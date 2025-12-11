鏟屎官的語言藝術！多貓家庭主人個個是渣男渣女　你也是嗎？

眾所周知：語言是一門藝術！但萬萬沒想到，這門藝術還能用在小貓身上！



我一聽這話題，搞事啊！

但沒想到哈哈哈，評論區的大家真的很會說！

@水獺很可愛：「我會告訴我家奶牛貓，牠是我最喜歡的黑白色小貓，會告訴我家虎斑貓，牠是我最喜歡的有條紋的小貓。」

@再見_Nillu：「巧了，我家有兩隻奶牛貓：鮑勃和庫爾特！我會告訴鮑勃，牠是世界上犟種毛最漂亮的小貓；我會告訴庫爾特，別的獨眼貓是獨眼貓，但牠卻是貨真價實的海賊王！」

@不想吃菜：「我天天都要在我家貓耳邊說，你倆我都愛，如果別的貓／人告訴你們，我只喜歡其中一隻，可千萬別信，牠／他在撒謊！」

@奮鬥1996:「我家兩隻貓，黑貓叫『便便』，橘貓叫『尿尿』。我跟牠倆說，媽媽愛你們倆不分先後，因為......大便小便都一樣重要！」

@signgain82：「哈哈哈突然感覺我很壞，我跟一隻貓說，牠是全世界最好的貓，然後跟另外一隻貓說，你妹妹比你強多了。牠無動於衷，繼續搗蛋！」

@達斯小貓：

「對我家虎兒說：你是全世界貓裏最好的貓；

對我家鼬兒說：你是男貓裏最好的男貓；

對我家維加斯說：你是男貓裏最帥的男貓；

對我家撒庫拉說：你是女貓裏最好的女貓；

主打哪個都不落下！」

@陽光030209：「跟我小貓說：你是我最喜歡的寶寶，不要告訴別人；也對我兒子說過這句話，哈哈哈他翻了個白眼。」

@渣滓鳳凰：「怎麼辦，我每天都會做一個排名，我最愛的小貓咪每天都會變！必須給牠們一點愛我的動力！ 哦，今天愛這個，因為牠的嘴巴張的比較大，有點可愛！」

@ato909：「我告訴牠們我最喜歡的是另一個，牠們不知道我對牠們兩個都撒了謊！」

@拼湊火焰：「我只有一隻貓，但我會跟我家貓說，牠在我家這棟樓好貓排行榜裏排前十。事實上，我住的這棟公寓，算上牠也沒有10隻貓。」

@哆啦·史密斯：「對我家Tibby說，你是最貼心的小貓，自己知道就行，別告訴你姐姐；對Tully：你是最漂亮的小貓，自己知道就行，別告訴你弟弟。」

@小巴爾扎克：「我可能是世界上最濫情的兩腳獸…我不僅對我家貓說牠們是世界上最可愛的寶寶，出門碰到流浪貓，我也說……幸好牠們不知道。」

一直都覺得小貓聽得懂人話，所以跟貓說話也要注意點，別讓孩子傷心。

仔細想想我跟我家貓好像沒說過特別肉麻的話，不過我喜歡跟一隻貓說另外一隻貓的壞話哈哈哈哈……

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】