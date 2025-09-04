女排世錦賽日本兩度落後力戰5局挫荷蘭　3星續發威合轟66分闖4強

世界女子排球錦標賽（女排世錦賽）進入8強階段，3屆冠軍日本沉寂已久，今屆在陣中3主將石川真佑、和田由紀子、佐藤淑乃領軍下愈戰愈勇，繼16強輕取主隊泰國，8強激戰荷蘭，輸蝕身高之下兩度落後，勝在3大主力攻擊力強大合轟66分，力戰5局反勝對手，繼2010年後時隔15年再入準決賽。

「世一」兼奧運冠軍意大利在下線遇上黑馬波蘭，主將伊高露獨取全場最高20分，領軍3：0輕取對手出線。



女排世錦賽︱日本繼2010年後時隔15年再入準決賽。（VNL）

日本輸攔網兩度落後 3主力火力強轟入準決賽

荷蘭世界排名第8，較日本低4位，但她們面對這支「亞洲一姐」擁有身高優勢。荷蘭在16強爆冷淘汰保絲高域因傷缺陣的兩屆冠軍塞爾維亞，今場亦以25：20先取首局。日本亦以一局25：20追平，戰情相當緊湊，荷蘭25：22拿下第3局，日本再以相同比分追成2：2。決勝第5局，日本始終技勝半籌，隊長石川真佑攻下關鍵最後一分，日本以15：12拿下，3：2力壓荷蘭出線。

日本攻力強大，全場獲得75分，荷蘭只得61分，然而荷蘭受惠身高優勢在攔網得到11分，日本只有3分，加上失誤較少，令雙方拉成均勢。隊長石川真佑再次發揮大心臟本色，她不止攻下全場最後1分，所獲26分不少都是關鍵時刻所得；另一大槌和田由紀子今場光芒四射，4次發球直接得分，轟下全場最高的27分，加上佐藤淑乃亦有13分進帳，單是3大主力已豪取66分。

+ 3

「東洋魔女」曾3奪世界冠軍

和田由紀子賽後稱，「正如每場比賽，今仗亦相當困難，我們一步一步來，保持專注取勝。我們真的很享受在場上比賽，也是至今能取得成功的一大因素。」

日本女排昔日曾稱霸世界，先後在1962年、1967年及1974年3度贏得世錦賽冠軍，獲冠「東洋魔女」之名，加上排球漫畫及改編為同名電視劇的《青春火花》，日本女排一時間紅遍亞洲。可是到1980年代開始沉寂下來，1982年4強不敵中國後，便要到2010年才再次入準決賽，主場之利下獲得季軍。

女排世錦賽︱日本晉身準決賽。（VNL）

土耳其主帥領軍新一代球員進步神速

去年在巴黎，日本女排再次在奧運舞台失利，今年初痛定思痛找來首位外籍教練、來自土耳其的阿巴斯（Ferhat Akbaş）掌帥，球隊在他率領下進步明顯，阿巴斯大膽起用同為23歲的和田由紀子和佐藤淑乃為主力，石川真佑不再孤軍作戰，成功在今年再次晉身世錦賽4強。

可是日本要再進一步會更加困難，下場對手會是今晚美國對土耳其的勝方。

女排世錦賽︱意大利輕取波蘭入4強。（Getty Images）

「世一」意大利輕取波蘭 4強巴西對法國勝方

另一場8強大戰意大利對波蘭沒有懸念，過去一年贏盡奧運及世界女排聯賽（VNL）的意大利，繼續發揮「世一」本色，以25：17、25：21、25：18直落3局輕取對手，伊高露獲全場最高的20分。

意大利身處下線，4強對手是今晚巴西對法國的勝方。