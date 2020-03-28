【Google實用教學】Chrome越用越慢？官方授簡單一鍵加速載入網頁

【Google Chrome加速法】作為最主流瀏覽器之一，Chrome經常被用家批評「勁食RAM」、越用越慢。其實運作速度下降的原因很多，關硬件事，亦關軟件事，Chrome的設定方式更是最主要原因。用家可以參考Google官方教學指引，善用智能設定和刪除多餘程序同文件，能夠為Chrome節省資源，使瀏覽器運作更順暢更快速。

Google Chrome要加速，最基本做法是更新Chrome至最新版，以及關閉未使用的分頁。Chrome本身已「食RAM」，開啟的分頁越多，瀏覽器處理負荷就越重（點擊放大圖片細睇詳情）：

Google Support官方教學之一。（Google官網擷圖）

想再進一步減少Chrome處理的程序，Google官方亦建議用家關閉甚至刪除不必要的擴充功能。即睇簡單教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

用家亦可選擇以更強硬手法強行關閉無用的工作。特別當Chrome超過負荷陷入沒有回應的境地時，不妨以此「暴力」手段強行關閉造成問題的程序。但要注意強行關閉時，任何未儲存的工作內容不會保留。即睇簡單教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

以上都是減少負擔的消極措拖，如何主動加速？Google Support支援頁面建議用家開啟網路動作預測功能（「網頁預先擷取功能」），加快Chrome開啟網頁的速度。只是，網頁預先擷取功能的選項已於2019年初的更新中被重新整合成另一形式的選項，現已無法以昔日方法在「隱私權和安全性」中手動開關，Google官方教學已過時。

網頁預先擷取已於去年初更新中被重新整合，已無法在「隱私權和安全性」手動開關。（Google 截圖）

原有的網頁預先擷取功能選項，在Chrome 73以上的版本改組為「預先載入網頁，以加快瀏覽及搜尋速度」選項。即睇簡單教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

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根據Google支援頁指，當開啟「預先載入網頁，以加快瀏覽及搜尋速度」，瀏覽器會使用 IP 位址來載入網頁。當用家造訪網頁時，Chrome可以查詢網頁中所有連結的IP位址，並載入用家接下來可能會瀏覽的連結。如果開啟此設定，預先載入的網站和所有內嵌的內容即可自行設定並讀取 Cookie，即使用家不曾造訪過這些內容，載入效能也會像曾經瀏覽過一樣。

Chrome亦可檢查電腦有無惡意軟體。即睇簡單教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

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資料來源：Google（1／2）、gHacks