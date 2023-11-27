和貓咪一起睡好嗎？注意這幾點便可和貓咪同床共枕　暖水袋就是牠

想必大部分養貓的人會給心愛的貓咪準備一個小窩，讓其在裏面睡覺。但相信也有一些貓奴愛貓愛到骨子裏了，會選擇和貓咪一起睡，真是愛的瘋狂啊。那麼和貓咪一起睡到底好不好呢，有什麼需要注意的?



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和貓靠在一起可能會很舒服，根據研究顯示養貓能夠降血壓，並且降低心臟病和中風的風險。不過，並不是所有人都適合跟貓同床共枕。如果你患有哮喘或某些過敏症，可能就不應該讓貓上你的床了，甚至不應該讓牠們進臥室。

此外，如果貓通過製造噪音、在跳上跳下，或者在床上亂拱，打擾了你的睡眠，那你還是自己獨享你的床吧。

不過也有許多人不建議主人和貓咪睡一起。不管是貓還是狗，牠身上都有可能會有真菌感染和寄生蟲。把小動物抱在懷裏，時間長了，密切接觸，身體免疫力下降，多方面環境的影響因素下，可能會出現真菌感染如貓癬。貓抓病可能認識的人就不那麼多了。牠是由於被貓抓傷以後，一種巴岡體感染引起的發燒、皮疹和淋巴結的腫大。

同樣，人也可能把一些疾病傳染給貓，影響貓的身體健康。而且貓咪的領地意識很強，一旦習慣在床上睡覺後，把牠轉移到其他地方睡覺可就沒那麼容易了。另外主人睡着了之後很有可能無意間擠壓到也在熟睡的貓咪，雖然貓咪反應是比較靈敏的，但是熟睡的時候還是很容易發生被壓傷的慘劇的。

如果主人堅持要和貓咪睡覺的話，一定要注意好衛生問題。首先要給貓咪打好疫苗和驅蟲，這是必要的措施，為了貓咪和自己的健康一定要做。還要注意貓咪夜晚排泄的問題，最好可以訓練貓咪晚上不進行排泄。

也要注意好貓咪掉毛等問題，雖然貓咪是有潔癖的，但還是要認真對待。另外，睡覺的時候姿勢要注意，不要壓到貓咪。既然如果選擇和貓咪一起睡了，就要對自己和貓咪負責。但小編建議最好還是分開睡，雖然和貓咪在一起睡覺的確非常幸福。

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