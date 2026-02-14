深圳行山｜打鼓嶂登頂全程10km新手友善　打卡坪山「千島湖」美景

深圳坪山區打鼓嶂行山。



行山實在太讓人上癮！繼蠄蜍石之後Weekly又發現一條超棒的徒步路線。跟着攻略，徒步小白也能輕鬆走完全程~

本期路線推薦——深圳版「千島湖」打鼓嶂無痛版「登山指南」：

登山道入口→信號塔→一號雙層涼亭→二號涼亭→三洲田水庫



開爬！打卡網上超火登山路線

好走不累，無痛食用

又一個多月沒出門玩了，上一次還是走的光明水庫，天天坐在辦公室裏吹空調，一坐就是大半天，實在是腰痠背痛。

剛好趁着周末，決定來挑戰下這條在網上超火的登山路線，據說風景很特別，能看到深圳版「千島湖」，說實話，我已經迫不及待了！

全程10km，耗時4.5h，難度兩顆星

今天，我們打卡大名鼎鼎的「打鼓嶂」，打鼓嶂又叫做打鼓嶺，整體海拔530米左右，位於鹽田、坪山、龍崗三區的交界位置，屬於馬巒山郊野公園的範疇內，而之所以叫做這個名字，是因為其山頂圓潤平緩，遠看很像是一個大鼓的形狀。

+ 2

因為有自知之明，所以不期望能走完整座山，這條路線全程10公里，爬升高度800米左右，用時4.5小時。開始之前以為會很艱難，但其實一趟走下來感覺還好，不痛苦也好堅持。

打鼓嶂位於三洲田水庫的北面，崖壁式的路線設置，一邊是山城，一邊是懸崖峭壁，這種落差更具衝擊力。沿途都是超級美麗的風景，峭壁之下是一團一團的獨立樹林島嶼，從高處往下俯視，場景一度非常壯觀。走走停停打卡拍照，一晃神已經走完了一半，用來周末打發時間剛剛好。

話不多說，沿途的驚喜留給你們自己打卡發現吧！

注意！登山入口在這裏

看到網上很多朋友是從園山風景區進入的，這樣也行，但如果單純是來爬打鼓嶂的話，就沒必要這麼走。不僅要多走一段距離，還要多付門票錢，這次的路線力求的就是省時省力省錢，為行山新手們量身打造，絕對不多走冤枉路！

位置隱秘，容易錯過

下了地鐵，打車到坪山區「10號橋」的位置，不需要過橋，登山入口就在橋頭旁邊的隱秘小道處，這個小道位置尤為隱秘，被樹叢和圍欄遮蔽住了，一不注意就會駛過，大家務必認準路邊的「10號橋」路牌。

+ 1

從小道進來，面前就是一段平平無奇、樸實無華的鄉野小徑，要是認不準，就找到掛了個「哆啦A夢」牌子的那棵樹！從旁邊小道往深處走，就正式開始今天的登山徒步了！

一路上的路牌做得非常仔細，基本每個岔路口都能得到方向指示，不用擔心途中會迷路，還可以根據樹幹上捆綁的紅色飄帶來指引方向。

另外很特別的是，一個方向有時會劃分出兩條路，一條比較平緩舒適，另一條就是完全純天然土路，比較陡峭難走。兩條路都可以行進，可以根據自身情況自行選擇路線，這樣也很有趣！

前2km泥路為主，崎嶇陡峭

進山之後，全程基本都是泥路，鬆散的石子、泥土較多，部分路段是手作式的原木階梯，但大部分還是以石路為主。

沿路基本沒有可供攀扶的繩索或者扶手，整體而言上山的路還是比較簡單的，但危險係數還是存在的，建議大家可以自備登山杖，這樣安全一些。

登頂第一步！到達一號涼亭！

打鼓嶂最高點，耗時1.5h

第一個涼亭的位置就是這座山的最高點了，過來的一路輕輕鬆鬆，這個亭子是兩層的結構，沿着台階走上二層，就能擁有極好的視野。

坐在亭子裏，看着遠處的景色，心裏立馬就能平靜下來，一路上高頻率心跳帶來的吃力和眩暈，在這裏能夠有效緩解，清爽無阻礙的風，吹走一身的粘膩，瞬間神清氣爽。

這裏可以360°俯瞰整個三洲田水庫，是拍照打卡的絕佳機位，從這遠眺還能看見遠處的茶溪谷、茵特拉根小鎮、大華興寺等。

二號涼亭，全程風光TOP！

拍照打卡聖地，10min到達

休息結束，從一號涼亭出來，朝水庫方向走去，又回歸到了土路上，這裏道路很窄，只能供一個人行走，兩旁都是比人高的茂密植物，但整體而言對比起前2公里，這次好走了很多。

+ 2

很快就到達了二號涼亭，這處涼亭只有一層，不過這裏是全程風景最為秀麗的地方，即「打鼓嶺碉堡遺址」處。沿着絕壁階梯往下走10米左右，就是火出圈的深圳「千島湖」打卡點了，在這可以多玩一會，好風景可以多花點時間駐足。

原路返回，亦可前往鵝公髻

大名鼎鼎的打鼓嶂已到達

返回走到一號涼亭時，一號涼亭的右邊有一條小路，能走到一塊很大很平坦的石頭，這就是我們的目的地「打鼓嶂」了。這裏視野極好，能看到遠處的大廈林立，也能俯瞰底下的絕美湖景。

不僅如此，這裏也是傍晚看日落的好去處，石頭平坦裸露，雜草不多，可以直接席地而坐，登高望遠，心境也開闊許多。不過不建議在山上看日落，夜晚視野昏暗，路程陡峭，還是非常危險的。

最好是挑一天晴天來，山頂不會有霧，深圳「千島湖」才能拍的又清晰又透亮，否則這麼好看的景色真的會大打折扣！

全程路牌標識，不擔心迷路

開開心心走完全程

因為時間有限，我們沒有選擇打卡鵝公髻，去往鵝公髻的方向，需要返回一號涼亭，往大石頭方向一路下山到水庫的泄洪口，根據路牌「三洲田」方向再登上另一座山，這樣一趟往返至少6-7個小時。

雖然很可惜，但實在是體力有限，美麗的鵝公髻只能留給下次了。

一趟走完能感覺到最難的部分就是下山，其實路途爬升並不困難，只是對於新手小白而言路程遠了點，需要多一些耐力。路上有大片樹蔭，走起來不會很曬，很適合想要進階練習的小白們。

喂，流流汗也不錯

沿途空氣清新宜人，每一口呼吸都特別的舒服，能夠感受到沒有雜質的純粹，這種體驗只有在山上才能感受到。

爬過很多山，見過的漂亮風景不計其數，但負責任的講，這次的打鼓嶂，風景絕對可以排到前三，是那種不去會心癢癢的程度。一路從山林、亭台，到最後超絕的湖景、城景，心境也隨之變化。

喜歡運動的人估計要坐不住啦！等過兩天天氣好轉了，不如一起去登山吧！

打鼓嶂無痛登山指南

起點位置：定位導航至坪山區10號橋

公共交通：地鐵14號線南約站A口出，轉乘M546公交至混凝土公司站下車



Tips：

1. 補給點隨機出現，請自備飲用水和食物；

2. 建議三點半之前上山，天黑請勿登山；

3. 路況複雜陡峭，建議穿登山鞋，自備登山杖；

4. 沿途無垃圾箱，山野不留痕；

5. 山上沒有洗手間，建議上山前解決；

6. 雨天路滑，下雨天禁止登山



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】