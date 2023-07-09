人物誌｜迪基亞黯然離隊　12年歷盡曼聯高低起趺　般奴代抱不平

迪基亞（David de Gea）最終還是離開了曼聯。效力紅魔12載，曾經用一雙手屢次救主，「#要不是迪基亞」早已成為曼聯球迷集體回憶。

曼聯曾經「沒有他不行」，前CEO活華特年代為他開出一紙盛傳高達37.5萬英鎊周薪合約，成功留人當年個個球迷眉開眼笑；到2022/23球季新帥坦赫格上場，迪基亞踢法明顯不合要求，坦帥口中多次維護，實際上續約談判遲遲無進展。球會5月沒有啟動迪基亞合約中的自動續約條款，要求對方大幅減薪，迪基亞同意了，曼聯卻反口拒簽，並提出進一步減薪。

曼聯希望簽入在阿積士曾與坦赫格共事的奧拿拿，迪基亞最終黯然離隊。忠誠換來如此下場，不禁令人唏噓。到底是球會無情，還是只怪那份周薪太高的合約，根本沒有答案，只能夠說，這就是現代足球無情與殘酷一面。



迪基亞從費格遜手上接過殊榮，別具意義。（Getty Images）

迪基亞今年3月從恩師費格遜手上接過獎項，以181場成為曼聯史上保不失最多的門將，同時打破名宿舒米高的紀錄。2011年加盟至2023年夏天，12年來享受過費格遜的黃金年代，也捱過不時換帥的渾沌日子。看着他由當年的20歲小伙子，蛻變成今天的32歲曼聯傳奇，「#要不是迪基亞」這句曼聯球迷的共同回憶，彷彿添上點點歲月帶來的深長意味。

3月初足總盃對韋斯咸開賽前，迪基亞（David de Gea）從傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）手上接過手套形狀的獎項，慶祝其曼聯生涯181場不失紀錄。這一幕實在別具意義，若沒有費爵爺，迪基亞也不能在「夢劇院」寫下自己的故事。

迪基亞2011年正是由費格遜帶往奧脫福。（Getty Images）

被費格遜呵護下漸成長

2011年夏天，時任領隊費格遜看中當年只得20歲的迪基亞，據報開出近2000萬鎊的轉會費，當年已是全英身價最高的門將。初到英超，迪基亞適應需時，「慌失失」難免，尤其是應付兩側的傳中球或高波，偶有失誤，猶幸他反應快，用腳封阻成為招牌動作之一。

加盟曼聯早期，迪基亞少不了花邊新聞。轉會前，曼聯為了保持神秘，當迪基亞抵達曼市接受體測時，曼聯工作人員拉起白布，希望遮住記者的鏡頭。另一宗最著名的當然是「冬甩事件」，迪基亞當年被指在超級市場偷取1.19英鎊的冬甩，成為連日頭條，其後發現是一場誤會。

迪基亞加盟初期不時有犯錯。（Getty Images）

迪基亞去年底接受訪問，再度提及「冬甩事件」，強調當時沒有偷竊意圖，加上當年完全不諳英語才構成這樣的誤會。畢竟迪基亞當時是新同事，自然擔心會否因為一個冬甩影響費Sir觀感，想不到費格遜卻有這種反應。「事發後一天，鋪天蓋地也是這（冬甩事件）的新聞，我也有一點擔心。當我回到訓練場時，他（費格遜）給我一盒冬甩，他根本沒有放在心上。」迪基亞說。

事實上，迪基亞加盟初期備受批評，但費格遜多次開腔力撐，更指傳媒因為「曼聯」才把迪基亞的一舉一動放大。費格遜場內場外悉心照料，迪基亞適應後終於漸入佳境，其後更贏得首個、亦是至今唯一一個英超冠軍，費爵爺隨後宣布榮休。

