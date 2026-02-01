澳網︱祖高域艾卡拉斯世代決戰　兩代王者誰奪冠均會創新紀錄

2026澳洲網球公開賽（澳網）男單決賽，由38歲的祖高域（Novak Djokovic）大戰22歲的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），再次上演兩代王者對決。無論哪一方勝出，都肯定會誕生網壇新紀錄——到底會是祖高域第25次高舉男子單打大滿貫錦標，還是艾卡拉斯以22歲之齡成為史上最年輕贏盡四大滿貫的「全滿貫」得主？



38歲的祖高域（Novak Djokovic）。（路透社）

38歲祖高域出乎意料的決賽 8強僥倖過關再贏冼拿

首先，這個決賽組合已是讓人意料不及。還記得祖高域在8強時被意大利球手穆薩迪打至毫無還手之力，落後兩盤的劣勢中，全因穆薩迪受傷患影響戰至第3盤未能繼續比賽，才僥倖過關。

不過在球場上永遠不能小看這位塞爾維亞網球王者，一致遭看淡下準決賽面對較他年輕14歲的另一意大利球手冼拿（Jannik Sinner），祖高域打足5盤，一場為時4小時9分鐘的比賽，戰至零晨1時32分，擊退對方晉級決賽。賽後祖高域回應質疑他的人：「很多人都在質疑我，我看到很多專家突然想我退休，或在過去數年已經將我退役過很多次。我想多謝他們，因為他們給予我力量，他們給我動力去證明他們是錯的，而我今晚做到了。」

祖高域力爭第25次奪大滿貫

祖高域一番話，盡顯24次贏得大滿貫王者的鬥志與傲氣。事實上，他或許未必大家心目中最偉大的網球員，論瀟灑不如費達拿，講爆發力和天份未及拿度，可是唯獨他能寫下24次贏得男子單打大滿貫的紀錄。他總是能夠在劣勢中轉危為機，化險為夷，全因那份永不放棄的強大意志。

確特（Margaret Court）曾24次贏得女單大滿貫，祖高域一直渴望贏得第25次，成為前無古人的大滿貫單打王者。祖高域本身已是澳網紀錄保持者，曾10次贏得這項錦標，加上7次溫布頓，4次美網和3次法網，較拿度的22次，費達拿的20次大滿貫都要多。

祖高域 V 艾卡拉斯交手紀錄：

2025 美網／4強 艾卡拉斯3：0勝

2025 澳網／8強 祖高域3：1勝



2024 巴黎奧運／決賽 祖高域2：0勝

2024 溫網／決賽 艾卡拉斯3：0勝



2023 ATP年終賽／4強 祖高域2：0勝

2023 辛辛那堤大師賽／決賽 祖高域2：1勝

2023 溫網／決賽 艾卡拉斯3：2勝

2023 法網／4強 祖高域3：1勝



2022 馬德里大師賽／4強 艾卡拉斯2：1勝



共9次交手

祖高域勝5次，艾卡拉斯勝4次

（只計大滿貫，艾卡拉斯勝3次，祖高域勝2次）



艾卡拉斯。（路透社）

艾卡拉斯大滿貫決賽6勝1負 溫布頓決賽兩勝祖高域

22歲的西班牙球手艾卡拉斯力量與技術兼備，堪稱網球新世代最強王者，2022年在美網贏得生涯首項大滿貫時只得19歲130日，並隨即成為歷來最年輕的世界排名第一球手。3年半過去，他已先後兩奪溫布頓、法網及美網，年紀輕輕已6次贏得大滿貫，他7次晉身大滿貫決賽當中，只曾在2025年溫網不敵冼拿。

澳網是艾卡拉斯唯一尚未染指的大滿貫，假如他今次勝出，便能成為史上最年輕的「全滿貫」得主。他9次與祖高域交手，4勝5負，包括2024年巴黎奧運男單決賽以6：7、6：7不敵祖高域一戰。可是只計大滿貫的話，艾卡拉斯以3勝2負稍為佔優，而且大滿貫決賽兩度遇上祖高域，2023、24連續兩年溫布頓決賽都是由他勝出。

祖高域首盤兩度打破艾卡拉斯發球局 32分鐘6：2先取首盤

澳網男單決賽，拿度亦是座上客，向來較慢熱的祖高域首盤出乎意料佔盡上風，第一發球得分率高達93%，並看準機會兩度打破艾卡拿斯發球局，包括領先5：2時再次「破發」，僅花32分鐘便以6：2先取第一盤。

艾卡拉斯第二盤施壓率先「破發」

落後一盤的艾卡拉斯，第二盤立即在祖高域的發球局施壓，網球就是場此消彼長的角力，首盤表現近乎完美、只得4次非壓力失誤的祖高域（艾卡拉斯9次），次盤首局辛苦「保發」，到第3局屢次打失下終失守，3局內已有5次非壓力失誤，艾卡拉斯「保發」後領先至3：1。

祖高域曾多少次贏得大滿貫？

祖高域曾24次贏得男子單打大滿貫，創下男子球手紀錄，並追平一代傳奇女將確特的24次大滿貫單打冠軍紀錄。

為什麼祖高垣那麼想贏得第25次大滿貫？

因為祖高域只要再贏得多一次大滿貫，便能超越與他共同擁有24次單打大滿貫紀錄的確特，以25次大滿貫成為網球界歷來贏得最多大滿貫錦標的單打王者。

艾卡拉斯贏過多少次大滿貫？

艾卡拉斯曾6次贏得大滿貫，包括2次溫布頓（2023、2024），2次美網（2022、2025）和2次法網（2024、2025）。

艾卡拉斯較祖高域年輕幾多歲？

艾卡拉斯在2003年出生，他較1987年出生的祖高域年輕16歲。

艾卡拉斯在哪項大滿貫尚未贏過？

艾卡拉斯由2022年贏得美國網球公開賽開始，分別兩度贏得美網、溫布頓及法網冠軍，唯獨直到今年之前，尚未曾染指澳網冠軍。

。