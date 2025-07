To late and too little　利民救市只求一「先」！｜汪敦敬

「東升西降」已經是不能否認的大形勢,很多不同意的說法,其實只是抗拒接受現實的投射,尤其是西方很多國家的圍堵政策,正赤裸裸地以「企圖阻止這大勢」衍生的變相認同!



無論你是什麼政治立場也好,現在香港是一個徹底太平的社會,從這角度來說,中央政策是正確的,香港的官員亦做了不少正確的事,筆者有撰文分享所以不再重複了,那這篇文是「擦鞋」文章?不是!香港的官員是有自信多聽市民意見和接受批評的!我相信發表民意這點來說,今天的香港已經比西方世界來得自由和有效!

行政長官新一期的《施政報告》已展開公眾諮詢,筆者想說的是,不少市民不擔心政策不好,只是擔心不同官員水準不一,好的政策做得太遲,令人想起西方一句諺語:Too little and too late!這句西方諺語形容軍事或政治決策,做得「太遲」(too late)且「行動力道不足」(Too little)。第二次世界大戰名將麥克阿瑟,在總結戰爭失敗原因時曾強調:“The history of failure in war can almost always be summed up in two words: ‘Too late.’”( 戰爭中的失敗幾乎總是可以用兩個字概括:“太晚了”)。他進一步闡釋了「太晚」的4種表現:(1)理解敵人的致命意圖太晚(Too late in comprehending the deadly purpose of a potential enemy);(2)意識到致命危險太晚(Too late in realizing the mortal danger);(3)戰備不足且啟動太晚(Too late in preparedness);(4)整合抵抗力量太晚(Too late in uniting all possible forces for resistance)。麥克阿瑟的「Too late」主要聚焦於時機延誤的後果!

一場暴動失去了平定的黃金時期就會惡化,甚至出現破窗效應!救樓市如果救得太慢就來不及救政治,甚至會成為螺旋式下跌的慘淡結果!不要忘記太多人經營悲情,當中有自己人!亦有敵人的代理人!亦有不滿現實的人!當然有關需要長官意志力去決定的事情,筆者不同意用專家去評論!我認為長官總有很多苦衷,我們沒有條件去了解,但在香港可以發表我們的擔憂,近年不少市民都擔心政府救得太遲!香港現在樓市的住宅項目已經開始谷底回升,住宅的回升勢頭其實是很艱難地在一片悲情之下遲了出現,而工商方面,筆者認為政府有空間可以多做功夫。

又再說回先機,說策略,西方理念其實不及東方兵法,西方理念的好處就是淺白和具體,筆者認為學習過程應該是中西雙修的!《孫子兵法》亦有提及先機,例「兵貴神速」!「兵聞拙速,未睹巧之久也。夫兵久而國利者,未之有也。」正確的事越快做越好,消耗的政策就越快收越好!其中樓市辣招撤得太遲!正如筆者之前所說政府當然有其苦衷,希望政府考慮多一點市民的感受!之後再將難做之處說清楚,然後再進展說得令人鼓舞一點!這些做得更好,市民一定更支持!

雖然麥克亞瑟將軍提出及強調「too late」,但叱咤第二次世界大戰的他,最後也是敗在「too late」中!美軍最後在1950年的韓戰吃盡苦頭,之後數十年都不斷陳述這個觀點:「突然之間整個山頭都是人,不怕死的人排山倒海衝上來!」打仗當然有埋身廝殺,中國後來的和平始終都是偉大的先輩用血譜出來的!但筆者一直認為當年美國面對的不是人海戰術,而是我們陸軍的運動戰!事實上,大家的兵力並沒有出現人海戰術的懸殊,筆者不花時間去分析運動戰和人海戰的分別!但我提出一點就是:「前仆後繼的人群為何可以突然之間在你眼前出現?」美國的科技和空軍優勢顯然完全發揮不到。正是Too little and too late!顯然美國是面對了行軍的高手,追蹤不到正確的行蹤,關鍵時刻發現得遲及處理得遲正是Too little and too late!

(汪敦敬拍攝及提供)

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

