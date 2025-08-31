女排世錦賽︱中國爆冷負法國　16強止步創近4屆新低

世界女子排球錦標賽（女排世錦賽）踏入淘汰賽階段，陸續出現冷門戰果，繼兩屆冠軍塞爾維亞周五負荷蘭出局後，中國女排周日首度在賽事中不敵法國，16強止步，寫下近4屆賽事最差戰績。



女排世錦賽︱中國爆冷負法國，16強出局創近4屆新低。（新華社）

分組首名晉級 16強避過巴西仍要出局

中國女排在「後朱婷年代」踏入轉型期，新帥趙勇由今年較早前的女子排球聯賽（VNL）開始，起用大量年輕新血，前隊長袁心玥亦不再入選。VNL初賽圈階段，中國一眾小將展現年輕活力，以第5名晉身8強，淘汰階段首仗2：3不敵主辦國波蘭止步，亦在意料之中。

來到今屆世錦賽，因傷沒有參加VNL的主攻李瑩盈趕及復出，狀態未回復下表現平平。分組賽3連勝首名晉級，滿以為避過巴西可望再進一步，不料遇上近年進步神速的法國隊，一眾主力啞火之下，爆出冷門1：3敗陣，首次在世錦賽不敵法國16強出局。

中國二傳張籽萱只得16歲。（新華社）

中國女排世錦賽首負法國

中國女排曾在1982、1986兩度贏得世界冠軍，即使已多年未能捧盃，但2014年一屆第三度摘下銀牌，2018年亦獲得第三名，上屆即使失落獎牌，總算能夠入到8強，最終得第六名。中國目前世界排名第五，今次在16強對手只是世界排名14的法國卻告出局，就連國際排球總會（FIVB）旗下的《Volleyball World》亦以《震驚！法國在泰國將強大的中國淘汰》（Stunning! France knock out mighty China in Thailand）為標題撰文。

法國在隊長卡莎迪（Helena Cazaute）領軍下，再次表現神勇，她們在分組賽已曾迫到世界排名第二兼上屆亞軍的巴西打足5局才險勝。卡莎迪今日獲得全場最高的22分，加上隊中得分王妮亞耶（Iman Ndiaye）亦有20分進帳，法國以25：20、27：25、22：25、25：20，局數3：1挫中國。

中國教練趙勇。（新華社）

莊宇珊效能值負16% 中國女排主攻全失準

VNL表現突出的中國兩位新晉主攻吳夢潔、莊宇珊均失準，吳夢潔仍獲13分，莊宇珊不止只得3分，效能值更只得全場最差的負16%。就算王緩媛獲全隊最高15分，李盈瑩亦有10分，仍阻不了中國敗陣。

隊長龔翔宇未因出局沮喪，賽後受訪稱：「我們輸掉今仗，緣盡今屆世錦賽，但我們已付出集體的努力。我們的年輕球隊擁有光明將來，我們會繼續在練習非常努力，以展示出好表現，確保有好的將來。」