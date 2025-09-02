女排世錦賽8強出爐　塞爾維亞出局　意大利土耳其日本巴西齊爭冠

世界女子排球錦標賽（女排世錦賽）完成最後兩場16強賽事，美國與土耳其周一晚分別以3：0擊敗加拿大和斯洛文尼亞之後，8強已全數誕生。

兩屆冠軍塞爾維亞16強意外出局下，意大利、土耳其、巴西和日本4隊均全力爭冠。



保絲高域受傷缺陣，塞爾維亞16強負荷蘭出局。(VNL)

塞爾維亞失保絲高域爆冷出局 4大熱門齊爭冠

塞爾維亞在王牌巨星保絲高域（Tijana Bošković）領軍下，先後在2018、2022連續兩屆世錦賽奪冠，今屆她再次率隊力爭3連霸，不幸在分組賽第二場對喀麥隆期間足踝嚴重受傷，軍醫表示盡力讓她在8強階段上陣。塞爾維亞失去她之後，實力大打折扣，分組賽最後一輪負日本，次名出戰16強撼荷蘭，力戰下以局數2：3落敗，無緣衛冕。

塞爾維亞出局，4大強隊意大利、土耳其、巴西和日本均有力爭冠。「東洋魔女」日本身處上線，8強對荷蘭，若能順利晉級，便要硬撼另一場8強大戰美國對土耳其的勝方。論狀態，土耳其較巴黎奧運後明顯回落的美國秤先。

「世一」意大利狀態大勇 巴西8強重遇法國

下線同樣激烈，意大利輕取德國，遇上3：2險勝比利時的波蘭，王牌伊高露表現平穩，加上一班主力狀態十足，如無意外可望順利過關，亦絕對是今屆冠軍大熱。

巴西擊敗多明尼加後，會重遇爆冷贏中國的法國隊，分組賽巴西打足5局才險勝法國，今場肯定不易過關。目前世界排名身二的巴西，雖曾兩度贏得奧運金牌，但世錦賽4度入決賽全數落敗，與冠軍擦身而過，她們在隊長嘉比帶領下再次力爭佳績。

土其耳從未入4強 王牌華加絲能否領軍突破？

意大利連贏兩屆世界女排聯賽（VNL），亦是巴黎奧運金牌得主，她們曾在2002年贏得世錦賽冠軍，力爭23年度再次封后。日本女排曾3度奪冠，可是最近一次已經是1974年的事，對上一次入4強是2010年，那一屆她們在準決賽負巴西，銅牌戰挫美國得第三名。

土耳其在得分王牌華加絲（Melissa Vargas）帶領下晉身列強，她們過往從未晉身4強，上屆賽事2022年舉行時，華加絲尚未可以代表土耳其，原籍古巴的她到2023年才獲准出賽。

土耳其王牌華加斯與隊長艾達。（Getty Images）

2025女排世錦賽晉級表。（01美術製圖）

2025女排世錦賽8強對碰：

荷蘭 對 日本



美國 對 土耳其



意大利 對 波蘭



巴西 對 法國

