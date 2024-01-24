亞洲盃直擊｜日本3：1輕取印尼次名出線　鈴木彩艷又出醜失守

亞洲盃D組，日本上場意外不敵伊拉克，今仗對印尼仍然要努力，上田綺世開賽初段即博得12碼，這名前鋒親自建功，下半場初段梅開二度，加上對方末段的烏龍球，結果以3：1擊敗印尼，以D組次名晉級。

01體育記者 袁志浩﹑高詩琦 多哈直擊



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亞洲盃D組賽前形勢：



第1位：伊拉克 6分（得球5、失球2）

第2位：日本 3分（得球5、失球4）

第3位：印尼 3分（得球2、失球3）

第4位：越南 0分（得球2、失球5）



三笘薰今仗不列入日本大軍名單。（高詩琦攝）

縱然日本隊兩戰一勝一負，未能提早取得出線資格，但今仗面對實力有差距的印尼，出線形勢不算太差，只要擊敗對方即可次名出線。日本主教練森保一今仗作出8個變動，隊長遠藤航如常正選領軍，堂安律、久保建英、旗手怜央前線輔助單箭頭的上田綺世，而最後一關由近兩仗被受批評，連社交網站帳戶都關掉的鈴木彩艷把關。

日本主教練森保一。（高詩琦攝）

日本開賽立即向印尼進逼，以逼搶踢法令印尼無法在後半場組織，「藍武士」大致上主導戰局。日本前鋒上田綺世在底線附近被印尼隊長阿馬特（Jordi Amat）攬跌，球證翻查VAR後直指12碼點，效力飛燕諾的箭頭親自操刀，即使對方門將捉到路同樣入網，日本6分鐘先開紀錄。

上田綺世被印尼隊長攬跌博得12碼，再親自操刀開紀錄。（袁志浩攝）

日本早早領先，似乎未收夠籌繼續施壓，印尼防線多次犯錯，惜日本隊未能再添紀錄。印尼攻勢欠奉，被受批評的鈴木彩艷甚為空閒，直至30分鐘，印尼左路一次地波傳中，日本隊踢出底線解圍，已經是印尼上半場最具威脅的攻勢。效力皇家蘇斯達的久保建英，今仗滿場飛，到處找機會與隊友配合，久保巧傳予助攻的右閘每熊晟矢再傳中，中村敬斗撞射中柱，依然未能增添紀錄，日本半場領先1：0。

久保建英今仗十分活躍，上半場滿場飛。（袁志浩攝）

換邊後，印尼主動壓前，形勢上比上半場好，但後場出現不少空位，日本隨即把握機會，堂安律左路壘瓦助攻後地波傳中，掠過一眾印尼守衛，落在遠柱的上田綺世腳下，輕鬆將皮球射入網內，下半場7分鐘梅開二度，日本終於擴大優勢。因為印尼防線印尼愈壓愈前的關係，堂安律先後熨射、笠射及頭槌，惜未能命中目標。

上田綺世有機會大演帽子戲法，接應後備入替伊東純也的傳中起腳，印尼守衛加一腳擺烏龍，88分鐘領出至3球。上兩場負評如潮的鈴木彩艷，卻未能保住清白之身，印尼的辛迪華殊近射，力度欠奉，鈴木彩艷撲到皮球更打入網，看來這名加納日本混血兒也會繼續被抨擊，結果日本隊以3：1擊敗印尼，成為小組次名晉級。

鈴木彩艷又出洋相，未能保住清白之身。（袁志浩攝）

日本以D組次名出線，16強的對手將鬥E組首名，有機會惡鬥韓國、約旦，若然對上韓國的話，不少球迷心目中的決賽戲碼或者提早在16強上演。