冬季的溫差大和劇烈的變化，令血管的負擔加劇，特別當天氣變冷血管一旦收縮便會使血壓上升，提高腦中風的病發的風險。



腦中風知多Ｄ

根據衛生防護中心的資料，中風在本港常見死因排行第四位，在二零二一年的登記死亡人數高達三千多，即約每十萬人中粗死亡率就有42.1。腦中風不只在香港成為公共衛生的威脅，於二零一九年在全球更大約有一億左右的中風個案，新增個案達一千二百萬宗左右。而中風更是導致殘障甚至死亡的致命性疾病之一，它的威脅對人的健康不容忽視。

腦中風成因

腦中風是腦血管疾病的一種，當腦血管出現問題如閉塞使血液的供給降低甚至中斷，使腦細胞突然無法取得氧氣以及養分，使腦細胞受到損傷甚至死亡。中風分別有兩大種類：出血性中風以及缺血性中風。

出血性中風：因為血栓中斷血液供應導致的腦梗塞，例如腦血管粥樣硬化形成血栓，流到腦血管造成閉塞。

缺血性中風：腦血管破裂出血而壓迫腦細胞阻礙供應血液。根據出血的位置出血性腦中風又細分為腦出血以及蛛網膜下腔出血，腦出血是腦實質內血管爆裂並使血液溢出腦組織，導致血腫的問題；而蛛網膜下腔出血是由於腦表層或底層血管破裂而使血液流入蛛網膜下腔。

而一旦死亡的腦細胞影響了原本控制的部份，就有機會使患者失去部份甚至全部言語以及活動的能力。

根據衛生署的資料顯示，雖然中風主要影響的仍然是長者

只有長者才是高危人士？

根據衛生署的資料顯示，雖然中風主要影響的仍然是長者，不過其實任何年齡的人士都有機會患有中風的機會，而中風最常見的原因之一是因為高血壓。一項國際研究發現在眾多中風風險因素中，全世界九成的急性缺血性中風以及顱內出血個案由可改變行為以及生物醫學風險所引致，換句話說，人們可以透過改變相關行為來將生物醫學風險出現的機率降低。以下是患中風的高危族群，看看自己會否有機會是其中一員；

．有心血管疾病例如心肌梗塞

．患有糖尿病

．患有高血壓

．患過高血膽固醇

．年齡達55歲或以上

．家中曾有人患有中風

．體重超標或肥胖

．頸動脈較窄

．有吸煙及喝酒的習慣

．先天腦血管腫瘤

．先天腦血管壁過薄

．缺乏運動

有些人可能只是患有短暫性的腦缺血病徵（即小中風）與中風相似

腦中風7大先兆

有些人可能只是患有短暫性的腦缺血病徵（即小中風）與中風相似，時間只有數分鐘至數十分鐘左右，不過政府資料顯示，據研究這些曾出現短暫徵狀的人在往後一年內有機患上嚴重中風抑或心臟病，所以即使表徵消失，亦有往醫院檢查的必要。

．半身肢體或臉部無力、走路不穩

．局部肢體或臉部麻痺

．說話不清、流口水、嘴歪

．劇烈頭痛

．視力模糊

．身體平衡力出現問題

．暈眩、神志不清、昏迷



腦中風的診斷方法

醫院管理局的文章曾向市民解釋，醫生會替患有中風的病人評估各項高危原因如檢查血壓以及血糖、抽血、驗心電圖等，而診斷中風的檢查分別有電腦掃描、磁力共振掃描、頸血管超聲波、顱內超聲波等。

腦中風搶救的黃金期以及對身體的威脅

腦中風搶救的黃金期特別在發病的三小時左右是最為關鍵，因為要實行搶救急性的腦中風治療藥物溶柱劑一定要在這段時間使用，它可以幫助疏通腦血管搶救腦細胞，另外針對缺血性中風的治療血管介入機械取栓術，如在病發六小時內進行可以提高患者康復率。

中風的嚴重性以及致命性亦相當高，因為不少中風病人無法重回生活以及工作正常軌道，嚴重更半身不遂甚至死亡。因中風伴隨的常見併發症有以下的病徵：

．呼吸道感染

．吞嚥困難

．褥瘡

．腦水腫

．失禁

．腦癇發作

．肺炎

體檢猶如拆彈專家 在病發前先揪出危機

體檢猶如拆彈專家 在病發前先揪出危機

．近年中風開始年輕化，不再是長者病，不少年輕人因為工作壓力熬夜，以及飲食流行放題、打邊爐、自助餐等暴飲暴食的生活習慣，容易患上三高的心血管疾病，而高血壓更是中風的主要病因，所以不論身邊的父母還是作為子女的我們，亦需要時留意自身的健康情況，本地亦有不少專業機構提供有關心血管、三高等身體檢查，體檢的作用猶如拆彈專家，在病發前先揪出潛在疾病危機，並在黃金時間及時求醫。

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預防中風的小貼士

預防中風的小貼士

．進行體能運動：運動是衛生署在預防中風的方法中突別強調其效用，並指出體能活動活躍人士中風的發病率可降低至少二成左右

．均衡飲食：在日常生活中盡量避免進食高鹽、高糖、以及高脂的食物

．避免吸煙嗜酒

．日常作息定時

．保持心境開朗