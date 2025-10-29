MLB世界大賽︱大谷翔平先發吃敗仗　藍鳥勝道奇系列賽將重返加國

MLB世界大賽經過Game 3延長至18局才分勝負的史詩式大戰後不足17小時，Game 4已悄然上演。日本巨星大谷翔平Game 3創下全場9個打席全數上壘的MLB季後賽紀錄後，今仗改變角色擔任先發投手，可是表現相對失色，道奇主場以2：6敗陣，藍鳥場數追平2：2，無論Game 5戰果，已確保系列賽仍會再次重返多倫多。



MLB世界大賽︱小古里路（Vladimir Guerrero Jr.）第3局轟出一支兩分全壘打，助藍鳥反超前2：1。（路透社）

大谷翔平首次世界大賽任先發投手 失4分道奇吃敗仗

Game 3打足18局，今仗擔任先發投手的大谷翔平，在投手丘上未能交出應有水平，他投至第7局，6次三振對手，1次4壞球，同時讓對手6次擊出安打，失4分。致命一擊是小古里路（Vladimir Guerrero Jr.）第3局轟出一支兩分全壘打，助藍鳥反超前2：1。

第7局大谷再失兩分，取代他的投手Anthony Banda在這局再失兩分，道奇落後至1：6，第9局追近1分，未能阻止藍鳥以6：2獲勝。道奇的強大打擊線今場啞火，昨日大谷翔平在9個打席全數上壘威風八面，藍鳥主帥John Schneider賽後不知認真定開玩笑地回應說從此會一路把他「保送」到底，可是這場面並未出現，大谷今仗3次打擊兩次被三振，只有一次憑4壞球上壘。

MLB世界大賽︱大谷翔平未能延續Game 3強勢，今仗3次打擊均無功而還。（路透社）

哈利王子與太太梅根入場撐道奇

藍鳥先發投手Shane Bieber投出精彩一仗，投球5又1/3局只失1分，僅讓道奇打出4支安打。

大谷翔平即使落敗，但今場是他職業生涯首度在世界大賽中以先發投手身份登場，同樣是載入歷史的重要一天。哈利王子與太太梅根雙雙戴上道奇的帽子撐場，未能見證主隊獲勝。

哈利王子與太太梅根雙雙戴上道奇的帽子撐場，未能見證主隊獲勝。（路透社）

藍鳥勝道奇 系列賽肯定重返加國

道奇可能要擔心的是，打擊線自從Game 3第8局起，20局以來合共只得3分。Game 5周三會繼續在道奇主場上演。

由於藍鳥場數追成2：2平手，在主客場2-3-2賽制下，無論下一場賽果如何，系列賽都會打至Game 6，讓藍鳥重返多倫多主場Rogers Centre。