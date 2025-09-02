女排世錦賽8強出爐　塞爾維亞出局　意大利土耳其日本巴西齊爭冠

撰文：吳慕兒
出版：更新：

世界女子排球錦標賽（女排世錦賽）完成最後兩場16強賽事，美國與土耳其周一晚分別以3：0擊敗加拿大和斯洛文尼亞之後，8強已全數誕生。
兩屆冠軍塞爾維亞16強意外出局下，意大利、土耳其、巴西和日本4隊均全力爭冠。

保絲高域受傷缺陣，塞爾維亞16強負荷蘭出局。(VNL)

塞爾維亞失保絲高域爆冷出局　4大熱門齊爭冠

塞爾維亞在王牌巨星保絲高域（Tijana Bošković）領軍下，先後在2018、2022連續兩屆世錦賽奪冠，今屆她再次率隊力爭3連霸，不幸在分組賽第二場對喀麥隆期間足踝嚴重受傷，軍醫表示盡力讓她在8強階段上陣。塞爾維亞失去她之後，實力大打折扣，分組賽最後一輪負日本，次名出戰16強撼荷蘭，力戰下以局數2：3落敗，無緣衛冕。

塞爾維亞出局，4大強隊意大利、土耳其、巴西和日本均有力爭冠。「東洋魔女」日本身處上線，8強對荷蘭，若能順利晉級，便要硬撼另一場8強大戰美國對土耳其的勝方。論狀態，土耳其較巴黎奧運後明顯回落的美國秤先。

女排世錦賽︱中國爆冷負法國　16強止步創近4屆新低女排世錦賽16強出爐　日本驚喜挫塞爾維亞　中國首名出線避過巴西

「世一」意大利狀態大勇　巴西8強重遇法國

下線同樣激烈，意大利輕取德國，遇上3：2險勝比利時的波蘭，王牌伊高露表現平穩，加上一班主力狀態十足，如無意外可望順利過關，亦絕對是今屆冠軍大熱。

巴西擊敗多明尼加後，會重遇爆冷贏中國的法國隊，分組賽巴西打足5局才險勝法國，今場肯定不易過關。目前世界排名身二的巴西，雖曾兩度贏得奧運金牌，但世錦賽4度入決賽全數落敗，與冠軍擦身而過，她們在隊長嘉比帶領下再次力爭佳績。

女排世錦賽︱長人美女領塞爾維亞兩連霸　保絲高域獨攬24分膺MVP排球︱朱婷會否戰全運成熱話　河南女排確認喜訊　或與妹妹齊登場

土其耳從未入4強　王牌華加絲能否領軍突破？

意大利連贏兩屆世界女排聯賽（VNL），亦是巴黎奧運金牌得主，她們曾在2002年贏得世錦賽冠軍，力爭23年度再次封后。日本女排曾3度奪冠，可是最近一次已經是1974年的事，對上一次入4強是2010年，那一屆她們在準決賽負巴西，銅牌戰挫美國得第三名。

土耳其在得分王牌華加絲（Melissa Vargas）帶領下晉身列強，她們過往從未晉身4強，上屆賽事2022年舉行時，華加絲尚未可以代表土耳其，原籍古巴的她到2023年才獲准出賽。

世界女排聯賽香港站︱意大利扣球女王伊高露　球場內外顯巨星風采巴黎奧運排球︱華加絲領土耳其女排擊敗中國　從古巴出走的國寶
土耳其王牌華加斯與隊長艾達。（Getty Images）
2025女排世錦賽晉級表。（01美術製圖）

2025女排世錦賽8強對碰：

荷蘭 對 日本

美國 對 土耳其

意大利 對 波蘭

巴西 對 法國

世界女排聯賽香港站︱意大利扣球女王伊高露　球場內外顯巨星風采世界女排聯賽香港站︱意大利傳奇教頭維拿斯高　伊高露背後守護神世界女排聯賽香港站︱日本隊長石川真佑俘虜球迷　1.74米天才主攻世界女排聯賽香港站｜世一意大利登場　平價票場館半空球迷仍熱情世界女排聯賽香港站｜日本泰國激戰　東洋魔女大槌扣殺球迷驚呼世界女排聯賽香港站｜啟德首演氣氛佳正評多　球迷訴求只得一個世界女排聯賽香港站｜中國小花閃亮登場　16歲張籽萱領軍挫捷克世界女排聯賽香港站｜吳夢潔回復笑臉　揭年輕隊友表現突出原因世界女排聯賽香港站︱中國女排小花逐一介紹　陣容18隊之中最年輕世界女排聯賽香港站｜泰國主帥與中國有淵源　以洛城奧運為目標世界女排聯賽香港站｜中國激戰5局險勝　吳夢潔關鍵時刻挺身而出
排球
日本女排