女排世錦賽16強出爐　日本驚喜挫塞爾維亞　中國首名出線避過巴西

女排世錦賽完成分組賽，沒有爆冷之下16強悉數誕生，最後一輪中國女排3：0橫掃實力不弱的多明尼加共和國，奪得分組首名，成功在16強避過巴西。稍為意外的是日本以3：1擊敗力爭三連冠的塞爾維亞，力壓對方在H組首名出線。



日本在隊長石川真佑領軍下擊敗塞爾維亞，小組首名晉級16強。（VNL）

日本驚喜力壓塞爾維亞首名出線 石川真佑領軍挫強敵

塞爾維亞王牌保絲高域（Tijana Bošković）在分組賽第二輪對喀麥隆一戰中途傷出，軍醫指她的右足踝傷患康復期難料，但會盡力趕及讓她在8強上陣。塞爾維亞在最後一輪分組賽對日本，縱佔高度優勢，但日本組織力更強，在隊長石川真佑、和田由紀子和佐藤淑乃3位主將演出水準，分別貢獻19、15及13分之下，以局數3：1擊退沒有保絲高域的塞爾維亞，奪得H組首名。

日本的16強對手是主場球隊泰國，塞爾維亞會面對A組首名球隊荷蘭，如果兩隊齊過關，日本與塞爾維亞9月3日會在8強重遇。

土耳其王牌華加斯與隊長艾達。（Getty Images）

華加絲領土耳其輕鬆晉級

各支熱門球隊在分組賽正常發揮，土耳其「長人美女團」在得分王牌華加絲（Melissa Vargas）和隊長艾達（Eda Erdem）率領下，連續3仗3：0輕取對手，16強對手為斯洛文尼亞。

巴黎奧運銀牌得主美國，在新帥蘇利雲帶領下今年在世界女排聯賽（VNL）表現失色，球隊奪得D組首名，16強面對加拿大，如能過關8強極大機會硬撼土耳其。

意大利得分女王伊高露。（VNL）

意大利波蘭齊晉級 或在8強相遇

下線方面強隊林立，「世一」意大利在得分女王伊高露（Paola Egonu）壓陣下同樣輕鬆出線，16強會對德國；黑馬份子波蘭迎戰比利時，順利晉級的話，便會上演意大利對波蘭的歐洲前列大戰。

吳夢潔領中國女排首名出線。（新華社）

中國橫掃多明尼加奪首名 16強成功避巴西

中國女排兩連勝提早晉級，分組賽最後一仗對多明尼加，雙方為避免16強即遇巴西，必須全力爭勝。養傷久休復出的李瑩盈，頭兩場分組賽正選上陣表現平平，今場被趙勇教練收起，另外兩位主攻手吳夢潔、莊宇珊分別得16和15分，帶點意外地3：0橫掃多明尼加。

法國隊進步神速。（VNL）

法國進步神速 分組賽與巴西激戰5局

中國女排16強對手是法國，這支歐洲球隊近年進步神速，目前世界排名14，不及排第4的中國，但陣中擁有得分好手妮迪雅耶（Iman Ndiaye），她在今年VNL得233分，僅次得255分的吳夢潔。

巴西隊在分組賽要打足5局才險勝法國，可見不易對付。而落敗的多明尼加，16強便要對上世界排名第二的巴西，中國若能戰勝法國，8強依然相信會遇上巴西。

巴西隊長嘉比。（VNL）

中國女排2025世錦賽14人名單

主攻：吳夢潔、莊宇珊、唐欣、李盈瑩

副攻：王媛媛、萬梓玥、陳厚羽、高意

接應：龔翔宇(隊長)、楊舒茗

二傳：殷小嵐、張籽萱

自由人：倪非凡、王夢潔



土耳其球員古妮絲。（Getty Images）

2025女排世錦賽16強球隊：

荷蘭（A組首名） 對 塞爾維亞（H組次名）

日本（H組首名） 對 泰國（A組次名）



美國（D組首名） 對 加拿大（E組次名）

土耳其（E組首名） 對 斯洛文尼亞（D組次名）



意大利（B組首名） 對 德國（G組次名）

波蘭（G組首名） 對 比利時（B組次名）



巴西（C組首名） 對 多明尼加共和國（F組次名）

中國（F組首名） 對 法國（C組次名）

