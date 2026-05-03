深圳行山｜大梅沙登馬巒山梅亭訪羅氏大屋　走翠微徑觀馬巒瀑布

膝頭受傷快有一個月了，很想再出隊。上次去深圳虹橋公園試試，但感覺仍未康復。又過了個多星期，選一條易行的路線測試一下康復狀況，於是又去深圳。今次行馬巒山的步道，全程大部份是水泥車路，坡度不大，應該可以應付。（出發時間：2023年12月13日）



今日照舊九點正在蓮塘口岸集合。越來越多人在粉嶺乘B7去香園圍。七點四十五分到巴士站，又見一條長龍。八點廿分已到蓮塘口岸入境大堂。

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上馬巒山梅亭，可以從大梅沙或小梅沙起步。查過資料，蓮塘口岸只有M199路巴士去小梅沙，去大梅沙有308、M362。M362巴士總站在蓮塘口岸公交站場，即是就在入境大堂地庫。山友們應該不知腳下有一個公交站場吧？故此就選搭M362路巴士去大梅沙。

九點十五分左右開車。巴士駛下高速便準備下車。九點五十五分到大梅沙「東部華僑城」站。巴士站在環梅路。上山的路在梅沙灣公園對上的華大基因中心旁邊。

在环梅路（環梅路）下車後，應該回走到十字路口。對面便是閑云路。不過山友們下車後向車頭方向前行。那就行海兰路（海蘭路）上金沙街，轉左行上成路去閑云路吧。橫過環梅路上海蘭路，金沙街轉左入上城路。上城路近閑雲路的公共洗手間，用過廁所，前行不遠到閑雲路。

上成路到閑雲路轉右上行，在惠深沿海高速橋下走過，前面有三條路。右邊兩條路，車路去華大基因中心，另一條去梅沙灣公園，左邊經過大峽谷探險樂園去上坪水庫。

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去梅沙灣公園，剛走上幾步，遇上當地居民，說「上面倒水泥，要兩三天。」她說可以走左邊，也可以去上坪水庫呀。左邊是華僑城大峽谷樂園，又好像說了「你們過了六十歲……」心想我們過了六十歲便沒有氣力上山嗎？笑話！回來查一查，原來樂園門票每位¥200，老人每位¥100。既然這條路被封，那就走回頭，行車路吧。

過了隧道便到華大基因中心門前。果然見前面這段上山的綠道被封。路面還未鋪上水泥。怎麼辦？這條是必經之路。正想著是否走回頭，見有人推著單車入進地盤，路口這個工人目送他走上去。既然有人可以推單車上去，我們也可以走這條路了。

工人照例攔阻，語氣溫和。他說不能行，我們當然懶理他。不過後來想一想，若是在香港沒戴安全帽，地盤絕不會讓我們走上去。

這段果然是遠足徑。倒水泥的位置就在分叉路口前，工人們沒有阻止我們，只是示意我們靠一邊走。知道我們來行山。前面有兩條路，他說「兩邊（條路）也可以。」我們走右邊的綠道，亦是深圳遠足徑。

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「深圳遠足徑」的牌有統一命名和編號。

Y=遠足徑

馬巒山環「綫」，用「綫」而不是「段」，顯示這是「深圳遠足徑」的「支綫」，不是「主綫」

「ML」 是支綫的名稱代碼

「01」是標距柱序號



很像香港的植林道。這條路線沒有風景。今早吹大東風，天色有點暗，沒有風景也無所謂。經過一間大宅，門牌是「海琴道60號」。遠望山崗上這幾間大屋，疑是富有人家的大宅。後來看百度和高德地圖，這些建築和鄰近土地竟屬「梅沙無線電業務基地」！

再走不遠，到一個觀景台。可惜今日天色不佳，小梅沙到處是建築地盤。到分岔路口，左邊路口（根據百度地圖）是坪馬綫公路的起點。

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路口轉左行坪馬綫公路，可兜去上坪水庫，再轉右回棺材崆，然後上屋后頂過梅亭。轉右行另一條路經獅子岩。

我們繼續走綠道，這段亦是廣東省綠道。轉角處左側有山徑，依這個指示牌往梅亭方向走，在此離開綠道，轉走山徑上梅亭。

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這條山徑經過獅子岩旁邊，直上梅亭附近的梅花林。入口右方不遠有一條澗。那就是一八年三月我跟萬里行上溯過的澗邊入口。從小梅沙經疊翠湖水庫到這裡較我們走這條路短。

本來膝傷未復元，想避開這種泥路山徑，不過既來了，便試走一段吧。坡度不大，可以應付。估計已到二百八十米左右的獅子岩，之後坡度會較緩。獅子岩附近有一個路口，右邊支路去溯溪，去馬巒村庚子首義舊址較近。

