深圳行山｜6座名山推薦　沿途飽覽山海城絕美風景　春天遠足必看

踏青爬山去，短暫的告別工作。



群山蒼翠，春光無限好。無論是晴空萬里，還是煙雨迷濛，山中自有萬種風情。正是踏青好時節，一起去呼吸新鮮空氣吧！

深圳行山推薦

1. 梧桐山

它是鵬城第一高峰，海拔高達943.7米。「梧桐山，高倚天，冬來秋霞雪，雨後多煙雲」，這是清代詩人橋順對梧桐山的讚美。

看看深圳梧桐山壯麗的自然風光吧！👇👇👇

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「鵬城第一高峰」的名稱並非浪得虛名，意志力弱點的人都難以堅持走到山頂。但是登頂後的風景是對每個登山者的饋贈。在這裏，你能俯瞰整個深圳嫋嫋煙雲籠罩下的山與城，靜謐與繁華交融。

注意事項：

A. 登山約4~5小時，下山約2小時，建議上午出發，下午返程。觀看落日後下山要注意安全；

B. 山上沒有用餐的地方，一定要自備乾糧與水；

C. 山路崎嶇，建議穿登山鞋並持登山杖。



2. 七娘山

七娘山位於大鵬半島南端，三面環海，主峰海拔867.4米，是深圳的第二高山。傳說有七位仙女雲遊於此，觀其美景，不願重返天庭，玉帝聞知，急召雷神追擊，她們卻誓死不從，執意留在人間，天帝發怒，遂使其變成了七個山峰，得名七娘山。

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由於七娘山雨量充沛，雲霧易於形成，雲霧湧起時，山峰在無邊無際的雲海中穿梭，景象瞬息萬變，有一種仙霧繚繞的感覺。最為壯觀的莫過於在東南風吹拂下，海上的水汽爬坡而上，遇冷變身為雲霧，翻過山脊後順勢飛瀉，形成瀑布雲奇觀。

主峰科考線全程3km，上山2.5小時，下山2小時（下午2點以後不建議上山）。登上山頂後，極目遠眺，看天海相連。景色真的超美！

PS：深圳市大鵬半島國家地質公園博物館就坐落於七娘山山腳，對地質感興趣的話千萬不可以錯過~

注意事項：

A. 交通路線：由市區前往，可乘銀湖—南澳的E11路大巴（早班6：30；晚班18：30，夏天19：30）到南澳鎮，再乘車到大鵬半島地質博物館；

B. 七娘山全程沒有廁所、小賣部，所以務必提前上好廁所、備好水、食物；

C. 土路容易迷路且危險，除非有專業人士帶隊，否則不要輕易嘗試。建議到國家公園下車後，走主峰科考線上山；

D. 全程路段以石頭台階為主，很陡，對膝蓋相當不友好；

E. 山頂有風會比較大，外套是必要的。



3. 梅沙尖

如果你既喜歡徒步登山又喜歡看海，那麼梅沙尖將是你不錯的選擇~

梅沙尖坐落於大梅沙海濱後側西北方，其山脈連綿起伏。所屬山頭包括鵝公髻、園山、大王頂，遠望如巨大的尖錐從群山中拔起，因此而得名。

雖是深圳第三高峰，但梅沙尖爬起來難度不算大。沿着宛如「通天路」的石階登頂，抬頭是不斷延伸的石階和天空，回頭則是宛如斷頭的山路，這是獨屬於梅沙尖的「上帝視野」。

呼吸着新鮮空氣抵達山頂，眼前豁然開朗。盤山公路在山林間若隱若現，三洲田水庫像一塊大翡翠鑲在群山間，東部華僑城茶溪谷的森林小火車徐徐前行……絕美的風景在眼前徐徐展開。

