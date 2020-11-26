直播｜林鄭稱發表《施政報告》「無連任意圖」：田北辰你害咗我

特首林鄭月娥今日上午（26日）在立法會出席行政長官答問會，料一眾建制派議員將問及明日大嶼、覓地建屋目標、防疫疫情措施、抗疫基金3.0、以至推展大灣區融合等工作，《香港01》將提供直播。

積極研究引入海外醫生

【11:28】自由黨主席張宇人認為，《施政報告》有願景有遠景，但「遠水不能救近火」，指出香港醫生數目嚴重不足，輪候時間創新高，關注政府能否引入海外醫生，不應被醫委會阻撓有關事項。

林鄭回應說，會非常認真積極研究引入海外醫生，她個人支持可引入，與議員立場一致，自己有決心希望可為市民福祉著想，又希望局部讓海外訓練的港人可回港執業。

林鄭又特別提到，十分關注學前兒童有特殊學習需要的事，其中到校學前計劃在今年增至提供8000個位，兩年後10000個位，但樽頸位是兒科醫生不足，她明白若引入海外醫生會令到「醫務界紥紥跳，又會出聲明譴責我」，但她堅持要提出相關意見，政府會積極研究引入海外醫生。

▼施政報告2020八大重點▼

+ 2 + 2 + 2

【11:20】工聯會郭偉强問到，長遠房屋策略以前一直不達標，而輪候公屋數字現時是5.6年，而《施政報告》終於表示找到足夠土地建屋，問到330公頃如何確保十年內交貨。

林鄭月娥指，10年內31.6萬單位為可達到的興建目標，以往建屋有很多部門間協調問題，未來會授權發展局跨部門督導，交通、民政等議題，都不能阻止生地變熟地，她本人亦會親自督導。她又提到，希望房委會亦多用新的組裝合成建築方法，加強供應。郭追問，平均每年3萬的供應何時做得到。林鄭回指，初期做不到平均每年3萬起貨，但政府會盡量追上進度。

【11:10】旅遊界姚思榮對政府向旅遊業撥款表示感謝，《施政報告》中亦提及不少與旅遊界相關的基建，涉及層面廣闊，希望政府重啟跨部門小組統籌各政策局，以應對未來困局 。他又問到通關的基本準則及健康碼的互認機制。

林鄭指，施政報告中西九、美化維港兩岸等措施都涉及旅遊角度，同意政府內部有需要統整理順，自言好願意擔任領導統籌的工作。她又指，《施政報告》有提及在疫情可控下透過互認健康碼恢復兩地往來，意思是不需要一個個案都沒有，加上互認技術已經成熟，稍後可進行先讓市民習慣健康碼的工作。

鄭泳舜促劏房租務管制 林鄭稱難承諾明年交草案

【10:55】民建聯鄭泳舜關注過渡性房屋問題，他指《施政報告》提出為輪候公屋逾3年的「N無人士」提供現金津貼，但卻未有提出劏房租務管制時間表，他問及特首能否承諾能在2021年中提交草案規管劏房。

林鄭回應說，本屆政府首關注過渡性房屋問題，她指出當中涉及多個範疇，其中為低收入家庭住户提供現金津貼，明年中起接受申請，並於7月起派發。她又關注，提供現金津貼或會導致有誘因令業主加租，所以要取一個平衡。

林鄭表示，劏房租務管制工作已加快了進度，但由於劏房租務管制小組明年初才提交報告，她現時難以承諾可於明年中提交條例草案上立法會，但承諾會盡快做。

民建聯立法會議員鄭泳舜提問。（鄭子峰攝）

謝偉俊促讓市民提取強積金 林鄭：不適當

【10:45】建制派謝偉俊指，今次答問會是有序交流意見，指《施政報告》中大家都有得着，但亦明顯有所忽略，有願景無現景，遠水不能救近火。他希望透過修例，讓市民可提出強積金「自救」，「捱過今天先啦特首」。

林鄭回應指，明白遠水不能救近火，但亦要考慮長遠影響，強調強積金的長遠供款是為未來籌謀，因為市民未必能自己規劃，認為是重要支柱，如果拆掉會有問題。她強調政府有安全網，貿然讓市民從強積金提款非最適當。林鄭又指，各種各樣的系統包括中產可用按揭、借貸，使用強積金的供款，會帶來嚴重後果。

林鄭月娥出席立法會答問大會。（鄭子峰攝）

恢復每月一次「短問短答」



【10:30】答問會開始，林鄭月娥在開場白對各議員表示感謝，指聽到大家的意見，會納入《施政報告》，並繼續聽取大家意見。



林鄭指，對今年出席答問會有所感受，強調自己很重視行政立法關係，亦重視立法會監察職能，很願意來立法會。林鄭重提自己過去3年多出席多次答問會，亦增加了每次半小時「短問短答」，共出席了14次，回答了267條問題，每次會後都有跟進，例如民建聯陳克勤提出資助舊樓業主電梯，亦有處理一些即時問題，如工聯會麥美娟提出改善政府外判合約工待遇，以至財委會主席陳健波認為官員答得不好，想分享心得，已在短時間內安排。

林鄭強調，這些好的關係都證明行政立法可互制、互配合，希望日後繼續。她即場提出，如果立法會同意，希望盡快恢復每個月一次的「短問短答」質詢時間，日後所有跟進工作30天內回應，由特首辦負責。