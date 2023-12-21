亞洲盃HOYTV免費直播決賽周51場　香港足球隊賽程+開賽時間一覽

香港足球代表隊相隔半世紀再出戰亞洲盃決賽周，賽事2024年1月12日至2月10日於卡塔爾多哈舉行，HOY TV今日宣布取得賽事獨家直播權，免費直播包括港足3場分組賽在內的51場比賽，以下為免費直播詳情、賽程及開賽時間。



2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程：

全部比賽都會在HOY TV 77台免費直播，以下為香港時間



2024年1月14日

阿聯酋 Vs 香港

香港時間：晚上10時30分

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月20日

香港 Vs 伊朗

香港時間：凌晨1時30分

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

香港時間：晚上11時

地點：賈努布體育場（Al Janoub Stadium）



港足將在亞洲盃分組賽遇上阿聯酋、伊朗及巴勒斯坦。HOY TV表示，將調動明年1月14及23日的HOY 77台新聞時段，「為球迷送上無間斷港隊賽事」；今屆亞洲盃決賽將於2024年2月10日大年初一上演，屆時HOY 77台全程直播。

HOY TV稱，為讓觀眾緊貼亞洲盃賽事，會承接亞運期間安排，除了在HOY TV 77台、76台國際財經台直播賽事外，亦於HOY App安排多於一條頻道，直播同時間進行的不同賽事，跨平台直播共 51場亞洲盃決賽周賽事，球迷可隨意選擇心水賽事。

港足明年1月會出戰亞洲盃決賽周。（資料圖片）

所有在HOY 77台、76台直播的賽事均設有雙語專業足球評述，在 HOY App直播的賽事均會安排廣東話專業評述。此外，HOY將透過社交平台與球迷玩問答遊戲，得獎觀眾有機會獲得亞洲盃入場門票、到卡塔爾現場支持香港隊，詳情請留意HOY最新公布。