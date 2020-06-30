iOS「入水警示」通知不宜忽視　關鍵時刻暫停充電救iPhone一命？

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【iOS入水自動停充電功能】iOS其實有非常多細小的功能增強，你平時未必留意到，但在關鍵時刻可能幾重要，甚至救到手機。好像進液檢測機制就是其一。

iPhone其實一暴露於濕氣即停止充電？在iOS 13中甚至更早版本已經存在的「進液檢測系統」就是如此運作，當系統察覺到充電接口位有濕氣水份，會即時禁用充電功能並彈出通知，提醒用家保持手機乾燥，才再嘗試充電（點擊放大圖片細睇詳情）：

Apple表示，如果在Lightning接口已弄濕的情況下充電，Lightning接口或連接線的針腳可能會銹損，從而導致永久損壞或停止運作，令iPhone或配件出現連接問題。「入水警示通知」就是為此設立，提醒用家弄乾手機才再次充電（點擊放大圖片細睇詳情）：

Apple不建議用家在iPhone已弄濕的情況下仍然充電，但承認遇到緊急情況時可能別無他法，用家可以選擇略過警示。如需在緊急情況下重新連接iPhone到Lightning接線或配件，用家可以選擇略過液體偵測功能並繼續充電。

據知早於2016年，進液保護機制已經加入成為iOS 10 beta一部份，保留至後續版本，亦容許用家略過。只是日前《彭博社》（Bloomberg）記者Mark Gurman在Twitter的爆料帖文誤以為iOS 14是首個可讓用家略過警示的系統版本，外媒Apple Insider亦引用他的發現。後來Mark Gurman已把有關Twitter帖文刪除。

看來iOS的確有不少小功能未必太多人留意，故此才有如此誤會發生。

資料來源：Apple InsiderApple

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