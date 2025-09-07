女排世錦賽︱意大利5局激戰挫土耳其奪冠　季軍戰日本僅負巴西

泰國曼谷上演的2025世界女排錦標賽（女排世錦賽）最後一個比賽日，兩場大戰都要鬥足5局。

兩場扣人心弦的巔峰對壘，先是季軍戰巴西在隊長嘉比挺身而出力壓日本。金牌戰首次入決賽的土耳其同樣與意大利打足5局，得分王華加絲打出巨星風采，決賽局卻受制對方防守無法有效施展攻勢，「世一」意大利順利奪冠，過去兩年在華拿斯高教練帶領下橫掃奧運、世界女排聯賽（VNL）和世錦賽3項大賽冠軍。



女排世錦賽︱意大利防守出色，力壓土耳其奪冠。（路透社）

土耳其決賽與意大利激戰5局 華加絲獨取33分

土耳其主將華加絲（Melissa Vargas）繼續發揮巨星本色，面對意大利一樣能豪取全場最高的33分，單是她的強勁扣球式發球已取得4分。兩隊鬥得燦爛，意大利先拿首局，土耳其扳平，第3、4局亦是輪流各得一局。

關鍵的決勝第5局，首次入決賽的土耳其明顯因緊張而手緊，發球頻頻失誤，落後下依賴華加絲和卡拉吉（Ebrar Karakurt）的進攻，可是防守和整體戰出色的意大利有備而來，第5局攔網幾乎全數得手，華加絲、卡拉吉均被封死，導致土耳其在決勝局崩盤以8：15敗陣。

女排世錦賽︱華加絲（4號）獨得33分，仍未能領土耳其奪冠。（路透社）

意大利防守技高一籌奪冠 過去兩年橫掃各大賽

伊高露（Paola Egonu）是意大利的最大得分點，球隊並不是只靠她一人，她獲得全隊最高的22分，意大利全隊全場進攻共得59分，較土耳其少9分，不過防守、攔網和整體戰技勝一籌，順利繼2002年後，第二度成為世界冠軍。過去兩年意大利女排連贏兩屆VNL，奧運金牌，以及世界冠軍3項大賽，持續穩佔世界排名第一。

土耳其向來擁有個人能力很強的球員，可是整體合作上有不少毛病，往往未能在大賽走得太遠。今屆世錦賽她們在合作方面改善不少，加上華加絲進攻上十分可靠，終首度晉身世錦賽決賽。可是整體戰的發揮和防守方面，始終與意大利仍有一定差距。

佐藤淑乃痛哭一天後大爆發 轟34分日本仍負巴西得第四

日本周六在準決賽負土耳其一仗，主攻之一的佐藤淑乃流下悔恨的眼淚，賽後受訪時仍忍不住哭得梨花帶雨。一日後季軍戰她已收拾心情，終於發揮出她的「古賀紗理那接班人」本色，在巴西身上狂轟34分。

日本即使以12：25、17：25落後局數0：2，劣勢下並未放棄，佐藤與隊長石川真佑合力得分，領日本以25：19、29：27連追兩局扳平。另一主力和田由紀子今場防守貢獻更大，進攻得13分。決勝第5局，雙方得分梅花間竹，均盡顯上頒獎台的決心。

女排世錦賽︱佐藤淑乃今場獨得34分。（路透社）

嘉比近乎以一人之力領巴西上頒獎台

尾段猶如巴西隊長嘉比與佐藤的進攻大戰，日本兩度與勝利只差一分，都被嘉比獨力救回；輪到巴西的決勝分，今日如有神助的佐藤挽救了一次，可惜救不到第二次，嘉比領巴西以18：16勝出，日本繼VNL後今年又一次在大賽得「梗頸四」。

不過今年在新教練阿巴斯帶領，球隊已明顯持續進步和取得不少突破，陣容年輕的日本隊前景感覺還是樂觀的。