醫生分享「警世手術片」勸注意衛生：蛔蟲一條條自腸胃湧出｜慎入

美國佛州一名醫生加利（Sam Ghali）分享一段醫生做手術的影片，剖開「病人」腸胃道發現大量蛔蟲蠕動，一條條衝出來，畫面駭人。



《每日郵報》7月4日引述加利指出，片中躺在手術枱上躺着的「病人」，其實是一隻馬，獸醫自牠的腸胃道清出所有蛔蟲。

片中可見蛔蟲已塞滿馬兒的腸胃道，相信已寄生在牠體內1至2年。

加利解釋，蛔蟲可長到11英吋（約27.9厘米）長，並在人類或動物的腸道中存活長達2年。

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加利稱，除了動物，人類都可能感染寄生蟲。人們或會因食用受污染的食物或含有蠕蟲卵的水而不知不覺地被感染。

人們亦可能是因為處理寵物糞便時手被污染，然後在準備食物時讓蟲卵轉移到餐點。

他說，如衛生條件差，水亦可因為與糞便混合而受污染。

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