+ 10

不過我想去梅亭看看。於是繼續向前行（指示牌往「譚仙廟入口」方向）。

到山徑的終點，路旁有深圳的市花簕杜鵑。見有一個閘口，像是進入一個園區，叫「千畝梅園」。見四周種滿一排一排的灌木，想起這裡已接近「梅亭」。聽說馬巒山頂梅亭四周種了幾千棵梅，這些應該就是梅花了。

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這個梅花林的規模比三洲田的櫻花林更大。冬季梅花開時，應該很美。還有「桃花谷」，馬巒山一帶有櫻花、梅花、桃花，要留意花期了。

看來政府為這個景點花了不小功夫。

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山崗上那個亭就是「梅亭」。梅亭在山崗上，除了兩個山友外，都懶得走上去。沿車路離開千畝梅園，到處都是梅花林。

經過幾乎乾涸的高圳水庫，接上坪馬綫公路。

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雖叫「坪馬綫公路」，但一點也不似一條公路。走了約廿分鐘，看到村屋了。邊走邊留意以前來吃農家菜的酒家。不過這裡變化頗大，因為要改劃為郊野公園的緣故吧？已沒有印象那間酒家在哪。

上世紀五十年代合作社時期，馬巒鄉改名「聯合社」，並分為「建和」、「新民」兩個生產隊。故此這條村叫「新民」。

找農家菜館找到庚子首義舊址，即是羅氏大屋。

+ 14

辛亥革命前十年即庚子年，青天白日旗在這裡首次升起。走進大屋，感覺比五年前來時整潔。不過所有門戶都上了鎖，不能進入。很多鎖頭都是新的。裡面沒有任何文字介紹，沒有什麼好看。要看客家大屋，不如去龍崗和坪山那幾間。

問問保安這裡有沒有吃的地方？保安說這裡已是郊野公園，不許營業。要吃便往下邊走吧。我以為是要落坪山才有食肆，於是便在大屋外大休吃帶來的乾糧。

一點鐘大休完畢，走出大屋，轉左去村口的三叉路口。三叉路口旁邊就是強華學校，是民國政府為感謝馬巒山居民在庚子起義中所作的貢獻而建，校名由孫中山親自題寫。

今日走坪馬綫公路落坪山方向。轉個彎，發現前面有一間食肆，叫九寨沟。

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走進門，見有兩枱食客。即是開門營業啦。大家商量一下，雖然已吃過乾糧，但坐下試試農家菜也好呀。一點鐘開始落坪山，估計三點鐘便到山腳。那時吃晚飯又太早，不如在山上坐坐消磨時間吧。

拍下菜單，預算下次來賞梅時光顧。我不懂吃。山友說豆腐不錯，最喜歡的是酸菜。走進去看，原來鋪面頗大。兩點鐘結賬離開，每人¥40。這食肆，記住了。下次來。

沿坪馬綫公路落山去北門，到通往馬巒瀑布的入口。馬巒瀑布離公路不遠，但要走回頭路。

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走下公路旁邊的泥沙路。遠望瀑布，不吸引。當地人曾稱這瀑布為「馬射尿瀑布」，是深圳落差最大的自然瀑布。既然來到，就走下去看一看吧。

馬巒瀑布比碧嶺瀑布群那些好看。但感覺不算高又不算很大，可能是因為流量小吧？ 前有樹梢遮擋，唯有在不同位置拍一張相，打完卡即走。

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原路離開，回到坪馬綫公路。路經紅花嶺上水庫。

這一段「深圳遠足徑」叫「翠微徑」。命名規則顯示這條不屬支綫，而是主綫，因為有遠足徑的代號「Y」和有三個數字的標距柱序號，符合主綫的命名。翠微徑全長46公里，從庚子首義舊址到紅花嶺低碳生態公園。

根據「深圳市公園城市建設總體規劃暨三年行動規劃2022-2024」，將會構建「三徑三綫」的遠足徑體系。三徑是鯤鵬徑、鳳凰徑、翠微徑。三綫是馬巒山環綫、陽台山環綫、三水綫。



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看到南坪快速的天橋，即是快到「大山陂水庫」了。原來馬巒山郊野公園的北門就在南坪快速旁邊。再前行經過大山陂水庫那段深圳遠足徑屬「龍坪連接綫」。

三點零八分走出閘門。這段坪馬綫公路，順道往馬巒山瀑布只花七十分鐘便走完。門外就是M379公交總站。

+ 1

乘車往地鐵站，最近的地鐵站是「坪環」。其實應該在坪山圍站下車。坪山圍站有14和16號線地鐵。坪環站只有16號線，不能直出福田市區。

到坪環站時還未到四點鐘。臨時決定去東門行街等飯點，於是在雙龍站轉3號線出「老街」。在東門兜兜轉轉，不如去樂園路吧。看到有些特價海鮮，試一試吧。

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這個酸菜扣肉，真是……每人¥53。還要求什麼呢？

今日走了十四公里。膝頭落樓梯又痛了。

【本文獲「山水小組」授權轉載。】