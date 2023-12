亞洲盃HOYTV免費直播決賽周51場　香港足球隊賽程+開賽時間一覽

香港足球代表隊相隔半世紀再出戰亞洲盃決賽周,賽事2024年1月12日至2月10日於卡塔爾多哈舉行,HOY TV今日宣布取得賽事獨家直播權,免費直播包括港足3場分組賽在內的51場比賽,以下為免費直播詳情、賽程及開賽時間。



2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程:

全部比賽都會在HOY TV 77台免費直播,以下為香港時間



2024年1月14日

阿聯酋 Vs 香港

香港時間:晚上10時30分

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



2024年1月20日

香港 Vs 伊朗

香港時間:凌晨1時30分

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



2024年1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

香港時間:晚上11時

地點:賈努布體育場(Al Janoub Stadium)



港足將在亞洲盃分組賽遇上阿聯酋、伊朗及巴勒斯坦。HOY TV表示,將調動明年1月14及23日的HOY 77台新聞時段,「為球迷送上無間斷港隊賽事」;今屆亞洲盃決賽將於2024年2月10日大年初一上演,屆時HOY 77台全程直播。

HOY TV稱,為讓觀眾緊貼亞洲盃賽事,會承接亞運期間安排,除了在HOY TV 77台、76台國際財經台直播賽事外,亦於HOY App安排多於一條頻道,直播同時間進行的不同賽事,跨平台直播共 51場亞洲盃決賽周賽事,球迷可隨意選擇心水賽事。

港足明年1月會出戰亞洲盃決賽周。(資料圖片)

所有在HOY 77台、76台直播的賽事均設有雙語專業足球評述,在 HOY App直播的賽事均會安排廣東話專業評述。此外,HOY將透過社交平台與球迷玩問答遊戲,得獎觀眾有機會獲得亞洲盃入場門票、到卡塔爾現場支持香港隊,詳情請留意HOY最新公布。