爬山路線推薦：

（1）茶溪谷入口：

導航至「孫中山庚子首義雕塑園」，從門口往回走50米

耗時：3個小時

（2）鹽田檢查站入口：

導航至「鹽田公安分局巡警大隊特勤中隊」

耗時：4個小時

（3）山海大觀入口：

導航至「山海大壩觀景台」

耗時：2個小時



注意事項：

A. 備一雙舒適且適合登山的鞋子，一件防風的外套，怕曬的小夥伴還可以戴個帽子；

B. 登山途中沒有廁所，爬山耗時3-4個小時，最好提前上個廁所；

C. 山上沒有沒小賣部，沒垃圾桶，記得帶水和水果、備用垃圾袋；

D. 山上比較原始，都是凹凸不平石板路，路上沒有路燈，建議儘早下山。



4. 筆架山

筆架山（小）藏在市中心裏，主峰海拔只有178米，體力不夠又想登山，選這，絕對不出錯！

筆架山公園面積149公頃，是一片有十餘座小山峰的丘陵起伏地，三座主峰東西鼎立，形同筆架，因而得名。雖然不高，但登上山頂同樣可以看到地王大廈、深圳市體育中心，還可遠眺深圳灣、香港上水、元朗等風景。

朋友們可以選擇在好天氣，盡情領略筆架山的優美風景~

注意事項：

A. 登頂筆架山共有五條登山道，分別是：書香徑、步雲徑、探幽徑、卧龍徑和蟬雀徑；

交通：地鐵6號線/9號線銀湖地鐵站離筆架山公園北門最近；其次是地鐵6號線/7號線八卦嶺地鐵站，離北門和東1門距離相當；地鐵7號線黃木崗地鐵站離東門距離較近。

B. 蚊子很多，注意防蚊。



5. 陽台山

陽台山主山體海拔587米，有「深圳西部第一峰」之稱。2004年，「羊台疊翠」被評為深圳八景之一。

來到陽台山就不得不打卡遊覽龍華環城綠道，它被譽為龍華區最美的綠道，綠道全長27.9公里，環繞賴屋山、冷水坑、高峰三大水庫，北段以山水叢林間的攬勝探幽長廊為特色，南段呈現靜幽叢林間的龍舞羊台風情。

陽台山有大小陽台兩個山頂，大陽台山自寶安石岩而入，小陽台山自龍華大浪而上。雖不及梧桐山巍峨、鳳凰山的靈秀，卻也別有一番韻致。

爬山路線推薦

（1）休閒兩小時遊

線路：冷水坑水庫入口→桐花坡→青榕泉→蝴蝶谷→秋水台→竹徑通幽→冷水坑水庫出口

（2）經典半日遊

線路1：勝利大營救廣場→觀湖亭→龍溪橋→半月廊→卧龍遺蛋→攬勝台→蝴蝶谷→青榕泉→桐花坡→冷水坑水庫出口

線路2：冷水坑水庫入口→竹徑通幽→山水連城→云溪谷→鳴翠台→明鏡台→原野小站→七仙泉→玉林灣→望龍坡→聚龍閣→龍軍花園出口

（3）挑戰全段遊

線路：勝利大營救廣場→龍軍花園出口（全長27.9km，步行需約9.5小時）



注意事項：

A. 交通攻略：陽台山東地鐵站到達大浪入口、官田地鐵站換乘公交到達石岩入口

B. 蚊子很多，注意防蚊。



6. 鳳凰山

絕美的「寶安第一山」說的就是它，最高峰大茅山海拔376米。山雖不高，卻因山腰鳳岩古廟、山下古塔古村而遐邇聞名，素有「鳳山福水福盈地」的美譽。一路上枝葉繁茂、野花成趣，難得來一次可以多看看綠植，放鬆身心~

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鳳岩古廟是深圳非常重要的一處祈福勝地，古廟旁邊的許願長廊很有名，木質廊橋上，掛滿了紅色的許願牌，據說單身的人來，很快就會脱單，至於真假，不知道~

注意事項：

A. 開放時間：夏 6:00—19:00；冬 6:30—18:30

B. 交通：

地鐵：塘尾站下車轉M251或M252

公交：782路、M251路、B854路、650路、高峰30號專線、M334路、M335路、B837路、B711路（到「鳳凰山站」）

C. 山上的煙火只可以現金購買，記得帶好零錢哦~



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