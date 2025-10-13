立法會選舉・有片｜葉劉淑儀20字回應不能連任傳聞

「7字頭」的立法會主席梁君彥、馬逢國同步打響棄選立法會頭炮後，近日多3名年過70歲的資深議員棄選，全部身兼行會成員，包括張宇人、陳健波及林健鋒。《香港01》早前報道身兼行會召集人75歲的新民黨主席葉劉淑儀也勢危，預料她連同其餘7名未宣布棄選的「7字頭」議員，也不能留低。



葉劉淑儀今日（13日）現身立法會，被記者追問未能連任的傳聞，她說：「我哋新民黨適當時候會宣布，請各位唔好騷擾我。」之後，葉劉淑儀乘升降機離開。



10月13日，新民黨主席葉劉淑儀被記者追問未能連任傳聞。（何夏怡攝）

立法會今日（13日）有多個事務委員會會議，葉劉淑儀現身立法會開會，會後被記者追問多名七十歲或以上的議員不參選，會否影響自己參選決定？有何因素影響參選決定？目前有否傾向會否參選？新民黨的參選計劃有何決定？

葉劉淑儀一度耍手擰頭，惟往返辦公室的升降機未到，正在等𨋢的葉劉淑儀回頭向記者拋下20字，回應未能連任傳聞。之後，葉劉淑儀乘升降機離開。

我哋新民黨適當時候會宣布，請各位唔好騷擾我。 新民黨主席葉劉淑儀

葉劉不認同「一刀切」70歲議員退休

葉劉淑儀上周出席立法會會議後，被《香港01》問到對政圈流傳70歲或以上議員需退休的看法，她指「我覺得冇可能一刀切、冇可能」。對於年齡是否議員競選時應考慮的因素，葉劉稱「我諗最緊要有能力」，譬如功能組別候選人是代表整個業界去選，總不能忽然間「叫人哋搵個後生替你」。

左：張宇人；右：陳健波。（香港01）

張宇人、陳健波「神同步」棄選 同樣提冀年輕人加入

一度被視為下屆立法會「大主席」潛在人馬的立法會內務委員會副主席陳健波，昨天（11日）宣布不參選下屆立法會選舉，再為政界擲下震撼彈。他在Facebook撰寫的棄選宣言提到，主要考慮到目前是合適時間交棒予有心、有抱負服務保險業界及香港的有能之士，並衷心希望新一屆立法會「有更多年輕人加入」。

與陳健波同樣是行會成員的自由黨黨魁張宇人，可謂齊上齊落。巧妙在於陳健波發出棄選帖文前7分鐘，張宇人都在社交平台Facebook公布棄選。他在文中提到是考慮到一國兩制的發展，以及飲食界的需要。不過，在發布的片段中進一步解話 ⸺ 「讓有心有力的年輕才俊更多鍛鍊成長機會」。

9月29日，立法會主席梁君彥宣布不參加下屆立法會選舉。（梁君彥facebook）

梁君彥、馬逢國棄選 同提盼「青年」參選

一周前宣布棄選的梁君彥，也「神同步」提到「我希望有年青有能之士踴躍參選」，幾乎同一時間棄選的選委界馬逢國，也提到「香港有很多青年才俊，有心有力的人」。四年前參選已將近71歲的梁君彥，今時今日不連任的原因是考慮到超過70歲，並多番提到自己「超過70歲」、「年紀過70歲」，令人不無思考是為參選立法會劃下70歲的大限。