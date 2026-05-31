廣州地鐵口農田收成差遭批形式主義　知情人士：是以退為進的策略

廣州地鐵22號線南浦西站於2025年底通車後，廣州番禺區今年3月發布公示，將南浦西站東側的部分土地調出城鎮開發邊界，確定發展現代農業，集中連片種田。近日，有讀者向記者反映：「地力差，種不出糧食，稻子熟了也給鳥吃完了，搞耕地完全是形式主義。」



5月28日，南方+記者深入調查發現，這片看似「失敗」的農田背後，交織著國土紅線、長期租約、全市農業佈局，以及一個可能「以退為進」的長期策略。它並非決策失誤，而是一場多重約束下的無奈平衡。

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現場：地鐵口農田收成慘淡

記者在南浦西站實地走訪看到，這個位於番禺區洛浦街道西三村的地鐵站有三個出口，都種了莊稼，但收成都很差：

A口：水稻已抽穗，但絕大部分稻穗空癟，手指一捏即扁。

B口：菜地種植粗放，缺乏精細管理。

C口：數畝水稻大部分倒伏，田裏雜草與稻株爭搶空間。



附近村民反映，這片地「田力差」，即便有收成也被鳥吃光，因為周邊只有這裏才有水稻，那種叫稻鳥的鳥兒早晚會成群結隊飛來吃，牠們又是保護動物，打不得，村民很無奈。

西三村村幹部向記者透露，這片土地共有46畝，在地鐵建設期間曾租給施工方作堆料場、工棚，地鐵通車后土地交還村管養，但村尚未完成地塊的發包，導致管養銜接存在問題。

現場雖恢復種植條件，但田力恢復需要時間——這正是水稻能抽穗卻無法灌漿的直接原因。當地農科所的專家也告訴記者，地鐵C口大面積倒伏的水稻主要是天氣原因，最近風太大，農田周邊缺乏圍擋，所以出現大面積倒伏。

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為什麼非要在這裏種田？三大硬約束

既然地力已傷、收成慘淡，為何不暫時荒著，或者轉為其他用途？番禺區政府有關部門及規劃文件給出了答案。

土地性質本就不讓建——該地一直以來都是傳統農業地區，有大量耕地，所以在劃定國土空間規劃「三區三線」時劃定在城鎮開發邊界外，現行控規為「農林用地」。即便沒有種田，按紅線也不能進行開發建設。官方確認，周邊「暫不具備建設條件」。

長期租約的履約限制——南浦西站周邊農田在修地鐵前，就已與村集體或農戶簽了長期租約，多數要到2031年才到期。目前的做法是嚴格執行租賃合同，如果單方面終止租約、改作他用，需支付巨額賠償。繼續種田，反而是最守法、成本最低的選擇。

全市統籌的空間佈局——番禺區在廣州的農業空間格局中規劃為「南部特色農業生產區」，重點發展嶺南水鄉觀光休閒農業等都市農業。將零散地塊調出城鎮開發邊界，是為了「促進耕地和永久基本農田連片保護」，屬於全市一盤棋的佈局，並非針對地鐵口的「形式主義」。

更深層的邏輯：「以退為進」的長期主義？

有知情人士向記者透露，當前維持農業現狀，可能是一個「以退為進」的長期策略。

按法規，如果要將這片土地調整為非農用途，涉及永久基本農田的，需要「等質等量」異地補劃——即在其他地方找到同等質量和面積的好地來置換。這在寸土寸金的珠三角極其困難，幾乎不可能。一旦現在強行改變性質，未來可能就真的永遠失去開發機會。

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反過來，只要土地維持農業現狀，保持「耕地」或「永久基本農田」的名義，它就仍然被納入國土空間的保護框架。等到多年後租約到期、地力自然恢復、周邊城鎮開發邊界調整或有重大基礎設施落地時，再通過合法程序調整用途，反而保留了一種可能性。

「現在種不好，但不種就會永遠失去這塊地。」 一位長期參與土地規劃的人士這樣評價。從短期看，種出癟稻、倒伏雜草，確實像是「形式主義」；但從長期看，這是在法律紅線和市場契約之間，為未來留出最大靈活性的「苦肉計」。

其他城市怎麼做？地鐵口農田並非孤例

南浦西站的情況並非中國唯一。記者梳理發現，多個城市在地鐵延伸至城鄉接合部時，都面臨類似的「地鐵口農田」困境，但應對方式各不相同。

杭州蕭山「共享菜園」——三天搶租一空

蕭山區新街街道盛東村將「非糧化」整治後的零散地塊整理成約4畝共享菜園，緊鄰地鐵7號線新街站出口，一片30平方米的菜地年租金僅300元（人民幣，下同），憑藉超高性價比，推出僅3天便被搶租一空。租客多為住在周邊的新蕭山人，既有老人為打發閒暇而來，也有年輕父母帶著孩子周末體驗農耕。工作人員介紹，這片土地是村裏推進「非糧化」整治整理出的地塊，巧妙將其轉化為滿足市民精神需求的都市農業項目。

杭州富陽「千畝荒地」逆襲——從「負」資產到「富」資產

與蕭山的小規模共享菜園不同，杭州富陽銀湖街道面臨的是千畝搬遷遺留閒置空地的管理難題——投入大、亂象多、管理難，每年要支付大額管護費，周邊居民圈地種菜屢禁不止，信訪問題層出不窮。2025年，開發區集團將千畝空地統一外包、推行規模化連片種植，不僅省去了每年幾十萬元的地塊管護成本，還獲得了穩定收益，一減一增之間直接實現近60萬元的正向變化。如今，這個虎嘯杏地鐵站北側的近千畝麥田迎來集中收割，金色麥浪與產城新樓相互映襯，被網友稱為富陽版「麥田CBD」。

對比可見，南浦西站目前「硬種糧食」的效果確實不佳，但其背後是租約未到期+管養不夠+開發邊界外三重鎖死，與其他城市案例中擁有調整彈性的情況不同。問題不在於「該不該種」，而在於「在無法改變用途的前提下，能否種得更聰明一些，管養得更好一些」。

地鐵口的農田，還能種下去嗎？

對於仍位於開發邊界外、租約未到期的土地，種田恐怕還要持續。有專家建議，與其強種糧食導致癟稻倒伏、被鳥吃光，不如考慮：

1. 種植綠肥作物（如紫雲英）或耐逆性植物，快速恢復地力，同時形成景觀；

2. 引入市民農園、自然教育農場，利用地鐵口人流開展科普活動，變「負擔」為「資源」；

3. 以「共享農場」形式履行租約，降低管護成本。



長期來看：2025年通車的地鐵，需要5—10年才能形成成熟的站城融合。等到2031年租約到期、地力恢復、周邊規劃明朗，屆時再根據城市發展需求，依法合規地調整用途，或許才是真正的高效利用。