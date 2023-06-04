小宇宙．白凱文｜在亞少冒起的跨欄新星　用獎牌寫出甜美的17歲

大宇宙之所以浩瀚，因為每個小宇宙——即是每一個人——都在迸發璀璨耀眼的光芒。

發掘未知的潛能，不就是一次有趣的探索？這個夏天，我們找來12顆香港隊未之星，來一趟天馬行空的手繪之旅、聊一場可愛直率的真摯對談，每一個習慣、每一件小物，拼湊出獨一無二的他和她，然後，聚合成森羅萬象的神奇宇宙。



白凱文（Chloe），17歲，拔萃女書院田徑隊隊長、香港田徑青年代表，也是香港女子U18 100米跨欄紀錄保持者。

繼2022年10月首戰亞洲少年U18田徑錦標賽以14.02秒奪金後，今年4月再於亞少以13.60秒刷新香港U18紀錄奪銀，與「欄后」呂麗瑤系出同門，是香港跨欄新希望。



白凱文的手繪世界。（鄭子峰攝/白凱文繪）

白凱文的手繪世界

白凱文的手繪色彩繽紛，有着各種各樣的元素。她手起筆落先畫了左上角的小鴨子，原來她最愛的毛公仔正是三隻小鴨，從出生至今一直相伴入睡，直到近年才戒掉帶小鴨出國的習慣。

她熱愛外遊，也享受夕陽，同時也會宅在家中「煲韓劇」，例如《浪漫醫生金師傅3》，也會聽KPop音樂。

但說到心頭至愛，必然是朱古力和雪糕。為了拍攝而準備的雲呢拿雪糕，立即令小女孩安靜下來，低頭默默一口接一口地享受手中的冰品，但不時瞄向鏡頭和攝影師，生怕自己太快消滅眼前的「道具」，影響拍攝，不過又抵擋不住雪糕的引誘，還忍不住問：「好好味啊！這是什麼牌子？」

白凱文不時瞄向鏡頭和攝影師，生怕自己太快消滅眼前的「道具」影響拍攝，但又抵擋不住雪糕的引誘。（鄭子峰攝）

白凱文是香港女子跨欄運動員新星。（鄭子峰攝）

白凱文的Q&A

關於田徑

問：什麼時候開始接觸田徑？

答：我小二、小三就接觸短跑。我小時候很活潑好動，又會參加學校陸運會和田徑興趣班，所以代表學校出戰小學學界短跑。跨欄就從中一開始，當時鄧漢昇教練來到女拔負責田徑隊，大概是因為看到我的短跑能力不錯，身形又比較高，因此有鼓勵我嘗試跨欄，久而久之覺得這個項目挺適合我，我就繼續跑下去。

問：誰是你的學習對象？

答：港隊跨欄師姐呂麗瑤。我們都跟同一個教練，看見她練習和比賽都非常專注，好希望可以跟隨她學習。

白凱文與呂麗瑤系出同門，師姐就是她的學習對象。（鄭子峰攝）

問：什麼時候加入港隊？

答：去年我首次代表香港參加第四屆亞少（亞洲少年U18田徑錦標賽），自此成為港青運動員。因為我還是青年軍，在港隊中不算很多經歷，所以好想可以代表香港出外比賽，汲取更多經驗，又可以跟港隊的師姐們交流更多，讓我比賽更有信心。

問：你眼中的香港隊是……

答：真的很強，特別是近期很多人都大幅進步，誕生不少U18、U20和香港紀錄。另外，隨住我有機會出外比賽，我和隊內的運動員都成了互相支持的好朋友。

問：最難忘的比賽經驗？

答：一定是去年亞少！這是我第一個代表港隊外出的比賽，抱住汲取經驗的心態去，可能因為沒甚期望，心情也比較輕鬆。當時我第一次見識到其他國家的運動員的水平，還有一個大比賽的是怎樣運作的，加上自己又得到好的成績，所以特別難忘。

另外，由於我很喜歡吃朱古力，所以每到外地比賽，都會發掘當地的特色朱古力，例如去年到科威特比賽就買了阿拉伯咖啡口味的朱古力，今年去烏茲別克都買了當地製造的朱古力當紀念品。

問：17歲，對你來說有沒有特別意義？

答：在田徑方面，17歲是U18的最後一年，對跨欄運動員來說更是特別，因為跑完U18之後，欄的高度就不一樣，也就是說17歲是我玩「低欄」、即是0.762米欄的最後一年，我想把握機會，在「低欄」造出更好的成績。

17歲，我想依然是比較「細個」的年紀，我想更努力，為我以後可以出戰更多比賽提前打好基礎。

問：接下來的目標？

答：短期內的目標都是可以繼續改寫PB（跑出個人最佳成績），打破U18和U20紀錄。長遠來說，我想繼續玩田徑，參加更多比賽如亞錦、亞運。

白凱文在連續兩屆亞洲少年田徑錦標賽皆奪得獎牌。（鄭子峰攝）

白凱文最天馬行空的夢想，是擁有一間朱古力廠！（鄭子峰攝）

關於自己

問：你眼中的自己是怎樣的？

答：我覺得自己是一個很樂觀的人，勇於接受挑戰，凡事都會全力以赴，就算面對難關，都不會輕易放棄。就好像當初接觸跨欄，對我來說是一件困難的事，我卻覺得一定要克服，也成了我往後面對新事物的態度。

問：你最天馬行空的夢想是？

答：我想擁有一座朱古力工廠，除了從小就看《Charlie and Chocolate Factory》，更因為我超級喜歡食朱古力！

屬於白凱文的朱古力廠。（鄭子峰攝）

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問：你還喜歡什麼？

答：我喜歡粉紅色、喜歡花，所以媽媽會在生日的時候送我一束花。

問：最喜歡的卡通人物？

答：小時候最喜歡的是迪士尼的長髮公主。

問：最想要的超能力？

答：我想擁有時空穿越的能力，好想去未來看看以後的人是怎樣的。

問：人生中感到最恐懼的時候？

答：因為我很怕雀鳥，最恐懼是有一次有好多雀飛向我！

問：有沒有賽前賽後必備的物件或小習慣？

答：我賽前沒有必備的物件，但怕自己會有什麼出錯，所以總會多帶一對後備釘鞋。小習慣可能是比賽後獎勵自己食朱古力和雪糕，因為我很喜歡食甜品，最愛抹茶和朱古力味。

一見眼前的糖果，白凱文忍不住問：「可以吃嗎？」（鄭子峰攝）