迪基亞2013年初嘗英超冠軍滋味，亦是至今唯一一次。（Getty Images）

「後費格遜」的渾沌時代

迪基亞的曼聯生涯先甜後苦，當球隊進入「後費格遜」年代，不論由莫耶斯﹑雲高爾或摩連奴執教，戰績依然不及當年，曼聯進入渾沌時代，迪基亞的曼聯生涯更一度面臨終結。2015年夏季轉會窗，迪基亞一度與皇家馬德里十分接近，兩軍更已達成共識，只剩文件確認。

但在轉會窗關閉前一刻，就發生流傳後世的「Fax機事件」，因皇馬在死線後2分鐘收到相關文件，最終這宗交易拉倒了，迪基亞被迫留在奧脫福。迪基亞一度想離隊，曼聯前守門員教練史迪爾（Eric Steele）透露，時任領隊雲高爾就是主因：「當年迪基亞想轉投皇馬，並不是對球迷或球會不滿，原因只是因為雲高爾，他們兩人不咬弦。」

迪基亞當年求去，正是與雲高爾不咬弦有關。（Getty Images）

「Fax機事件」後，皇馬對迪基亞餘情未了，但迪基亞已沒意欲離開，將全副精神專注於賽場上。2017/18球季，迪基亞錄得聯賽18次不失，當年那條由連迪路夫﹑史摩寧及菲爾鍾斯等人組成的防線，令迪基亞的「神救」顯得更可貴，最精彩一仗必定是對阿仙奴，單場14次撲救，這個數字更追平英超紀錄。該季曼聯由摩連奴帶領，最終奪得聯賽，迪基亞功不可沒。

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對阿仙奴單場撲14球，是迪基亞生涯的代表作。（Getty Images）

下滑期由神救到「派膠」

然而高峰過去，2018年世界盃成為迪基亞生涯轉捩點。分組賽對葡萄牙一仗，他意外地「彈琵琶」，後來返回曼聯依然走不出低潮，由時有神救到「派膠」頻頻，2018/19球季全季錄得54個失球。2020年疫情下的足總盃4強對車路士，迪基亞更因為「牛油手」令球隊落敗。想不到的是，他因為女兒出生而缺陣後，正選位置反而受威脅，甸恩軒達臣（Dean Henderson）接替位置，上陣8場僅失4球，而且球隊全數不敗。

迪基亞的位置不再穩如泰山，但軒達臣又先後受傷及染上新冠肺炎，迪基亞幸運地取回正選，表現逐漸回升，至今依然是球隊頭號門神。

因為2018世界盃的失誤，迪基亞一直陷低潮。（Getty Images）

事實上我是馬德里出世，但去到最後，這個只是一個城市。現在，我覺得自己是來自曼徹斯特，感覺像個曼市人。當你感受到，這個地方愛你及歡迎你，這裏就是你的家。 曼聯門將迪基亞

迪基亞在2019年續約時，曾多次向曼聯表忠，「我不敢想像自己會離開曼聯」，並指曼市就是他的家。迪基亞與曼聯的合約今年屆滿，盛傳他將以行動證明對曼聯的愛，續約減人工留隊。

曼聯前輩雲達沙曾直言：「他具備所有成為頂級門將的要素，他將會是未來10年最偉大的守門員之一。」迪基亞如今打破名宿舒米高的紀錄，或許正如雲達沙所言，迪基亞不經不覺已經成為曼聯的當代名將，更加有機會成為曼聯史上最佳門將。

可惜的是，他對曼聯有情，球會卻不領情。迪基亞願意減薪，換來球會拒絕，並要求他再減人工。曼聯對迪基亞態度大變，全因正追逐國際米蘭門將奧拿拿，迪基亞最終約滿離隊，黯然離開奧脫福。隊友般奴費南迪斯代抱不平，在Instagram限時動態連發兩帖，第一個說：「你應該在奧脫福全場球迷歡呼聲中告別那一切美好回憶。」第二個是：「你在球會寫下歷史，你的名字不會被遺忘，沒有人能把它從你手中搶走。願你和家人未來一切安好。」

迪基亞願留在曼聯，可惜球會未領情，12年紅魔生涯告一段落。（Getty Images）

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