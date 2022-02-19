北京冬奧｜牙買加24年後再鬥四人雪車　昔日名將寄語放眼未來

相隔24年，牙買加再度取得男子四人雪車的參賽資格，今日（19日）完成首兩節後，暫時敬陪末席。當年有份助牙買加打入冬奧的史杜斯，如今已經是雪車聯會主席，他依然充滿信心，未來兩屆奧運才是重點。
1988年加拿大卡加利冬奧，牙買加男子四人雪車隊歷史性取得奧運資格，亦是牙買加首度在冬奧亮相，這個故事更被翻拍成電影《Cool Runnings》，令到雪車在這個沒有下雪的地方繼續延續下去。
自1998年後，牙買加終於再奪得男子四人雪車的入場券，首兩輪出戰同樣敬陪末席，落後榜首的德國組合逾5秒，躋身決賽幾乎無望，明早將出戰第3輪，嘗試改善時間。
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牙買加除了男子四人雪車，分別在男子雙人及女子單人雪車亦取得參賽資格，同樣在早前完成，可惜只能以包尾及尾二完賽。
牙買加縱然只是陪跑分子，但不減他們對雪車的熱誠。34年前，以運動員身份參加冬奧的史杜斯（Chris Stokes），今時今日已經成為了牙買加雪車聯會的主席，他不希望國家隊只是陪跑，而是有能力站上頒獎台，「今屆冬奧只是第一步，我們希望下屆在4個項目取得兩個資格，並在2030年登上頒獎台。」
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