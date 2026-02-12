森林炒戴治　希臘班主一季三炒主帥　一男子令他辭退紐奴禍延至今

英超球會諾定咸森林辭退上任僅114日的主教練戴治（Sean Dyche），今季第三度易帥，他們勢創下英超球會一季聘用第4位正式教練的紀錄。

森林的教頭之亂，必須要由他們的希臘富豪班主馬連拿基斯（Evangelos Marinakis）說起。



森林希臘富豪班主馬連拿基斯（Evangelos Marinakis）（Getty Images）

1.「第三者」介入希臘班主與主帥之間 紐奴開季23日被炒

這個極度欠缺耐性的老闆，原本與前前任主帥紐奴（Nuno Espirito Santo）合作無間，葡萄牙教頭前季成功領森林護級，上季再率隊獲得第7名兼時隔30年重返歐洲賽。二人關係一度親密無比，直到「第三者」出現——2024年11月伊度（Edu）卸下阿仙奴足球總監一職，去年7月上任為森林全球足球主管，球會的轉會事務全權由他掌管。

紐奴不滿森林的轉會動作，曾公開批評球會去年夏天的轉會活動，認為他們浪費一個大好機會，公開批評上司，當然沒有好結果。伊度買回來的球員，他拒絕派落場，連帶與馬連拿基斯的關係亦惡化，希臘老闆二揀一之下，選擇站在伊度那邊，辭退紐奴，當時球季只開始了23天。

紐奴開季23日便被森林辭退。（Getty Images）

2. 一意孤行以普斯迪高古接任 39天極速炒人

紐奴被炒，或許與他拒絕跟伊度合作有關，帶隊後期的動作已形同「博炒」，不過森林之後的選擇，可說是自找的。馬連拿基斯無視紐奴那套低位防守戰術，堅持找來他非常欣賞的希臘同鄉普斯迪高古（他在希臘出生，5歲隨家人移居澳洲）接任，簽下兩年合約。「肥普」一套高位迫搶，與森林格格不入，成為災難的開端。

0：3作客負阿仙奴，接下來足總盃對英冠史雲斯、英超對般尼、歐霸對貝迪斯，3場都是曾在領先的情況下落敗或被迫和。接下來連負新特蘭、米迪蘭特（歐霸）、紐卡素，主場0：3再負車路士完場後僅18分鐘，森林便宣布普斯迪高古離任。「肥普」領軍8場不勝，在位僅39日，成為英超史上「最短命」的正式主帥。

普斯迪高古帶領森林在位僅39日。（Getty Images）

3. 穩穩陣陣選戴治 只捱到114天

為修正「肥普」之亂，找來護級專家戴治，與他簽約已明年夏天。戴治上任時，森林在聯賽8輪後只得1勝，在聯賽榜排第18。領軍首仗0：2負般尼茅夫後，戴治在接下來的7場聯賽領森林取得4勝1和，脫離降班區。

可是球隊之後的表現起起伏伏，近仗接連在水晶宮、列斯聯身上失分，再次陷入護級地帶，今晨主場0：0賽和榜尾的狼隊後，森林終決定與在位114天的戴治分道揚鑣。英超聯賽今季尚餘12輪，森林26戰累積27分，只較第18位的韋斯咸多3分。當只較森林多兩分的熱刺，已辭退主帥法蘭克，森林亦急於求變。

戴治領森林114天。（Getty Images）

班主欠耐性搞出「大頭佛」 紐奴離任禍延至今

上季在紐奴領軍下，令人眼前一亮的森林，今季竟陷入如此狼狽境地，說來說去一切都是由紐奴離任開始。馬連拿基斯雄心萬丈，希望重建森林王朝，加上他同時擁有希臘球會奧林比亞高斯及葡萄牙球會里奧艾維，聘用一位全球足球主管當他的左右手，可說合情合理。問題是他或許沒有想過這個人選與森林主教練的磨合問題。當伊度與紐奴勢成水火，他便弄得騎虎難下。

希臘富豪當日沒有好好選副手，種下禍根，如今他不止失去紐奴，普斯迪高古完全失敗，戴治救忙未竟全功已敗走，上季朝氣勃勃的森林，目前近乎一池死水。這個時候，到底還能夠找誰幫他們護級，同時亦要兼顧歐霸16強兩回合附加賽？

19日森林便要作客費倫巴治，時隔30年風風光光重返歐洲賽，卻因馬連拿基斯欠缺耐性弄出來的人事問題搞出「大頭佛」，落入目前尷尬境地。